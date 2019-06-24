Во Владивостоке после реконструкции открыли тоннель имени Сталина

Вновь восставлено пригородное пассажирское сообщение между районом Чуркина и пригородом Владивостока

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в торжественном открытии тоннеля имени И.В. Сталина и наградил строителей за труд в пятницу, 21 июня.

Модернизация тоннеля имени Сталина стала частью инвестиционной программы РЖД по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. Работы по реконструкции велись три года.



Губернатор выразил благодарность руководству ДВЖД за качественно выполненную работу и своевременную сдачу объекта.



«Тоннель связывает жителей Чуркина с пригородом, его открытие позволит горожанам летом выезжать на отдых за город на удобной электричке. Сегодня ж/д транспорт имеет огромное значение – более 70% грузооборота и более 30% пассажиропотока приходится на железную дорогу. И с каждым годом объем перевозок растет. Железная дорога связывает Дальний Восток с центральной Россией, является проводником между странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы», – подчеркнул глава региона, пожелав строителям дальнейших успехов и открытия новых путей сообщения.



Отметим, реконструированный тоннель имеет статус стратегического объекта, памятника истории и архитектуры краевого значения. Через него осуществляются грузовые перевозки в порты на полуострове Голдобина (мыс Чуркин), подвоз угля к Владивостокской ТЭЦ-2, а также движение пассажирских электропоездов.



Почетную грамоту и Благодарность губернатора Приморского края за высокие профессиональные достижения и успешное завершение модернизации тоннеля Олег Кожемяко вручил старшему электромеханику Владивостокского регионального центра связи Хабаровской дирекции связи Анатолию Федорову и начальнику Хабаровской группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта Владимиру Рыбакову.



Владивостокский тоннель имени И.В. Сталина имеет один путь, проложен под горой Шошина, связывает долину Первой Речки с районом Минного городка и Луговой. Расположен между платформами Третья Рабочая и Луговая. Длина тоннеля составляет 1,4 километра, ширина – 5 метров, высота – 8 метров.

Фото – Александр Сафронов (администрация Приморского края).