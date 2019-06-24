ННК и официальный дилер BMW во Владивостоке запустили совместную акцию

Пилотный проект «Моя первая заправка» стартовал в дилерском центре BMW во Владивостоке. По условиям акции каждый клиент, который приобрел до конца текущего года в автосалоне Премьер Авто автомобиль любой модели BMW, получает в дополнение к покупке приятный подарок от Группы компаний ННК – «топливную» карту на 20 литров бензина и бонусную карту программы лояльности «Всегда по пути».

Заправить свой новый автомобиль можно на любой АЗС ННК. Для покупателей мощных автомобилей известнейшего мирового бренда это особенно удобно – ведь в непосредственной близости от автосалона находится три заправочные станции сети.





Сеть автозаправочных станций ННК насчитывает 286 АЗС на территории Дальневосточного федерального округа, обеспечивая автомобилистов Дальнего Востока высококачественными нефтепродуктами, произведенными на Хабаровском НПЗ - одном из самых технологичных нефтеперерабатывающих заводов России.

Жителям Приморья давно полюбилась линейка нефтепродуктов торговой марки ННК. Среди них – популярное топливо GreenEco с улучшенными эксплуатационными свойствами. Его рецептура разработана с учетом климатических условий нашего региона, пожеланий автомобилистов и отлично подойдет для двигателей BMW.

«Мы выбрали в партнеры Группу компаний ННК, исходя из того, что ее АЗС являются наиболее востребованными в Приморье на сегодняшний день. Высококачественное топливо ННК идеально подходит для двигателей BMW» - объяснили в дилерском центре BMW.

Особый интерес для владельцев автомобилей с мощными двигателями вызывает новое топливо с октановым числом 101 – GreenEco101. Уникальный бензин доступен только для любителей Дальнего Востока на ограниченном количестве АЗС ННК. GreenEco 101 увеличивает мощность двигателя и улучшает разгонную динамику автомобиля, а также способствует экономии топлива, сокращению вредных выбросов двигателя и обеспечивает легкий запуск в холодное время года.

"Наша компания ответственно подходит к вопросам контроля качества нефтепродуктов, используя аккредитованные стационарные, а также мобильные лаборатории. На всех предприятиях Группы компаний ННК действует многоступенчатый контроль качества топлива, охватывающий все основные этапы его производства, транспортировки и хранения. Выбор нас в качестве партнера одним из лидеров мирового авторынка - очередное доказательство и качества реализуемого нами топлива, и уровня предоставляемого сервиса. ", — подчеркивают в ННК-Приморнефтепродукт.