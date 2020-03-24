www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 80.88 р. 100 JPY: 73.38 р.
EUR: 86.71 р. 10 CNY: 11.36 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
ЖКХ
Распечатать

Владивосток ждет масштабный ремонт дорог

24 Марта 2020, 09:42 | Приморье

С наступлением благоприятных погодных условий и началом работы асфальтовых заводов во Владивостоке приступят к масштабным работам по устранению ям и неровностей на дорогах после зимы. Восстановительным ремонтом на десятках улицах краевого центра займутся городское предприятие «Содержание городских территорий» и пять сторонних организаций.

В первую очередь ремонт будет выполнен на самых проблемных участках. В списке первоочередников - Аллилуева, Котельникова, проспект «Красного знамени», Шилкинская, перекресток Фадеева - Спортивная, Невельского, Пушкинская, Ладыгина, Партизанский проспект, Рудневский мост, Луговая, Жигура, Печорская, дороги в микрорайоне Снеговая Падь, Иртышская, Станюковича, Надибаидзе, Никифорова, Магнитогорская, Русская, Успенского и многие другие.

В этом году по распоряжению главы города Олега ГУМЕНЮКА специалисты мэрии начали объявлять аукционы на поиск подрядчиков задолго до начала строительного сезона. Так, к примеру, уже определены подрядчики, которые займутся ремонтом дорог во Владивостоке по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По этой программе комплексный ремонт пройдет на пяти улицах: Успенского, Монтажной, Сабанеева, Каплунова и Крыгина. Помимо этого, ремонт ждет улицу Маковского (от «Перевала» до «Зари»), Некрасовский путепровод и порядка 60 внутриквартальных проездов.

Согласно контрактам, подрядчики должны приступить к ремонтным работам с 15 апреля и завершить их до середины августа.

В этом году ужесточены требования к подрядчикам. Для каждого вида работ определены сроки, за неисполнение подрядчиков ждут расторжения контрактов, штрафы, а злостных нарушителей планируют и дальше отстранять от работ, внося в списки недобросовестных поставщиков.

Сейчас подрядчики, которым предстоит провести комплексные ремонтные работы по нацпроекту «БКАД», уже готовятся к выходу на объекты. В первую очередь они займутся обрезкой деревьев там, где это необходимо, ремонтом участков сетей ливневой канализации, после чего приступят к ремонту тротуаров и дорог.

На фото: Пришло тепло - в столице края, по традиции, скоро начнутся дорожные работы.

Фото Vlc.Ru.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

Автор:
Теги: дороги  строительный сезон  ремонт 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]