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Альфа-Банк и администрация Приморья подписали соглашение о сотрудничестве
Губернатор Приморья Олег Кожемяко и Президент АО «Альфа-Банк» Олег Сысуев подписали соглашение о сотрудничестве в целях социально-экономического развития региона.
Документ регламентирует взаимодействие в области инвестиционных проектов, направленных на развитие различных отраслей экономики региона, увеличение объемов жилищного строительства, развитие коммунальной инфраструктуры Приморья.
Как подчеркнул Губернатор, Альфа-Банк успешно работает в Приморском крае, реализуя много различных проектов.
«Приморью важен переход на новый уровень, повышение качества жизни в крае, и взаимодействие с крупнейшим банком страны позволит реализовать многие крупные проекты. В итоге главная цель заключенного соглашения – предоставить приморцам больше возможностей в различных сферах жизни», - заявил Олег Кожемяко.
Один из проектов, в который готов инвестировать банк, – создание новой системы расчетов в ЖКХ. Это технологичный сервис, который позволяет систематизировать учет платежей за коммунальные услуги, распределяя платежи в адрес различных поставщиков услуг, минуя посредников и оптимизируя функционирование жилищно-коммунального хозяйства региона.
По словам Олега Сысуева, Альфа-Банк готов оказывать поддержку в реализации и других значимых для Приморского края проектов.
«Подписание соглашения с Администрацией Приморья является продолжением комплексной региональной политики Альфа-Банка и стратегии поддержки экономического и социального развития регионов России», - отметил Президент Альфа-Банка.
В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере приобретения техники в лизинг коммунальными предприятиями региона, зарплатные проекты на предприятиях социальной сферы, участие Альфа-Банка в социально значимых проектах края, например, в благоустройстве.
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