Весь экипаж ЯМС "Восток 2", на котором случился пожар, спасен

Штаб и капитан судна приняли решение эвакуировать экипаж в спасательные плоты

24 марта судно ярусного промысла ЯМС «Восток 2», судовладелец АО «Рыболовецкий Колхоз «Восток-1» вело промысел в Охотском море координаты 52 градуса 30 минут северной широты 153 градуса 17 минут восточной долготы.

В 03:14 утра было получено аварийное сообщение от капитана «Восток-2» Зайцева И.М., который сообщил о возгорании кабельных трасс в помещении рыбного цеха. Так как горели кабеля, выделялся сильно ядовитый дым, помещение было моментально задымлено, дышать было невозможно. Силами экипажа возгорание локализовать и потушить не удалось. Капитаном были приняты своевременные меры. Из помещения были эвакуированы все находившиеся там люди. Вскоре возгорание быстро превратилось в пожар. Помещение было обесточено и полностью загерметизировано, чтобы предотвратить распространение пожара по судну. Информация о пожаре сразу же была сообщена в аварийный штаб предприятия. Погода на момент пожара штормовая, ветер северный 12-15 м/сек. Высота волны 3 метра.

В 03:40 в офисе предприятия был собран аварийный штаб и им были приняты меры по спасению судна «Восток 2» и его экипажа. Штаб снял с промысла и направил два ярусных судна «Восток 1» и «Восток 8» для спасения судна и экипажа.

К моменту подхода в 10:41 владивостокского времени первого судна ярусолова «Восток 1» к горевшему ярусолову «Восток 2», пожар охватил уже всё судно. Штаб и капитан судна приняли решение эвакуировать экипаж в спасательные плоты.

Капитан ЯМС «Востока 1» Панасенко П.А и его экипаж проявили большое мастерство и мужество, в эту сложную штормовую погоду выловили все три плота и спасли экипаж «Востока 2» в полном составе 23 человека, никто не пострадал.

ЯМС «Восток 1» с экипажем «Востока 2» проследует в Северо-Курильск для высадки экипажа «Востока 2» на берег с последующей доставкой его домой. «Восток 2» не имеет хода и «Восток 8» будет обеспечивать безопасность судоходству в районе дрейфующего «Восток 2», и после установления хорошей погоды отбуксирует его в Петропавловск-Камчатский. В настоящее время весь экипаж находится на борту судна ЯМС «Восток-1», угрозы жизни и здоровью нет. Пострадавших нет. О чрезвычайной ситуации проинформированы все надзорные органы и координационный спасательный центр.

Родственники членов экипажа «Восток 2» проинформированы о происшествии.

Юрий МОРОЗОВ

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

