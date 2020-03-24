В городе продолжится ремонт дворов

Во Владивостоке началась реализация программы «1000 дворов». С началом строительного сезона на придомовых территориях приступят к комплексному ремонту, а пока специалисты городского управления содержания жилого фонда встречаются с жителями, обсуждают проекты благоустройства и определяют стоимость ремонтных работ. В 2019 году в рамках реализации программы «1000 дворов» за счет краевого бюджета во Владивостоке были отремонтированы 317 придомовых территорий. На этот год для ремонта определены 103 двора, но в течение года список будет дополняться.

Заявки от ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний подавали в мэрию до 31 января. Предварительно в каждом дворе были проведены собрания и определен вид работ: установка спортивной или детской площадки либо асфальтирование придомовой территории. В случае асфальтирования приоритет при формировании программы отдавался домам, жители которых готовы к софинансированию в размере 5% с дома. А в случае установки детской или спортивной площадки преимущество имели те объекты, которыми смогут пользоваться жители сразу нескольких домов.

Кроме того, по программе «Формирование комфортной городской среды» в этом году будут благоустроены общественные пространства. Их выбирали горожане путем голосования. В список вошли сквер в районе ул. Русской, 48, сквер в районе ул. Калинина, 28-38 и общественная территория в районе ул. Тунгусской, 69 - 3-й Матросской.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



