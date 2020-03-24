www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 80.88 р. 100 JPY: 73.38 р.
EUR: 86.71 р. 10 CNY: 11.36 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
ЖКХ
Распечатать

В городе продолжится ремонт дворов

24 Марта 2020, 10:38 | Приморье

Во Владивостоке началась реализация программы «1000 дворов». С началом строительного сезона на придомовых территориях приступят к комплексному ремонту, а пока специалисты городского управления содержания жилого фонда встречаются с жителями, обсуждают проекты благоустройства и определяют стоимость ремонтных работ. В 2019 году в рамках реализации программы «1000 дворов» за счет краевого бюджета во Владивостоке были отремонтированы 317 придомовых территорий. На этот год для ремонта определены 103 двора, но в течение года список будет дополняться.

Заявки от ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний подавали в мэрию до 31 января. Предварительно в каждом дворе были проведены собрания и определен вид работ: установка спортивной или детской площадки либо асфальтирование придомовой территории. В случае асфальтирования приоритет при формировании программы отдавался домам, жители которых готовы к софинансированию в размере 5% с дома. А в случае установки детской или спортивной площадки преимущество имели те объекты, которыми смогут пользоваться жители сразу нескольких домов.

Кроме того, по программе «Формирование комфортной городской среды» в этом году будут благоустроены общественные пространства. Их выбирали горожане путем голосования. В список вошли сквер в районе ул. Русской, 48, сквер в районе ул. Калинина, 28-38 и общественная территория в районе ул. Тунгусской, 69 - 3-й Матросской.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

Автор:
Теги: благоустройство  дворы  ремонт 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]