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В Приморье загородные дома дорожают быстрее, чем в среднем по России
Пока ни один регион ДФО в десятку самых дорогих в стране по загородному малоэтажному индивидуальному жилью не вошел
Малоэтажное загородное жилье, включая дачи, по данным федерального портала «Мир квартир», за три первых месяца этого года показало устойчивый рост цен, который в целом по стране составил 1,3% (до 4 500 056 рублей за один объект). При этом большинство дальневосточных регионов показали рост выше среднероссийского, а Камчатка и Приморье вышли на самые высокие темпы по стране.
На Камчатке средний дом за 1-й квартал этого года подорожал на 8,8% до 5 098 567 рублей, а в Приморье - на 8% до 4 103 698 рублей. Чуть ниже темпы роста были в Курганской области - 7,9% и Карачаево-Черкесии - 7,8%.
Надо отметить, что ни один регион ДФО в десятку самых дорогих в стране по загородному малоэтажному индивидуальному жилью не вошел. Но к этому результату относительно близки Сахалинская область, находящаяся на 11-м месте с ценой среднего объекта 6 725 023 рублей, и Республика Саха (Якутия) - 13-м месте со средней ценой 6 038 941. Однако именно эти два дальневосточных региона показали снижение цен на такое жилье - на 3% и 4,6% соответственно. При этом средний якутский дом оказался в три раза дешевле среднемосковского - за 18 043 655 рублей, но более чем в три раза дороже, чем в регионах-аутсайдерах, где цена среднего дома дешевле 2 миллионов рублей - в Курганской области (1 802 214 рублей), Республике Тыва (1 802 214) и Еврейской АО с ростом за квартал 2,1% (1 984 522 рублей).
Средние цены дома в других дальневосточных регионах составили: в Хабаровском крае - 3 362 589 рублей (+3,6%), в Амурской области - 3 224 100 (+4,6%), в Магаданской - 2 765 244 (2,4%), в Бурятии -2 597 633 (+3,4%) и Забайкалье - 2 474 088 рублей (+6,4%).
Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел ЛУЦЕНКО отметил, что в этом году традиционное для начала года подорожание загородного жилья осталось на уровне прошлых лет, но началось оно не в апреле, а уже в марте. При этом в 1-м квартале рост цен на загородное жилье был поддержано оттоком части предложения из этого сегмента в сегмент аренды загородного жилья, который показал оживление в связи с коронавирусной пандемией и стремлением части населения обеспечить своим семьям более высокий уровень самоизоляции. Для этого выбирают сейчас как дома, так и дачи.
Эксперт считает, что обстановка с пандемией и самоизоляцией, возможно, заставит многих пересмотреть свою позицию по отношению к загородным домам и дачам, и повысит к ним интерес, который уже этой осенью может увеличить объемы продаж такого жилья и в целом по стране и в большинстве регионов.
Виктор КУДИНОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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