Сибирский олигарх хочет засыпать Приморье углем

Власти региона рассчитывают на нового крупного налогоплательщика

В портовой отрасли Приморского края грядет большой передел - сибирский угольный олигарх Дмитрий БОСОВ готов вложить миллиарды рублей в инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке в обмен на режим наибольшего благоприятствования его ключевым проектам в Приморье – угольным терминалам «Порт «Вера» в Шкотовском районе и «Север» в порту Находка. Первый терминал начал переваливать уголь в прошлом году, второй возвращается к жизни из режима консервации после ареста инициатора проекта, владельца группы «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА.

Участники рынка считают, что, в случае выхода двух терминалов на заявленную мощность, без работы останутся ряд так называемых независимых терминалов, к работе которых масса претензий с экологической точки зрения. При этом пока нет ответа на вопрос, будут ли терминалы «Востокугля» комплексами закрытой перевалки, как того требуют власти региона, или для этих проектов будет сделано исключение, и Приморье, особенно Находка, получит новый пыльный апокалипсис.

В настоящее время крупнейшими терминалами по перевалке угля в порту Восточный владеют АО «Восточный порт» (входит в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания») и ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, входит в Global Ports). Крупнейшая стивидорная компания в порту Находка - АО «Находкинский морской торговый порт» - принадлежит кипрской компании Lanebrook Limited, конечными бенефициарами которой являются Роман АБРАМОВИЧ с партнерами.

Стоит отметить, что предыдущий глава региона Андрей ТАРАСЕНКО вроде бы как нашел подход к сибирскому угольщику. Достаточно сказать, что АО «Сибантрацит», один из ключевых активов г-на Босова, в прошлом сезоне выступал спонсором баскетбольного клуба «Спартак-Приморье». Со сменой власти в регионе поменялись и приоритеты, теперь есть данные, что «Сибантрацит» станет партнером хоккейного клуба «Адмирал», а размер отчислений возрастет в разы. Кроме того, от сибиряков точно ждут солидных перечислений на социальную сферу Шкотовского района, а теперь, получается, еще и Находкинского городского округа. Но для Босова и Ко это далеко не главные затраты - «Сибантрацит» планирует построить вторую очередь Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали под увеличение пропускных способностей РЖД для перевозок на Дальний Восток. По оценкам компании, стоимость строительства не превысит 60 млрд рублей.

«Подставленное РЖД «плечо» - это весомый аргумент для того, чтобы «Сибантрацит» получил полный карт-бланш от монополии на Дальнем Востоке, что может больно ударить по другим проектам. Подтверждение взаимных «симпатий» сибиряков и железнодорожников – проект «Порт «Вера», терминал которого уже имеет «зеленый свет» для перевозок угля», - говорит представитель одной из стивидорных компаний региона.

Проект «Порт Вера» будет переформатирован

Владельцы нового угольного морского терминала «Порт «Вера» в Приморье решили изменить ранее принятые проектные решения в части, касающейся железнодорожного и морского грузовых фронтов. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», планируемые изменения будут представлены на общественных обсуждениях, которые пройдут в поселке Подъяпольское Шкотовского района

Терминал «Порт «Вера» расположен на береговой части Японского моря в районе мыса Открытый и бухты Беззащитная. Разработка проекта началась еще в 2013 году, но запуск первой очереди терминала произошел только в 2018 году. Выход на проектную мощность в 20 млн тонн запланирован на 2022 год.

Досье "Золотого Рога": ООО «Порт «Вера» (оператор проекта) зарегистрировано в г. Фокино в декабре 2012 года с уставным капиталом в 100 тыс. рублей (сейчас место регистрации - пос. Подъяпольское). Специализация компании - строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректор – Евгений ДИЕВ. С декабря 2017 года единственным учредителем выступает ООО «Порт Вера Менеджмент» (Москва), владельцами которого на паритетных началах являются ООО УК «Востокуголь», принадлежащее Дмитрию БОСОВУ и Александру ИСАЕВУ, и ООО «Порт Вера Холдинг». ООО «РТ - Глобальные ресурсы» (входит в «Ростех») владеет 25% капитала ООО «ПВ-Развитие», которому, в свою очередь, принадлежит 25% ООО «Порт Вера Холдинг».

Ранее планировалось, что терминал будет включать два грузовых причала, две железнодорожные технологические линии, склад временного хранения вместимостью 1,5 млн тонн, административно-бытовую зону и базу портового флота. Также в рамках проекта проведены дноуглубительные работы.

На начальном этапе перевалка угля на строящемся (!) терминале велась одним из самых примитивных на сегодня способов, что вряд ли отвечает требованиям экологической безопасности, действующим в регионе. Для приема судов построен причал длиной 246 метров, связанный с берегом конвейерной линией. Ни о каких технологиях «закрытой перевалки» речи пока не идет. И это в то время, когда другие терминалы Приморья находятся под жестким прессом властей и контролирующих структур.

Закрытый порт Находка?

