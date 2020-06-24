Новую визитную карточку Владивостока украсят немецкими фасадами

В июне компания «Аркада» приступила во Владивостоке к комплексному монтажу фасадной системы на своем главном объекте. Жилой комплекс «Аркада АРТ» по ул. Фастовская, 33 получит дорогие немецкие фасады и остекление от мирового бренда.

Если проезжать по трассе Седанка - Патрокл в сторону центра, гостей и жителей города неминуемо встретят отголоски застройки 1960-х,

промышленные зоны и, пожалуй, первым строением, напоминающим о том, что на дворе ХХI столетие, станет ЖК «Аркада АРТ». Полностью остекленный жилой дом, состоящий из трех башен, станет своеобразным переходом в новую эпоху градостроения. Расположен этот жилой комплекс возле Мариинского театра, прямо напротив Золотого моста. Место само по себе видное, и серый фон стройки его пока явно портит. Как пояснили в компании «Аркада», ждать ее окончания осталось недолго - первый этап установки фасадных конструкций уже наступил. Жилой комплекс получит качественный фасад и остекление от лучших производителей с мировым именем.





На строящемся комплексе ведутся фасадные работы.

- ИСК «Аркада» уже 15 лет строит дома во Владивостоке, и мы отлично понимаем, что такое владивостоксий ветер и туман, который может держаться месяц. Поэтому на Фастовской будет установлен термоизоляционный фасад бренда «Schuсo». Эта компания появилась на рынке Германии почти 70 лет назад и до сих пор ее продукция пользуется большим спросом на множестве новых высотных строений Европы, России и Америки. Стеклопакеты для «Аркада АРТ» производятся из стекла «Guardian Glass». Они поставлялись на такие проекты, как Ледовый дворец «ВТБ» и автодром «Формулы-1» в Сочи. Мы стремимся консолидировать на своих строительных площадках лучшие практики домостроения», - отметила генеральный директор компании «Аркада» Наталья МАРЧЕНКО.

Работы по возведению фасада уже начались с башни «А». Сейчас производятся монтаж стоечно-ригельных конструкций и поэтапное остекление здания.

Добавим, что жилой комплекс «Аркада АРТ» состоит из трех башен: «А», «Р» и «Т». В каждой из них по 24 жилых этажа. В нижней, стилобатной части здания разместится отапливаемый паркинг, помещения для магазинов и офисов.

Визитной карточкой комплекса стал вид из окон, который открыт за счет низкой плотности застройки в округе. В некоторых квартирах есть даже гарантия на красивый вид, в основе которой лежит грамотный выбор места строительства.

Уточнить информацию о свободных квартирах в этом жилом комплексе можно по телефону: 222-0-888. Более подробную информацию можно получить на сайте: arcada-art.ru, а с проектной декларацией ознакомится на официальном ресурсе ДОМ.РФ.

На фото: ЖК «Аркада Арт» становится жемчужиной дальневосточной столицы.

Фото из архива

Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.