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В столице края хотят построить пять башен
Резиденты свободного порта Владивосток традиционно представили накануне, 18 июня, свои инвестиционные проекты на заседании рабочей группы по проведению мониторинга деятельности резидентов под руководством главы города Олега ГУМЕНЮКА. Часть проектов специалисты поддержали, другие рекомендовали доработать.
Так, рабочая группа поддержала проект создания разворотной площадки для грузового транспорта в районе складского холодильного комплекса на ул. Калинина, 243. Компания «Асперс» уже получила разрешение на строительство крупного производственного объекта, работы планируется начать в ближайшее время. Дополнительный небольшой земельный участок поможет развивать этот нужный для города бизнес.
А вот строительство складов в районе ул. Баляева, 50, рядом с торговым домом «Бачурин», по мнению специалистов, нельзя назвать эффективным использованием земельного участка. Инвестор обосновал проект тем, что предприниматели нуждаются в аренде складских помещений для снабжения торговых центров. Однако, по оценке рабочей группы, здесь плотная жилая застройка и загруженная сеть дорог, поэтому увеличение числа грузовиков и фур ухудшит ситуацию. Кроме того, это зона деловой застройки, практически центр города, и застраивать такое «золотое» место складами – не по-хозяйски.
«Разумнее, чтобы складские комплексы размещались на окраинах города, были обеспечены подъездными путями, достаточными площадями и инфраструктурой для погрузочных работ», - отметил Олег Гуменюк.
При этом испрашиваемый предпринимателями земельный участок имеет вид разрешенного использования «для объектов общественно-делового значения», куда не входят склады, а входит, к примеру, банковская деятельность, гостиничное обслуживание, культурное развитие, торгово-развлекательные центры, поэтому инвесторам предложено подумать над другим проектом.
Представители компании «Перспектива» представили проект общественно-деловой застройки в районе мыса Кунгасного: здесь могут появиться пять зданий-башен, деловые объекты, а также спортивная и рекреационная зона.
Марина ИВЛЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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