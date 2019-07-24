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Россияне стали больше тратить на смартфоны
Продажи смартфонов стоимостью выше 30 тысяч рублей в 1 полугодии 2019 года выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
* 72% смартфонов были куплены с использованием специальных предложений, каждый пятый смартфон приобретен в кредит
* 92% продаж смартфонов в Билайн сопровождалось приобретением sim-карты
Билайн проанализировал данные продаж в собственной розничной сети - одной из крупнейших в России сети электроники, насчитывающей 3 000 магазинов. В 1 полугодии 2019 года продажи устройств стоимостью выше 30 тысяч рублей выросли на 50%. Самый большой рост продаж зафиксирован в категории смартфонов стоимостью 30-35 тысяч рублей – их популярность выросла в 6 раз. Выручка от продаж смартфонов в розничной сети Билайн увеличилась на 44% по сравнению с прошлым годом, а ее доля в общем объеме продаж составила 80%.
Одной из главных тенденций стало увеличение продаж фаблетов - смартфонов с экраном более 5,6 дюйма. Половина покупателей смартфонов выбрала устройства с большим экраном, в итоге их доля в продажах выросла в 5 раз.
Продажи дорогих устройств растут благодаря финансовым сервисам. Каждый пятый смартфон в 1 полугодии был приобретен в кредит. В 2019 году компания сократила время на оформление кредитных договоров. В результате количество смартфонов, приобретенных с помощью этого финансового инструмента, увеличилось в 2,2 раза. Вместе с этим возрастает использование трейд-ин. Популярность этой программы выросла в десятки раз.
Клиенты выбирают операторскую розницу для покупки смартфонов в том числе из-за специальных предложений. В 1 полугодии 72% смартфонов были проданы в комплекте с услугами связи, скидками на товары из ассортимента магазина и другими предложениями.
Специальные предложения повлияли на укрупнение рынка продаж смартфонов. Чаще всего клиенты выбирали смартфоны Samsung, Huawei и Honor, Apple. Их доля в продажах составила 80%, увеличившись за год на 30%.
Комментирует исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский:
«В России на каждого жителя приходится почти по 2 SIM-карты. Мы работаем на очень насыщенном рынке, и продажи смартфонов остаются главным топливом для получения новых клиентов. В 1 полугодии покупатели новых устройств приобретали SIM-карту в 92% случаев. Компания создала посетителям привлекательные условия для покупки смартфонов, и в 1 полугодии каждый магазин стал продавать больше устройств, чем годом ранее. В 2019 году Билайн продолжит реализовывать проекты, которые создают для посетителя дополнительную ценность и привлекают в магазины новых клиентов».
Так начиная с июля в сети Билайн продаются продукты не только для смартфонов, но и для домашнего компьютера и других девайсов: антивирусы, программное обеспечение, подписки на онлайн-кинотеатры и другие. На них также распространяются специальные предложения. Например, при оформлении смартфона в рассрочку в комплект покупки можно добавить сопутствующее программное обеспечение.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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