Во Владивостоке недостроенный жилой комплекс УМВД России остается брошенным и представляет угрозу

Строительство каркасно-монолитного 16-этажного дома 2-й очереди на Партизанском проспекте, 52в с офисными помещениями и подземной парковкой на 123 места продолжается уже около 13 лет.



Напомним, что этот объект строители начинали возводить еще в 2007 году, и уже около 10 лет как они здесь не появляются. Ранее этим строительством занимались разорившиеся ООО «ДВГСК-центр» и ООО «Виста», которым помимо средств, выделенных бюджетом для улучшения условий жизни работников УМВД, удалось привлечь и несколько десятков дольщиков. Однако, из-за нехватки бюджетных средств, стройка встала, а привлечь новых дольщиков разрешено не было. В итоге имеющий готовность около 85% объект, строящийся в престижном месте, продолжает терять былую готовность. И, чтобы с ним что-либо изменилось к лучшему, сегодня требуется включить его в список проблемных объектов жилищного строительства и предпринять усилия для его завершения подобные тем, что делаются сегодня в отношении жилых объектов обманутых дольщиков.



На сегодня стоит отметить, что этот объект продолжает представлять опасность для любопытных детей и бомжей, которые любят посещать его. Делать это довольно просто, поскольку починенное в прошлом году после выступления «ЗР» ограждение сегодня опять имеет дыры и проходы. Не заметно здесь и присутствия сторожей.



По-прежнему на Партизанском проспекте, 52в не вывешен паспорт стройки, который бы информировал о характеристиках объекта и об организациях причастных к его строительству, что стройнадзором сегодня считается нарушением.



В целом вид этой стройки свидетельствует о том, что новоселья полицейских состоятся еще не скоро.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.







