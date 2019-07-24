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Диомид предложено вернуть природе
Проект экологического жилого района предлагается осуществить на берегу владивостокской бухты
Студенты «Мастерской ресурсосберегающей архитектуры» кафедры Архитектуры и градостроительства Инженерной школы ДВФУ продолжают целенаправленно предлагать идеи возращения природы в городскую среду дальневосточной столицы. При этом сегодня особый акцент они делают на роль воды в городе, как одного из важнейших условий создания комфорта для жителей, озеленения и экологии.
«Для Владивостока желательно принимать мощный ливневый сток во время прохождения тайфунов специально устроенными на территории микрорайонов террасами, дорожками и площадками – сухими озерами и руслами, отдав их в сухой сезон велосипедистам и пешеходам. Именно так это уже сделано в таких городах, как Ванкувер, и так генпланами предлагается сделать в Окленде и Роттердаме. Так это решил сделать и наш сосед по муссонному климату – Китай, где с 2013 года по правительственному заданию разрабатывается концепция «города-губки» для крупнейших азиатских мегаполисов», - отмечает профессор ДВФУ Павел КАЗАНЦЕВ.
На таких принципах был сделан в этом году и дипломный проект «Экологический жилой комплекс в бухте Диомид» бакалавра архитектуры Марии СУРОВОЙ.
Автор проекта считает, что в недавнем прошлом экосистема бухты Диомид во многом зависела от естественного стока безымянного ручья и заболоченной низины в восточной, кутовой ее части. Появившаяся здесь в советский период промышленная зона не только уничтожила прежнюю водную систему, но и прервала здесь желательную связь между селитебной зоной и берегом бухты.
В результате хозяйственного освоения берега бухты Диомид, прилегающая к ней часть Первомайского района была лишена хорошей рекреационной зоны и доступа к акватории. Хотя первоначально, в градостроительных проработках 20-30-х годов, зодчие размещали здесь парк и торговую площадь с выходом к морю.
Сегодня практически прекратившееся здесь промышленное производство стало благоприятным фактором для архитектурной реновации с «возвращением к природе».
Дипломный проект Марии Суровой предлагает восстановить здесь устойчивую к климатическим изменениям комфортную городскую среду и прежнюю экосистему бухты. С этой целью автор преобразует южную часть примыкающей к бухте территории – от ручья до улицы Приморской. Необходимо восстановить естественные водотоки, выполнить регулирование этого стока новыми зелеными насаждениями и системами, гармонично включенными в архитектуру жилых и общественных зданий.
Автор проекта отметила, что исследование пространственной структуры участка показало, что сложившаяся ранее и быстро ветшающая застройка хозяйственного назначения все же довольно разумно организована в систему открытых пространств, размеры и формы которых комфортны для человека и совпадают с рекомендуемыми сегодня параметрами общественных и приватных пешеходных зон, площадей и бульваров. Поэтому в проекте пространственный каркас территории полностью сохранен, но хозяйственные постройки, бараки и частные дома заменены новыми жилыми и общественными зданиями, более гармоничными в сочетании застройка – природа.
Для восстановления водного баланса территория экологичного жилого комплекса разделена на две зоны. Первая – это зона верхнего «чистого» водосбора с пористыми поверхностями газонов и пешеходных пространств с подтапливаемым в дождливые дни бульваром и с кассетной системой хранения влаги, подпитывающей водотоки вместо утраченного здесь прежнего лесного массива. И вторая – это зона нижней жилой террасы, где находится школа и должны появиться – парк с приморской набережной и водно-болотные участки вдоль восстановленного ручья.
В новой застройке сбор атмосферной влаги нередких здесь туманов и конденсата вместо утраченного лесного массива предложено выполнять вертикальному озеленению зданий, зеленым кровлям и фасадным системам. Другими решениями сбора влаги здесь могут стать устройство городских ферм-теплиц для выращивания столовой зелени и овощей, с системой сбора атмосферной влаги при сквозном проветривании мансардной части, и ее последующее использование в гидропонных системах. Для обеспечения тока воздуха этажность таких ферм – ветровых башен из дерева и стекла – предлагается сделать выше окружающей жилой застройки.
На фото эскиза: Так по мнению бакалавра архитектуры Марии Суровой может быть преобразована городская среда на территории Диомида, где еще остается ветхое жилье и умирающее производство.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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