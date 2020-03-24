Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Весь экипаж ЯМС "Восток 2", на котором случился пожар, спасен
Штаб и капитан судна приняли решение эвакуировать экипаж в спасательные плоты
24 марта судно ярусного промысла ЯМС «Восток 2», судовладелец АО «Рыболовецкий Колхоз «Восток-1» вело промысел в Охотском море координаты 52 градуса 30 минут северной широты 153 градуса 17 минут восточной долготы.
В 03:14 утра было получено аварийное сообщение от капитана «Восток-2» Зайцева И.М., который сообщил о возгорании кабельных трасс в помещении рыбного цеха. Так как горели кабеля, выделялся сильно ядовитый дым, помещение было моментально задымлено, дышать было невозможно. Силами экипажа возгорание локализовать и потушить не удалось. Капитаном были приняты своевременные меры. Из помещения были эвакуированы все находившиеся там люди. Вскоре возгорание быстро превратилось в пожар. Помещение было обесточено и полностью загерметизировано, чтобы предотвратить распространение пожара по судну. Информация о пожаре сразу же была сообщена в аварийный штаб предприятия. Погода на момент пожара штормовая, ветер северный 12-15 м/сек. Высота волны 3 метра.
В 03:40 в офисе предприятия был собран аварийный штаб и им были приняты меры по спасению судна «Восток 2» и его экипажа. Штаб снял с промысла и направил два ярусных судна «Восток 1» и «Восток 8» для спасения судна и экипажа.
К моменту подхода в 10:41 владивостокского времени первого судна ярусолова «Восток 1» к горевшему ярусолову «Восток 2», пожар охватил уже всё судно. Штаб и капитан судна приняли решение эвакуировать экипаж в спасательные плоты.
Капитан ЯМС «Востока 1» Панасенко П.А и его экипаж проявили большое мастерство и мужество, в эту сложную штормовую погоду выловили все три плота и спасли экипаж «Востока 2» в полном составе 23 человека, никто не пострадал.
ЯМС «Восток 1» с экипажем «Востока 2» проследует в Северо-Курильск для высадки экипажа «Востока 2» на берег с последующей доставкой его домой. «Восток 2» не имеет хода и «Восток 8» будет обеспечивать безопасность судоходству в районе дрейфующего «Восток 2», и после установления хорошей погоды отбуксирует его в Петропавловск-Камчатский. В настоящее время весь экипаж находится на борту судна ЯМС «Восток-1», угрозы жизни и здоровью нет. Пострадавших нет. О чрезвычайной ситуации проинформированы все надзорные органы и координационный спасательный центр.
Родственники членов экипажа «Восток 2» проинформированы о происшествии.
Юрий МОРОЗОВ
Новости партнеров
Новости тематики
- Весь экипаж ЯМС "Восток 2", на котором случился пожар, спасен
- Подводные камни приморских глубин
- Разочарован в бизнесе, но надежды не потерял
- Рыбаки подцепили коронавирус
- Запутались в сетях
- Рыбаки налетели на "пограничную мину"
- Лидер российского промысла белой рыбы показал, что можно успешно и рыбу ловить, и суда строить
- Низкорентабельные крабы вновь под прицелом аукционов
- Оскандалившийся траулер готовится выйти на новый промысел
- Приморские морепродукты с китайским привкусом
Новости раздела
- Весь экипаж ЯМС "Восток 2", на котором случился пожар, спасен
- Фонд "Восточный Порт" отмечает свой первый день рождения
- Уголь на распутье
- В городе продолжится ремонт дворов
- Владивосток ждет масштабный ремонт дорог
- "Ростелеком" озвучил статистику кибератак в Дальневосточном федеральном округе
- Банк "Приморье" напоминает, как защититься от мошенников
- В Приморье Дальполиметаллу субсидируют оплату электроэнергии
- Мэрия Владивостока нашла ответственного поставщика для благоустройства города
- Сбербанк предложил малому бизнесу "превратить" смартфон в терминал
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Неужели у вас во Владивостоке это не принято? Вот и будете сидеть в своей провинции"
- В Хабаровском крае не прогнозируют дефицита продуктов
- На золоторудном месторождении Албын в Амурской области модернизируют гидроочистку
- Владивостокское сообщество саперов посвятило Часу Земли акцию проводов льдины в Тихий океан
- В Приморье не подтверждено ни одного случая COVID-19
- При содействии Центра поддержки экспорта предприниматели Камчатки заключили контракты на сумму более $2,2 млн
- Новые соседи угрожают панелькам
- В Хабаровске будет построен мобильный госпиталь для лечения коронавируса
- В Приморье праздник "Ва:кчай ни" стал событием познавательного туризма в нацпарке "Бикин"
- Жители Приморья оплачивают проезд в общественном транспорте картой "Мир"