Банк "Открытие" презентовал новый офис в центре Владивостока

Новый офис банка «Открытие» приступил к работе во Владивостоке по адресу: улица Алеутская, 45. Удобное расположение, широкая продуктовая линейка, комфортные зоны обслуживания в стиле «лофт» и профессионализм сотрудников отделения в совокупности создают все условия для решения вопросов финансового характера любого уровня и сложности. Ежедневно в офисе могут обслуживаться более 200 клиентов.

Дизайн офиса выполнен в современном стиле с учетом необходимых условий для комфортного обслуживания клиентов – физических и юридических лиц. На площади более 800 квадратных метров размещены универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг населению, зона обслуживания юридических лиц, обустроены зоны кассы и переговорные комнаты. Розничные клиенты здесь могут оформить дебетовую и кредитную карты, кредит наличными, вклады, инвестиционные и накопительные продукты, подать заявку на ипотечный кредит. Юридические лица - подключить рассчетно-кассовое обслуживание, интернет- и мобильное приложение для бизнеса, оформить кредит, открыть депозит, заключить соглашение о зарплатном проекте и эквайринге.

Во входной зоне установлены банкоматы, позволяющие клиентам самостоятельно круглосуточно совершать операции с получением и внесением наличных денежных средств, с оплатой услуг ЖКХ и мобильной связи. Также устройства самообслуживания находятся внутри офиса в клиентской зоне.

«Банк «Открытие» отличается тем, что его продукты и круг решаемых вопросов универсальны. Мы работаем со всеми видами бизнеса разного масштаба, обслуживаем физических лиц, взаимодействуем с госсектором. Услуги, которые мы предоставляем, являются одними из самых передовых на рынке. И многие наши клиенты уже оценили преимущества обслуживания в банке «Открытие», - отметил управляющий банком в Приморье Сергей МИХАЙЛЮКОВ.

Квалифицированные специалисты банка готовы помочь клиентам сориентироваться в актуальных предложениях и выбрать наиболее интересные для себя условия. В новом офисе расположился также крупный ипотечный модуль банка «Открытие». Новая специализированная структура осуществляет прием заявок, оформление и выдачу ипотечных кредитов жителям региона. Благодаря новой структуре банк также продолжит активно развивать партнерские отношения с ведущими региональными агентствами недвижимости и застройщиками.

«Банк «Открытие» - универсальный банк, представленный практически во всех регионах страны. Мы занимаем пятое место по России по количеству отделений. Помимо развития комфортной сети физического присутствия, мы предлагаем удобные технологические решения для наших клиентов. Причем, данные продукты позволяют не только быстро и удобно решать текущие финансовые задачи, такие как открытие депозита или осуществление платежа, но и помогают клиентам сориентироваться, например, в финансовом плане, если мы говорим о бизнесе, разобраться с бухгалтерскими вопросами. Конечно же, основа успеха для любого банка – его клиентская база. И мы уже видим, что в Приморском крае офисы банка «Открытие» наполняются клиентами. Об успехе банка свидетельствуют и его финансовые показатели. Например, в первом квартале текущего года мы в 3,5 раза увеличили объем предоставления кредитов населению по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно прогнозам, показатели банка «Открытие» будут только расти, как и финансовое благополучие его клиентов», - поделился Александр ПАХОМОВ, член правления банка «Открытие».

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№ 2209 от 24.11.2014. Партнерский материал.