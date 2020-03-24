Владивосток ждет масштабный ремонт дорог

С наступлением благоприятных погодных условий и началом работы асфальтовых заводов во Владивостоке приступят к масштабным работам по устранению ям и неровностей на дорогах после зимы. Восстановительным ремонтом на десятках улицах краевого центра займутся городское предприятие «Содержание городских территорий» и пять сторонних организаций.

В первую очередь ремонт будет выполнен на самых проблемных участках. В списке первоочередников - Аллилуева, Котельникова, проспект «Красного знамени», Шилкинская, перекресток Фадеева - Спортивная, Невельского, Пушкинская, Ладыгина, Партизанский проспект, Рудневский мост, Луговая, Жигура, Печорская, дороги в микрорайоне Снеговая Падь, Иртышская, Станюковича, Надибаидзе, Никифорова, Магнитогорская, Русская, Успенского и многие другие.

В этом году по распоряжению главы города Олега ГУМЕНЮКА специалисты мэрии начали объявлять аукционы на поиск подрядчиков задолго до начала строительного сезона. Так, к примеру, уже определены подрядчики, которые займутся ремонтом дорог во Владивостоке по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По этой программе комплексный ремонт пройдет на пяти улицах: Успенского, Монтажной, Сабанеева, Каплунова и Крыгина. Помимо этого, ремонт ждет улицу Маковского (от «Перевала» до «Зари»), Некрасовский путепровод и порядка 60 внутриквартальных проездов.

Согласно контрактам, подрядчики должны приступить к ремонтным работам с 15 апреля и завершить их до середины августа.

В этом году ужесточены требования к подрядчикам. Для каждого вида работ определены сроки, за неисполнение подрядчиков ждут расторжения контрактов, штрафы, а злостных нарушителей планируют и дальше отстранять от работ, внося в списки недобросовестных поставщиков.

Сейчас подрядчики, которым предстоит провести комплексные ремонтные работы по нацпроекту «БКАД», уже готовятся к выходу на объекты. В первую очередь они займутся обрезкой деревьев там, где это необходимо, ремонтом участков сетей ливневой канализации, после чего приступят к ремонту тротуаров и дорог.

На фото: Пришло тепло - в столице края, по традиции, скоро начнутся дорожные работы.

Фото Vlc.Ru.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



