"Отмена ВЭФ – повод задуматься"

«Росконгресс» официально объявил об отмене ВЭФ в 2020 году

Восточный экономический форум в 2020 году не состоится, следующее подобное мероприятие запланировано на сентябрь 2021 года, сообщили организаторы форума. «В соответствии с решением Организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума, в 2020 году проведение Форума отменено», - сообщили в дирекции по работе со СМИ Фонда «Росконгресс».

«VI Восточный экономический форум состоится в сентябре 2021 года», - отмечается в сообщении.

Ранее были последовательно приняты решения о переносе Сочинского инвестиционного форума, который в последние годы проводился зимой, а также об отмене Петербургского экономического форума, проходящего в июне, и ряда других менее крупных форумов экономической и инвестиционной направленности.

Что по этому поводу думают в Приморье? Слово экономистам и бизнесменам.

Юрий АВДЕЕВ, директор Азиатско-Тихоокеанского Института миграционных процессов, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук:

- Перенос очередного ВЭФ - вполне ожидаемое событие. И в этом не следует видеть нечто ужасное. Может быть, в этом есть повод задуматься о том, как содержательно должна быть переформатирована повестка дня нашего форума. Прошло пять лет с начала работы восточной площадки России, но, по-моему, пока организаторы так и не поняли ее главного назначения. Инвестиции, проекты, договоры и прочее, все, чем отчитываются по окончании каждого сбора, является ли это действительно главным. Сделали ли жителей Владивостока, Приморского края, Дальнего Востока, России хоть как-то богаче те триллионы, которыми отчитываются устроители? Почему все это не стало решающим фактором, чтобы остановить отток населения, и привлечь сюда людей из других регионов страны, соотечественников из-за рубежа? Больше того, помните, в прошлом году на заседании Госсовета перед началом пятого ВЭФа ожидалось принятие Национальной программы развития Дальнего Востока - где она, почему до сих пор она не утверждена?

Как мне кажется, нынешняя ситуация как раз и продемонстрировала, что представляет собой мировое сообщество, и почему расширяется круг тех, кто стремится принять участие в Восточном экономическом форуме. Ну совершенно точно, не для того, чтобы услышать о преференциях для бизнеса или о бесплатном гектаре земли! От нас ждут ответа на принципиальный вопрос будущего мироустройства. Становится все более ясно, что капиталистическая система отношений и глобализация в условиях конкуренции (которая все чаще подменяется силовыми приемами), товарно-денежных отношений исчерпала себя, а что должно прийти на смену - никто не знает. От нас ждут этого ответа, и, что важно, не в Европе, а здесь, на Востоке. А потому, то, что сейчас форум не станет очередной тусовкой, и есть время на переосмысление предназначения Восточного экономического форума - это подарок судьбы. Только бы понять это, и, не откладывая в долгий ящик, начать серьезный мыслительный процесс, в котором главным ориентиром должна быть не повседневная суета, а понимание долгосрочной перспективы. Думаю, что немаловажную роль в этом могла бы сыграть и газета «Золотой Рог», а, по большому счету, инициатива должна была бы исходить от Правительства Приморского края.

Алексей ИСАКОВ, предприниматель:

- Отмена экономического форума ВЭФ было предсказуемым шагом и ожидаемым в деловом сообществе на фоне эпидемии COVID-19. Конечно, отмена такого грандиозного по меркам региона события снизит поступления в казну как от событийного туризма, так и от потенциальных проектов, которые традиционно фиксируют на ВЭФе.

Но на фоне остановки всей экономики края на несколько месяцев, на мой взгляд, это не так фатально. Напротив, это поможет улучшить проведение ВЭФ, ведь эпидемия, надеюсь, не прошла даром, и мы все вынесли уроки повышения эффективности от дистанционной работы. Часть задач, решаемых на форуме возможно перенести в виртуальную плоскость. Если полностью виртуализировать ВЭФ, то можно подключить больше участников из стран АТР и повысить экономический и политический эффект. Соглашусь, что личных встреч ничто не заменит. И для этого можно будет выделять 1-2 дня в рабочем порядке. Это будет эффективно и менее затратно.

Да, мы входим в эру виртуализации. Независимо от наших желаний мы все больше проводим времени в Интернете, в том числе и общаясь друг с другом. Смена привычных для нас мероприятий может постепенно перейти в виртуальное пространство уже в предстоящий год-два. Следим за переменами!

