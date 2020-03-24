Уголь на распутье

Портам Приморья придется поделиться прибылью для решения экологических проблем

Портовый бизнес Приморского края, снимавший последние годы «сливки» с экспортных поставок угля в Азиатско-Тихоокеанский регион, привыкает работать в новых реалиях – уже в конце прошлого года Китай достаточно ощутимо сократил закупки российского угля. При этом в регионе власти и контролирующие органы всерьез взялись за владельцев терминалов, засыпающих край угольной пылью.

В начале этого года ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) отмечали снижение приема угля через пограничные переходы в Приморье.

«У нас и по Китаю в ноябре-декабре ситуация достаточно напряженная. В направлении Гродеково - 7 ограничений. Общая продолжительность - 29 дней. Это переходящие с декабря «потери», сегодня - уже более 500 тыс. тонн, - то, что можно было туда отгрузить. Китай (уголь - Прим. автора) не принимает. Причем мы ездили, встречались с нашими китайскими коллегами», - заявлял в ноябре заместитель главы РЖД Алексей ШИЛО. - Из 21 крана, которые там задействованы на перегрузке угля, работало только 12. По нашим оценкам, сегодня Китаю в принципе наш импорт угля, наверное, становится не так интересен. Поэтому нашим угольщикам надо искать какие-то другие, альтернативные, направления для перевозки».

Стоит отметить, что монополия не так давно ввела в работу новый склад площадью свыше 7 тыс. кв. м на грузовом терминале станции Гродеково Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД»).

Склад предназначен для перегрузки международных товаров в двух направлениях: из России в КНР и из КНР в Россию. Внутри склада уложены ж/д пути как с российской шириной колеи 1520 мм, так и с китайской - 1435 мм, они позволяют принимать до 10 вагонов в сутки с российской стороны и до 13 вагонов со стороны КНР. Для погрузки в автомобильные фуры имеются четыре дока, оснащенных уравнительными платформами, погрузочная рампа, а также два козловых крана грузоподъемностью 20 и 50 тонн.

Новый складской комплекс способен принять до 50 грузовых автомобилей, прибывающих из КНР для прохождения процедуры таможенного осмотра и оформления груза.

«Склад работает на прием и хранение товара с российской стороны. В ближайшее время ожидается внесение комплекса в таможенный реестр и запуск пограничного сообщения», - отмечала ДВЖД.

Досье "Золотого Рога": Железнодорожная станция Гродеково входит в состав международного транспортного коридора (МТК) «Приморье-1» и является пограничным переходом с КНР. В том числе через станцию поставляется уголь в КНР. Перевозки по МТК «Приморье-1» осуществляются с 2016 года. Грузы в контейнерах идут транзитом из Китая через пограничный железнодорожный переход Гродеково-Суйфэньхэ через порты Приморского края в КНР, республику Корея и Японию.

Узкий восток

Один из крупнейших угледобытчиков России, ПАО «Распадская», со своей стороны, обращает внимание на проблемы с вывозом угля через дальневосточные порты из-за возможного квотирования и медленную расшивку узких мест РЖД.

«Из реальных проблем - вывоз угля на восток», - заявил CEO «Распадской угольной компании» Сергей СТЕПАНОВ. - В марте на уровне российского правительства обсуждается механизм квотирования на этом направлении».

Основные рынки сбыта коксующихся и энергетических углей находятся на востоке, а везти уголь через Балтику в Индию - дорого: до девальвации получалось минус $20. «В итоге, все выстраиваются в очередь на восток», - пояснил г-н Степанов, отметив, что Кузбасс мог бы вывозить около 100 млн тонн угля в год, в то время как пропускная способность железной дороги в дальневосточном направлении - 53 млн тонн.

«РЖД не успевают расшивать мощности на Дальний Восток теми темпами, с которыми в Кузбассе наращивали добычу последние три года», - сказал CEO «Распадской».

Правительство уже работает над новой методикой квотирования и предлагает ввести квоты на вывоз угля в восточном направлении, исходя из принципа равномерности и пропорциональности отгрузкам в западном направлении, где спрос и цены на уголь ниже, чем на востоке.

«То есть принцип такой: ты вывез одну тонну угля на запад и две тонны - на восток. Для нас это самый плохой сценарий. Потому что нам нужно будет вывозить на Балтику через порты крупных энергетических компаний, - сказал Степанов, отметив, что стоимость перевалки для производителей коксующегося угля не будет по себестоимости, а окажется дороже в несколько раз, чем для собственников портов. - То есть мы должны будем получить убыток около $20 и только в этом случае получить квоту на восток».

Досье "Золотого Рога": ПАО «Распадская» входит в «Распадскую угольную компанию» группы Evraz, которая объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту «Распадская», «Разрез Распадский», шахту «Распадская-Коксовая», обогатительную фабрику и инфраструктурные предприятия. Evraz принадлежит 88,8% «Распадской». По итогам 2019 года «Распадская» отгрузила в страны Азиатско-Тихоокеанского региона 54% от общего объема произведенного угольного концентрата. На российский рынок был отгружен 31%, и 15% - в Европу.

Без тоннеля никак

В перспективе увеличивать пропуск угля на восток по железной дороге после 2025 года не позволит текущее состояние инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали в районе Северо-Муйского хребта (Бурятия): имеющийся там тоннель является одним из главных узких мест этого направления.

Тему в очередной раз поднял губернатор Кемеровской области Сергей ЦИВИЛЕВ в ходе беседы с первым вице-премьером РФ Андреем БЕЛОУСОВЫМ после посещения забоя на одном из угольных предприятий Кузбасса. «Нужен не на один год вывоз угля, нужен вывоз угля на длительную перспективу», - подчеркнул глава региона.

«Правильно, конечно, - цитирует г-на Белоусова «Интерфакс». - Именно поэтому мы с вами определили, президент определил цифры – (какой) нужно обеспечить сейчас ввод объектов на восточном полигоне, чтобы вывозить сначала 180 млн тонн, из которых 170 млн придется на уголь, потом 195 млн, доведя общую пропускную способность до 210 млн. В эти цифры нам надо вписаться обязательно. Это 2024-2025 г.г. Ну, а дальше уже будем смотреть. Дальше мы упираемся в Северомуйский тоннель, он становится «узким местом».

Порядок обещают навести к 2021 году

Тем временем дальневосточный транспортный прокурор Виталий КАПЛУНОВ отметил положительную динамику в решении вопроса с загрязнением угольной пылью из-за работы стивидорных компаний в портах Приморья.

«Положительная динамика есть. К 2021 году мы наведем порядок, поручение президента мы должны выполнить. Мы не гарантируем, но постараемся», - сообщил г-н Каплунов.

Он отметил, что местные жители стали меньше жаловаться на угольную пыль. Также датчики, контролирующие загрязнения, фиксируют уменьшение концентрации пыли в воздухе.

При этом прокурор добавил, что ведомство уделяет особое внимание перевалке угля в городе Находка. Находкинский транспортный прокурор в течение последних трех лет внес более 60 представлений по нарушениям при перевалке угля, в суд направлено 45 исковых заявлений. В отношении виновных юридических и должностных лиц возбуждено более 130 дел по фактам административных правонарушений.

Напомним, что 9 декабря Находкинский городской суд Приморского края приостановил работу стивидорной компании АО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» из-за загрязнения воздуха угольной пылью и других нарушений. «Вопреки требованиям закона хозяйственная деятельность в водоохранной зоне не была согласована с Росрыболовством, склад хранения сыпучего груза не оборудован подпорными стенками. Сточные воды сбрасывались в акваторию Японского моря без утверждения соответствующих нормативов, с превышением предельно допустимых концентраций вредных и загрязняющих веществ. В результате угольная пыль распространялась за пределы производственной площадки, причинялся вред морской экосистеме», - отмечала Дальневосточная транспортная прокуратура.

«В Находке все 12 стивидорных компаний не применяли оборудование для снижения вредного воздействия на атмосферный воздух, вели деятельность без установленных санитарно-защитных зон, не принимали меры по охране водных объектов от загрязнения», - отметил Каплунов.

По словам прокурора, выявлены и другие нарушения. В частности, места хранения угля не были оборудованы специальными подпорными и габаритными стенками, нарушалась технология перевалки и хранения угля, что способствовало распределению пыли за пределы производственных площадок.

Также перевалкой угля в Приморье занимаются стивидоры во Владивостоке, в порту Посьет Хасанского района и в Шкотовском районе. На данный момент одним из самых пылящих в Приморье является угольный терминал АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион группы «Мечел»). Согласно данным компании, чистая прибыль порта за 2019 год превысила 1,3 млрд рублей, что на 67% превышает показатели 2018 года.

Порт Посьет, расположенный на побережье Японского моря, обеспечивает поставки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Железная дорога связывает его с Транссибирской железнодорожной магистралью, северо-восточным Китаем и КНДР. Посьет является удобным терминалом для вывоза угля, добытого на месторождениях предприятий «Мечела», в том числе «Южного Кузбасса», «Якутугля», «Эльгаугля». Владельцем 97,49% акций АО «Торговый порт «Посьет» является ООО «Мечел-Транс» (100%-ное дочернее предприятие ПАО «Мечел»).

Напомним, что президент РФ Владимир ПУТИН ранее поручил транспортной прокуратуре проверить соответствия договоров аренды инфраструктуры морского порта Находка требованиям законодательства РФ в области санитарной, экологической безопасности и охраны окружающей среды, а также соблюдение сторонами своих обязательств.

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе - вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ заявлял о низких темпах развития портов в Приморье и использовании устаревших технологий при перевалке угля, которые вредят местным жителям и экологии региона.

На фото: Угольные эшелоны идут на восток с опережением графика.

Фото из архива

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.