Во Владивостоке началось асфальтирование улицы Русской

Дорожные службы Владивостока приводят в порядок улицы города. 23 апреля, началось асфальтирование улицы Русской.

Аварийно-восстановительный ремонт улицы Русской стартовал накануне. Здесь сняли поврежденное покрытие и провели подготовительные работы. Рабочие начали укладку асфальта.

«За два дня с помощью фрезы здесь сняли около 3 тысяч квадратных метров деформированного покрытия – это порядка 330 тонн асфальта. Затем убрали покрытие вдоль бордюров отбойными молотками, произвели полную очистку и продувку дорожного полотна, пролили поверхность битумом и приступили к укладке асфальтобетона», - рассказывает представитель МБУ «Содержание городских территорий» Константин Павлюкевич.

Кроме того, сегодня дорожные службы Владивостока работают на улице Лесной – здесь снимают старое покрытие и расчищают обочины. В ближайшие дни рабочие приступят к отсыпке основания и асфальтированию проезда. Также подрядная организация заканчивает подготовительные дорожные работы на улице Тимирязева, ремонт продолжается и на улице Успенского.

Евгений Кулешов (фото)

Петр Езута (видео)