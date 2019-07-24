Владивосток адаптирует городские пространства

Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек, остановок транспорта тактильной плиткой, понижение бордюров – такая работа ведется во Владивостоке в рамках муниципальной программы «Доступная среда». Как рассказали в администрации города, всего на реализацию программы в 2019 году предусмотрено 11,3 млн рублей. Часть этих средств направляется на познавательные мероприятия для инвалидов, остальные – на адаптацию объектов городской инфраструктуры.

Так, масштабная работа идет сейчас на проспекте Острякова: здесь рабочие обустраивают пониженный бордюр и тактильную плитку для слабовидящих по пешеходному маршруту от остановки общественного транспорта «Первая Речка» по направлению к Краевой детской клинической больнице №1.

Параллельно ведутся работы по адаптации участка тротуара от остановки «Чкалова» до ул. Магнитогорская, 12. Завершить работы планируется в августе.

Работа по адаптации городских пространств ведется в тесном контакте с общественными организациями инвалидов. По их предложениям формируются все приоритетные перечни объектов, они контролируют ход ремонта и участвуют в приемке объектов.

По рекомендации общественных организаций инвалидов был сформирован перечень объектов, которые будут адаптированы в этом и следующем году. В 2019-м комплексно адаптируют четыре административных здания, где находятся различные отделы мэрии – здесь делают пандусы. Доступными для инвалидов станут библиотека №2 на Чичерина, 10 и библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского на Калинина, 21. Также в этом году адаптируют участок тротуара в районе остановки «ТЦ Тихоокеанский» (оба направления), территорию остановки «ДВГТУ», включая наземный пешеходный переход, а также остановку «Садгород» и участок тротуара с пешеходным переходом в районе остановки «Бурачка». Всего по городу будет адаптировано девять объектов.

Сформирован план работ и на 2020 год. В перечень объектов социальной инфраструктуры, нуждающихся в первоочередной адаптации, вошли административное здание на Океанском проспекте, 30, отделы по работе с населением городской администрации на о.Русский и о.Попова. Приоритетными дорожно-транспортными объектами стали пути следования от остановок общественного транспорта «Луговая» и «Минный городок» к Владивостокской клинической больнице №4.

«Положительно повлияло на создание безбарьерной среды во Владивостоке и внесение изменений в правила благоустройства. Сейчас строительство и обустройство жилой среды, улиц и дорог, а также объектов культурно-бытового обслуживания должно проводиться сразу с обустройством беспрепятственного доступа и использования их инвалидами и другими маломобильными гражданами», – отметили в управлении по исполнению программ по поддержке населения.

Отметим, что за время реализации программы «Доступная среда» доступными для инвалидов во Владивостоке стали 98 объектов: 14 административных зданий, 72 объекта дорожно-транспортной инфраструктуры, 2 спортивных объекта и 2 библиотеки, а также 8 объектов дошкольного образования. В настоящее время идет строительство первого надземного пешеходного перехода на улице Олега Кошевого, который будет оборудован лифтом для маломобильных граждан. Помимо этого, по поручению главы города в этом году будет проинспектировано состояние всех объектов, которые уже были ранее адаптированы для маломобильных граждан. Там, где нарушена целостность материалов, благоустройство будет восстановлено.

«Формирование доступной среды является одним из приоритетов нашей работы. Это вопрос многогранный и сложный, требующий комплексного решения. Его важно реализовывать совместно с инвалидами, общественными организациями», – подчеркнул глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК.