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Фонд "Восточный Порт" отмечает свой первый день рождения
Вице-президент Фонда Алексей Болта – о 12 социальнозначимых программах, итогах работы, самом резонансном проекте и планах на будущее
АО «Восточный Порт» вышло на новый уровень социальной ответственности, учредив 19 марта 2019 года Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Идея создания такой организации давно «витала в воздухе», так как ведущее стивидорное предприятие Дальнего Востока страны всегда стремилось быть более открытым для населения, решать его насущные проблемы и создавать комфортные условия для жизни на территории присутствия.
Вице-президента Фонда Алексей БОЛТА рассказал ИА PrimaMedia о 12 социальнозначимых программах, итогах работы, самом резонансном проекте и планах на будущее.
– Ни для кого не секрет, что АО «Восточный Порт» всегда было образцовым социальноответственным предприятием, поэтому создание площадки для диалога с жителями обсуждалось достаточно давно. Что же касается формы, в которой эта площадка должна была начать существование, то здесь катализатором процесса выступил глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО. Он предложил стивидорным компаниям создавать некоммерческие организации для обсуждения и реализации совместно с населением социальнозначимых проектов.
Идея губернатора, что называется, «пошла в народ», её подхватили активные граждане. В декабре 2018 года в АО «Восточный Порт» обратилась инициативная группа жителей микрорайона Врангель с предложением создать Фонд и направить основные организационно-финансовые ресурсы на социальное развитие территории, где АО «Восточный Порт» ведет свою деятельность, и где проживает большая часть сотрудников предприятия.
– По каким критериям выбирались основные направления деятельности Фонда?
– Сегодня Фонд реализует сразу 12 программ социального развития. Когда мы их разрабатывали, стало очевидно – задач, требующих решения, много, и было бы неправильно концентрироваться на чём-то одном в ущерб всему остальному, тем более, что «Восточный Порт» является градообразующим предприятием. Мы стремились охватить как можно больше направлений, слоёв населения и социальных групп.
Примерно в этот же период в стране были запущены новые национальные проекты. Эти проекты мы внимательно изучили и разработали наши 12 программ в общей логике с ними, чтобы внести и свою посильную лепту в общую стратегию развития нашей страны.
– В процессе деятельности Фонда «Восточный Порт» появилась ли необходимость в реализации новых программ социального развития на территории Врангеля?
– В середине прошлого года к нам пришло понимание того, что надо активизировать работу с молодёжью. Во Врангеле очень много талантливых, активных, неравнодушных школьников, которые готовы вместе с нами заботиться об экологии, помогать людям старшего поколения. Поэтому мы приняли решение о создании объединенного волонтерского корпуса. На сегодняшний день в нём около 50 человек. Каждую неделю проводится заседание штаба, на котором ребята привносят идеи, разрабатывают акции – субботники, экологические мероприятия, помощь ветеранам – всё, что пойдёт на пользу жителям Врангеля. Эти предложения мы смотрим, согласовываем и предоставляем необходимые ресурсы. Две-три акции в месяц волонтёры совместно с Фондом «Восточный Порт» стабильно проводят, и эта динамика идёт только по нарастающей.
Что касается остальных программ, то они самодостаточны, полноценны и охватывают все базовые области — медицину, образование, материнство и детство, людей старшего возраста, спорт, экологию и инфраструктуру.
– Какой из проектов Фонда, на ваш взгляд, оказался самым резонансным и наиболее востребованным обществом в минувшем году?
– Таким проектом, безусловно, стало строительство во Врангеле сквера имени Геннадия Жебелева. Сквер мгновенно превратился в место притяжения и, не побоюсь этого слова, в «новый центр» посёлка, где гуляют мамы с детьми, куда приходят посидеть и пообщаться старики. Мы до сих пор получаем благодарные отклики от мам, от бабушек, которые говорят, что дети на пути из детских садов тянут их за руку и просят пойти погулять в сквер.
Что касается остальных проектов, то очень хорошо, на мой взгляд, Фонд поработал с медицинскими учреждениями. Это касается «Восточной больницы» во Врангеле, где мы сделали ремонт помещений, закупили медицинскую мебель, оборудование, запустили проект «Поликлиника Восточного Порта», чтобы хоть как-то снять остроту нехватки врачей «узкой» специализации.
Касается это и городской больницы, которой мы передали мобильный пункт для проведения диагностики «на дому» и автомобили для участковых врачей, в том числе, детских. Плюс, неплохо поработали со школами и детскими садами во Врангеле – как и в больницах, это ремонт, закупка мебели, необходимого оборудования.
– По тому, как много было сделано для людей в посёлке Врангель за прошедший год, видна работа большого сплочённого коллектива единомышленников…
– Фонд «Восточный Порт» задумывался как площадка для диалога с людьми, и я считаю, что мы эту задачу выполняем. У нас создан Попечительский Совет, в который вошли представители активной общественности Врангеля – почётные жители, врачи, учителя, спортсмены – люди, которые здесь живут, работают, кому проблемы поселка видны изнутри и понятны. Каждый месяц Попечительский Совет проводит заседания, где обсуждаются поступившие обращения, на основе которых мы разрабатываем новые проекты и мероприятия.
Активно включилась в нашу работу администрация посёлка Врангель, с которой мы держим связь и совместно прорабатываем вопросы, требующие административного вмешательства. Работает общественная приёмная Фонда, куда любой желающий может обратиться с предложением или инициативой.
– Можно ли сравнить отношение к Фонду жителей Врангеля весной 2019-го и год спустя, нынешней весной?
– Люди поверили в Фонд, убедились, что он не только на словах, но и на деле меняет окружающее пространство. Чувствуется даже какое-то общее воодушевление. Прошлой весной было немало скепсиса, люди сомневались, что новая организация реально заработает, «создали какой-то фонд, как всегда, поговорим, похлопаем и разбежимся». Но за минувший год произошла эволюция сознания, и уже сейчас Фонд действительно воспринимается как полноценный фактор общественной жизни. Мы доказали, что не бросаем слов на ветер. Про Фонд «Восточный Порт» знают, про него говорят, его уважают.
– Деятельность Фонда «Восточный Порт» на территории Врангеля стала примером для некоторых крупных компаний Находки, также создавших организации социальной поддержки. Последние, в свою очередь, нередко проводят «зеркальные» ФВП мероприятия. На ваш взгляд, уместно ли здесь слово «конкуренция»?
– Здесь, скорее, уместно слово «соревнование». Каждое предприятие хочет выглядеть не хуже других, в чём-то «подглядывают» друг за другом и наращивают темпы социальной работы. Это идёт только на пользу жителям Находки. Сегодня ведут деятельность уже три фонда, созданные портовиками. В результате у жителей Находки становится больше скверов и парков, в больницах становится больше отремонтированных помещений и нового оборудования, улучшается качество жизни.
– Что запланировано на текущий год в работе Фонда «Восточный Порт»?
– Будем продолжать нашу работу: собирать инициативы жителей Врангеля, реализовывать 12 программ социального развития, работать с учреждениями образования, культуры, здравоохранения, развивать спорт. Впереди у нас глобальный проект, рассчитанный не на один год, – это строительство во Врангеле ледовой арены. Такого масштаба спортивные объекты в последние десятилетия не строили на территории городского округа. Уверен, у нас всё получится, и вместе мы сделаем Врангель лучше.
На фото: Открытие во Врангеле сквера имени Геннадия Жебелева.
Фото пресс-службы «Восточный Порт».
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