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Россияне стали больше тратить на смартфоны

24 Июля 2019, 09:00 | Приморье

Продажи смартфонов стоимостью выше 30 тысяч рублей в 1 полугодии 2019 года выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом  прошлого года

* 72% смартфонов были куплены с использованием специальных предложений, каждый пятый смартфон приобретен в кредит

* 92% продаж смартфонов в Билайн сопровождалось приобретением sim-карты 

Билайн проанализировал данные продаж в собственной розничной сети - одной из крупнейших в России сети электроники, насчитывающей 3 000 магазинов. В 1 полугодии 2019 года продажи устройств стоимостью выше 30 тысяч рублей выросли на 50%. Самый большой рост продаж зафиксирован в категории смартфонов стоимостью 30-35 тысяч рублей – их популярность выросла в 6 раз. Выручка от продаж смартфонов в розничной сети Билайн увеличилась на 44% по сравнению с прошлым годом, а ее доля в общем объеме продаж составила 80%.

Одной из главных тенденций стало увеличение продаж фаблетов - смартфонов с экраном более 5,6 дюйма. Половина покупателей смартфонов выбрала устройства с большим экраном, в итоге их доля в продажах выросла в 5 раз.

Продажи дорогих устройств растут благодаря финансовым сервисам. Каждый пятый смартфон в 1 полугодии был приобретен в кредит. В 2019 году компания сократила время на оформление кредитных договоров. В результате количество смартфонов, приобретенных с помощью этого финансового инструмента, увеличилось в 2,2 раза. Вместе с этим возрастает использование трейд-ин. Популярность этой программы выросла в десятки раз. 

Клиенты выбирают операторскую розницу для покупки смартфонов в том числе из-за специальных предложений. В 1 полугодии 72% смартфонов были проданы в комплекте с услугами связи, скидками на товары из ассортимента магазина и другими предложениями.  

Специальные предложения повлияли на укрупнение рынка продаж смартфонов. Чаще всего клиенты выбирали смартфоны Samsung, Huawei и Honor, Apple. Их доля в продажах составила 80%, увеличившись за год на 30%.

Комментирует исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский:

«В России на каждого жителя приходится почти по 2 SIM-карты. Мы работаем на очень насыщенном рынке, и продажи смартфонов остаются главным топливом для получения новых клиентов. В 1 полугодии покупатели новых устройств приобретали SIM-карту в 92% случаев. Компания создала посетителям привлекательные условия для покупки смартфонов, и в 1 полугодии каждый магазин стал продавать больше устройств, чем годом ранее. В 2019 году Билайн продолжит реализовывать проекты, которые создают для посетителя дополнительную ценность и привлекают в магазины новых клиентов».

Так начиная с июля в сети Билайн продаются продукты не только для смартфонов, но и для домашнего компьютера и других девайсов: антивирусы, программное обеспечение, подписки на онлайн-кинотеатры и другие. На них также распространяются специальные предложения. Например, при оформлении смартфона в рассрочку в комплект покупки можно добавить сопутствующее программное обеспечение.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

 

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Теги: смартфоны  вымпелком  Билайн 



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