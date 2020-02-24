Жить в Приморье стало лучше. Жить стало…

Приморский край по итогам 2019 года улучшил свое место в рейтинге российских регионов по качеству жизни на четыре места

Экспертами РИА Рейтинг в очередной раз по итогам минувшего года составлен рейтинг российских регионов по качеству жизни. Его расчеты основаны на данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка РФ и иных открытых источников информации, и они включают анализ 70 показателей, характеризующих условия жизни в различных регионах. При этом максимум составляет 100 баллов. Но даже лидер - Москва заслужила за прошлый год оценку только 79,275 баллов. За ней Санкт-Петербург - 77,308 и Московская область - 74,5 баллов.

Приморский край в рейтинге занял 46-е место, набрав 45,495 баллов. По сравнению с прошлым годом его место в рейтинге улучшилось на 4 позиции. Опередив на тысячные доли балла, впереди Приморья - Томская область, позади - Республика Крым.

Однако жить в Приморье сегодня оказывается не лучше, чем в некоторых других регионах Дальнего Востока.

Успешнее всего по ДФО в рейтинге выглядит Камчатский край - 49,65 баллов и 30-место, что на две позиции лучше, чем по итогам 2018 года. Хабаровский край - 49,225 баллов и 31-е место, и это на две позиции хуже. Са­ха­ли­н­с­кая об­ласть заслужила 47,873 баллов и 34-е место, на которое она поднялась с 46-го. Эти три дальневосточных региона показали результаты выше среднего значения рейтингового балла для всех регионов России за минувший год, которое составило 46,38 баллов.

Остальные субъекты ДФО в рейтинге оказались за Приморьем, и тоже по результатам - ниже среднего значения по России.

Особенно неудачным на этот раз подведение итогов оказалось в отношении Магаданской области, которая пропустила вперед 15 регионов, заработав 44,658 баллов и 50-е место, и в отношении Амурской области, потерявшей 14 мест и с результатом 38,752 баллов, занявшей лишь 67-е место рейтинга.

По две позиции отвоевали Чукотский АО, который получил 38,475 баллов и 68-е место и Республика Саха (Якутия) - 37,992 баллов и 70-е место. На прежнем 77-м месте осталась Республика Бурятия, заработав 31,624 баллов. На одну позицию лучше стало положение Забайкальского края - 28,734 баллов и 82-е место. А его прежнее 83-е место, потеряв пять позиций, заняла Еврейская АО - ей присудили всего 28,224 баллов. Но, замкнувшие рейтинг Ка­ра­ча­е­во-Че­р­ке­с­с­кая Ре­с­пу­б­ли­ка и Ре­с­пу­б­ли­ка Ты­ва, набрали всего по 23,687 и 17,533 баллов.

Эксперты отметили, что первая и последняя десятки рейтинга регионов по качеству жизни остались практически неизменными, и у 77 из 85 изменился менее, чем на два пункта, а у 48 из них - даже менее, чем на один пункт. И это говорит о том, что резких прорывов в качестве жизни в регионах в прошлом году не происходило.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



