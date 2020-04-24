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Во Владивостоке началось асфальтирование улицы Русской
24 Апреля 2020, 08:40 | Приморье
Дорожные службы Владивостока приводят в порядок улицы города. 23 апреля, началось асфальтирование улицы Русской.
Аварийно-восстановительный ремонт улицы Русской стартовал накануне. Здесь сняли поврежденное покрытие и провели подготовительные работы. Рабочие начали укладку асфальта.
«За два дня с помощью фрезы здесь сняли около 3 тысяч квадратных метров деформированного покрытия – это порядка 330 тонн асфальта. Затем убрали покрытие вдоль бордюров отбойными молотками, произвели полную очистку и продувку дорожного полотна, пролили поверхность битумом и приступили к укладке асфальтобетона», - рассказывает представитель МБУ «Содержание городских территорий» Константин Павлюкевич.
Кроме того, сегодня дорожные службы Владивостока работают на улице Лесной – здесь снимают старое покрытие и расчищают обочины. В ближайшие дни рабочие приступят к отсыпке основания и асфальтированию проезда. Также подрядная организация заканчивает подготовительные дорожные работы на улице Тимирязева, ремонт продолжается и на улице Успенского.
Евгений Кулешов (фото)
Петр Езута (видео)
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Теги: дороги благоустройство ремонт
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