Вячеслав КОЧАТКОВ, финансист:

Анна, добрый день! Стоит признать, что форумы - это экономическое шоу, контракты, которые на них заключают, готовятся заранее, многие месяцы. Так что для региона отмена ВЭФ - это небольшие потери от туризма. Значительно важнее восстановление экономики после пандемии, выход на нормальный режим работы, а также избежание второй волны.

Максим КРИВЕЛЕВИЧ, преподаватель ДВФУ, финансовый консультант, кандидат экономических наук:

- У многих россиян есть привычка встречать новый календарный год, выпивая бокал шампанского под бой курантов. Это, конечно, весьма красочное мероприятие, но если человек не выпьет шампанское под бой курантов, новый год все равно наступит, а календарь не отменят. Так же и с другими подобного рода, скажем так, «аттракционами» (от английского - притяжение) – различными экономическими форумами, международными конференциями и проч. Если есть желание, к примеру, построить завод, то завод будет построен, если нет желания – то не будет. И все эти мероприятия – это, в основном, способ логистически упростить ведение переговоров, поскольку, конечно, гораздо удобнее собрать, условно, 100 компаний с одной стороны, 100 – с другой и тысячу чиновников в одном месте в одно время, чтобы обсудить перспективы сотрудничества. Ну, если нет такой возможности – ничего страшного. Будут договариваться по телефону, телеграфу, почтовыми голубями... Как-то люди вели дела до изобретения международных экономических форумов?

Конечно, эти мероприятия повышают в некотором смысле инвестиционную привлекательность региона, просто даже в силу бесплатной рекламы территории. Если из каждого утюга мы слышим: «Восточный экономический форум во Владивостоке», «Петербургский экономический форум» и т.д., эта информация так или иначе привлекает внимание. А чиновники и бизнесмены, то есть люди, принимающие решения, они все равно люди, они находятся в этом информационном поле и в большей или меньшей степени вовлеченности становятся потребителями такой рекламы. Но, на мой взгляд, нельзя отмену форума называть главной причиной снижения деловой активности. Я не вижу в этом проблемы.

У снижения деловой активности есть первопричина – гиперреакция на медицинские риски. Это, конечно, не первая большая эпидемия в истории человечества, но первая, которая вызвала, скажем так, бойкот мировой экономике во всем мире. Все страны единодушно решили остановить экономическую деятельность, передвижение людей и т.д.

Естественно, эти обстоятельства откладывают заключения контрактов, но главное – откладывается и начало исполнения контрактов. Одно дело – подписать на бумаге, другое – начать котлован рыть. И в условиях, когда нарушена миграция рабочей силы, фактически заморожено движение капитала, нет транспортного сообщения, конечно, проекты будут откладываться.

Что касается нашего регионального бюджета, то он здесь не причем, это мероприятие федеральное – и расходы федеральные, и доходы... Для нас ощутимо другое: с улиц пропали сотни тысяч китайских, корейских, японских туристов, которые сейчас должны были стекаться во Владивосток. А что такое сотни тысяч туристов? Умножим их, примерно, на 1000 долларов, которую каждый из них хотел бы потратить здесь, и получим внушительные деньги, которые прошли мимо нашей краевой экономики.

Но, повторюсь, ничего страшного. Да, экономический спад, да, бюджеты на этом потеряют, да, и так, мягко говоря, не шикарная жизнь среднего класса ухудшится, богатые станут богаче, бедные – беднее. Все как во время любого другого экономического кризиса. Просто этот вызван, может быть, не очень обычной причиной. Это форс-мажор, бывает... Как только паника закончится, а самолеты начнут летать, начнут активное движение корабли, поезда – год, два, три, все забудется как страшный сон и вернется на круги своя.

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум — международный форум, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также на мероприятии обсуждаются внутренние вопросы, касающиеся Дальнего Востока. Пятый, юбилейный, форум проходил с 4 по 6 сентября 2019. В нем приняло участие 8500 делегаций из 65 стран. Всего было подписано более 270 соглашений на сумму свыше 3,4 трлн рублей.

На фото: Ноги инвесторов в этом году на острове Русском не будет. По объективным и не зависящим от организаторов ВЭФ причинам.

Фото ТАСС

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.