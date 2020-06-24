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Акватория Владивостока скоро станет чище
Возобновились работы по строительству канализационных насосных станций №27 и «Абросимова» во Владивостоке. Строительство и запуск этих двух объектов приведет к значительному улучшению экологической обстановки акватории Первомайского района Владивостока.
Как рассказали специалисты краевого предприятия «Приморский водоканал», продолжаются работы по переключению канализационных стоков на очистные сооружения Владивостока. Для этого планируются к укладке новые коллекторы и возведение новых насосных станций.ф
«Так, возобновились работы по перехвату канализационных стоков на Южные очистные сооружения. Почти 8,5 тысячи кубометров грязной воды будут отправлены на очистку с завершением строительства двух канализационных станций №27 и “Абросимова”», – уточнили они. На станции №27 необходимо выполнить строительные и электромонтажные работы, основная часть оборудования уже закуплена.
Для станции «Абросимова» уже подведены напорный и самотечный коллекторы, закуплена основная часть оборудования. Необходимо завершить монтажные и электромонтажные работы непосредственно на объекте.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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