На прошлой неделе «Коммерсант» сообщил, что акционеры «Востокугля» Дмитрий Босов и Александр Исаев закрыли сделку по покупке у компании «Открытый порт Находка» проекта угольного терминала «Север» рядом с Восточным портом. Ранее активом интересовался Роман ТРОЦЕНКО, а группа «Сумма» планировала привлечь DP World Russia в качестве соинвестора.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Открытый порт Находка» (ранее - ЗАО «Приморское объединение нефтегазовой промышленности «Приморнефтегазпром»), следы нынешних владельцев которого теряются в кипрском офшоре Silkenio Enterprises LTD, зарегистрировано в сентябре 2004 года по адресу г.Находка, ул. Крайнева (микрорайон Поселок Врангель), д. 2 офис 27. Уставный капитал АО на данный момент составляет 18 млн рублей.

ООО «Открытый порт Находка» зарегистрировано в октябре 2017 года опять же в микрорайоне Поселок Врангель, д. 2. Уставный капитал ООО - 5 млн рублей. Бенефициаром компании через ООО «Трансинжиниринг» (Москва) является находящийся под арестом Зиявудин Магомедов, гендиректором - Александр ХОНЬКИН. Отметим, что «Трансинжинирингу» также принадлежит ООО «Дальпорт», зарегистрированное по тому же адресу, что и ООО «Открытый порт Находка».

Свое ООО «Открытый порт Находка» создало в декабре 2018 года и АО «Сибантрацит». Уставный капитал этой компании составляет 10 млн рублей, основной вид деятельности - транспортная обработка грузов. Юридический адрес этой компании - г. Находка, ул. Портовая, д. 3А. Возглавляет ее Андрей МАЛАХОВ.

Какая из трех компаний под названием «Открытый порт Находка» в итоге продолжит работу в Приморье, пока неясно. При этом у «Сибантрацита» в Находке есть еще и ООО «Терминал «А», гендиректором которого является все тот же Андрей Малахов. Эта компания был зарегистрирована в феврале 2018 года с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Основной вид деятельности - транспортная обработка грузов.

Досье "Золотого Рога": АО «Сибантрацит» - крупнейшее угледобывающее предприятие Новосибирской области, ведущий в России и в мире производитель и экспортер высококачественного антрацита Ultra High Grade (UHG). Благодаря своим свойствам, UHG антрацит используется в черной и цветной металлургии, электродной промышленности, производстве ферросплавов, стали, алюминия, а также в химической и абразивной промышленности. «Сибантрацит» ведет добычу угля на месторождениях Горловского угольного бассейна в Искитимском районе Новосибирской области. Суммарные запасы антрацитового угля на месторождениях «Сибантрацита» превышают 160 млн тонн. Предприятие объединяет два угольных разреза, две обогатительные фабрики, развитую железнодорожную инфраструктуру. По планам компании, к 2022 году рост ее добычи вырастет до 58 млн тонн в год.

Из истории «Севера»

Группа «Сумма» (контролирует Транспортную группу FESCO и ПАО «Владивостокский морской торговый порт») и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) еще в рамках I Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проекта по строительству угольного терминала «Север».

Соглашение предусматривало участие РФПИ в строительстве терминала в бухте Врангеля в восточной части залива Находка, рядом с территорией АО «Восточный Порт». Общая стоимость проекта на тот момент оценивалась в 24 млрд рублей без учета государственных инвестиций.

Первую очередь на 7 млн тонн «Сумма» планировала ввести вначале в 2016 году, затем в 2018 году. Проект предполагает создание искусственного земельного участка под размещение складов угля открытого типа (!), перегрузочного оборудования, оборудования для очистки и дробления угля. Общая площадь территории УППК (универсальный производственно-перегрузочный комплекс) составляет 64 га, включая вновь образованную территорию. Мощность терминала заявлена в 20 млн тонн угля в год.

Последние несколько лет проект находится в замершем состоянии из-за отсутствия финансирования, хотя частично подготовительные работы уже проведены.

Согласно предварительным планам, для реализации проекта необходимо строительство собственного железнодорожного парка на 9 путей с тремя станциями для размораживания вагонов. Предусмотрены три сдвоенные вагоноопрокидывателя производительностью до 25 циклов в час каждый. Под погрузку запланированы три причала общей длиной 860 метров, в том числе - один причал с глубиной до 20 метров и два на 17 метров. В перспективе может быть выполнено дноуглубление под прием судов до 150 тыс. тонн на всех причалах.

Призрак Росморпорта бродит по причалам

Г-ну Босову в Приморье предстоит найти решение экологического вопроса, над которым ломают голову другие стивидоры. С некоторых пор ФГУП «Росморпорт» (РМП, структура Росморречфлота) пугает находкинские терминалы возможностью расторжения договоров аренды причалов за нарушения экологических норм. Первым под раздачу попало АО «Находкинский морской торговый порт», которое в настоящее время судится с ведомством в суде. РМП также разослал письма с предложением о досрочном расторжении договоров аренды и иным арендаторам, работающим в Восточном порту, а также в порту Посьет.

«Договорами аренды причалов предусмотрены требования по соблюдению экологических норм арендаторами. Иск к АО «Находкинский морской торговый порт» связан с тем, что портом не применяются эффективные меры к снижению вредного воздействия на окружающую среду, а также не исполняются в установленный срок предписания тихоокеанского морского управления Росприроднадзора, управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, требования Находкинской транспортной прокуратуры. Если и другие предприятия не будут соблюдать требования экологического законодательства, мы будем вынуждены принять аналогичные меры», - сообщил гендиректор «Росморпорта» Андрей ЛАВРИЩЕВ.