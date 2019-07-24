Владелец "дальневосточного гектара" отвечает за "свой пожар"

Механизм наказания за пожароопасность может серьезно осложнить жизнь обладателям «дальневосточного гектара»

Уже несколько лет в Приморье можно получить во владение так называемый «дальневосточный гектар». Считается, что процесс бесплатной раздачи земли все еще продолжает быть в зародыше, поскольку своих будущих собственников на Дальнем Востоке сегодня ожидают еще порядка 200 млн гектаров. При этом, по закону, если дальневосточный гектар в определенный срок не осваивается, то он возвращается государству. Но теперь, вероятно, есть и другая причина, по которой участок может быть отнят.

В середине апреля житель Шимановского района в Приамурье развел костер на осваиваемом им «дальневосточном гектаре» и в итоге спалил целых 10 га в основном лесного фонда. Если бы не вмешались 16 человек сотрудников лесоохраны и пожарные из ближайшего села, то огонь мог нанести еще больший ущерб. В итоге, как сообщалось, виновник оказался перед угрозой уголовного наказания сроком на 4 года.

Насколько реально такое наказание за беспечное обращение с огнем? Заместитель начальника отдела госпожнадзора и профилактической работы Управления МЧС по Приморскому краю Тимофей РУБАЙЛО отметил, что никто не снимает ответственности с собственника или арендатора дальневосточного гектара за ненадлежащее противопожарное содержание территории и за пожары, возникающие по его вине.

Нарушения и преступления наказываются в рамках действующего законодательства – Административного, Уголовного, Лесного кодексов РФ и иных законодательных актов. Наказание зависит от степени вины. Так, по ст. 261 УК РФ за непреднамеренно устроенный пожар виновному грозит штраф от 300 до 500 тыс. рублей или же в размере зарплаты или иного его дохода за период от двух до трех лет. Он также может быть наказан обязательными работами на срок до 480 часов или исправительными работами до двух лет. Но возможны и такие варианты, как четыре года принудительных работ или четыре года лишения свободы.

Кстати, за простое несанкционированное сжигание сухой травы в лесу гражданин может отделаться легким штрафом на 5 000 рублей.

Тимофей Рубайло пояснил, что в Приморье пока нет возможности оценить, в какой степени пользователи бесплатными гектарами влияют на общую статистику природных пожаров, но вне статистики владелец гектара отвечает «за свой пожар», даже если он живет не в Приморье, а, предположим, в Москве. Владелец должен выполнять предписанные мероприятия – выкашивать траву, пропахивать огнезащитную полосу и пр.

По мнению эксперта, в профилактической работе с «дальневосточными гектарщиками» определенную трудность составляет доступ МЧС к обновляемым данным по принадлежности того или иного участка, есть вопросы и к общедоступной кадастровой карте.

Заместитель директора Амурского филиала WWF России по связям с общественностью Василий СОЛКИН отметил, что эту общественную организацию особенно волнует то, чтобы под программу «дальневосточного гектара» не раздавались особо ценные лесные территории, и отстаивать эту позицию пока удается. Постоянный космический мониторинг, который ведут эта общественная организация и департамент лесного хозяйства Приморья, пока не показывает какой-то видимой зависимости возгораний и пожаров в крае от деятельности собственников гектаров.

Специалист считает, что со временем какая-то зависимость природных пожаров от «дальневосточного гектара», возможно, и будет выявлена, но при этом надо понимать, что если ранее за них на фактически бесхозных территориях не с кого было спрашивать, то теперь эти ответственные люди появились. Мало того, они, по сути, становятся защитниками природного комплекса, «добровольной пожарной дружиной», поскольку заинтересованы в том, чтобы дело, в которое они вкладывают свои деньги и силы, не погорело.

Кстати, Росреестр уже вынужден оправдываться, что «закон об изъятии земель за мусор и траву не коснется населенных пунктов и дач». А ведь многие дачные и огородные участки годами стоят заброшенными, постоянно не выкашиваются, и это угрожает домам и постройкам, жизни и здоровью соседей. Но, вероятно, в отношении этих частных участков у государства действительно иные виды – здесь, если не удается навести порядок, систематическими штрафами можно существенно пополнять бюджеты.

В отношении «дальневосточного гектара» такого опровержения на изъятие пока не последовало. Возможно, что законопроект, проходящий сейчас доработку, проявит снисходительность к владельцам участков и исключит такую крайнюю меру за злостное уклонение владельцами от противопожарных мероприятий. Но, если реально смотреть на вещи, то надо почаще вспоминать слова президента России о том, что «эпоха либерализма закончилась». Ведь эти слова касаются не только мировых тенденций, но и внутренних хозяйственных решений.

Не исключено, что механизм изъятия пожароопасных земель окажется подходящим инструментом для административного давления на «пришельцев» со стороны местных органов власти или для «передела» наиболее выгодных гектаров в пользу иных собственников.

На фото: Владелец гектара отвечает «за свой пожар», даже если он живет не в Приморье, а, предположим, в Москве.

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