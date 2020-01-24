www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.95 р. 100 JPY: 56.55 р.
EUR: 68.69 р. 10 CNY: 89.39 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Строительство
Распечатать

В Приморье за год намерены сдать более 10 домов-долгостроев

24 Января 2020, 14:38 | Приморье

По результатам работы в 2020 году квартиры должны получить более 1300 семей. Об этом сообщили в АО «Корпорация развития Приморского края».

В 2019 году в Приморье были сданы пять домов, благодаря чему более 500 семей дольщиков восстановили свои права.

Как рассказала генеральный директор корпорации и советник Губернатора Приморья по вопросам долевого строительства Ольга Сун-жаю, в 2020 году планируется достроить и ввести в эксплуатацию не менее 10 домов. 

«Мы продолжаем заниматься решением проблемы долгостроев. На повестке – 21 дом и ЖСК “Остров”. Более половины объектов будут введены в эксплуатацию в 2020 году. В прошлом году мы выполнили большой пласт юридической и административной работы, создали и наладили работу Фонда поддержки обманутых дольщиков, провели ряд конкурсных процедур, выбрали подрядчиков, и они вышли на строительные площадки. Строительство началось. В 2019 году были сданы пять домов во Владивостоке и в Артеме. На очереди еще минимум 10», – сообщила Ольга Сун-жаю.

Отмечено, что девять домов берет на себя региональный Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края, который финансируется из краевого бюджета. Это дома во Владивостоке: жилой комплекс «Одиссей», жилой комплекс «Лайф» 1 этап (жилые дома №1 и №2), все шесть домов жилого комплекса «Снеговая Падь. Комплекс Д» – с 2019 года объекты в стадии активного строительства.

Кроме этого, в 2020 году будет достроен дом на Грибоедова, 46 (ЖК «Олимп») во Владивостоке и планируется сдать первый проблемный объект в Уссурийске – на улице Выгонная, 7.

Также будет вестись работа по завершению строительства домов на Лазо, 15/1, и Сахалинская, 4, в Артеме – в прошлом году она «затормозилась» на этапе оформления документов. Дополнительно с 2020 года АО «Корпорация развития Приморского края» будет решать проблему ЖСК «Остров».

Ольга Сун-жаю отметила, что еще шесть домов в работе у второго фонда – Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

«Фонд был учрежден Администрацией Приморья 25 сентября 2019 года в соответствии с 214-ФЗ. Он будет достраивать дома за счет финансирования из федерального и регионального бюджетов в пропорции 88% на 12%. Это касается шести проблемных домов: на улице Крестьянская, 94, в Уссурийске, на улицах Иртышская, Куйбышева-Горького, Хасанская, Пихтовая и Славянская, 17.  В этом году по данным объектах уже есть подвижки, от ДОМ.РФ в регионе назначен специалист», – сообщила гендиректор корпорации.

Напомним, что следить за тем, как продвигается работа по завершению строительства домов, можно через официальную страничку в Instagram @fppk.info.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края),  АО «Корпорация развития Приморского края»

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: долгострой  строительство 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]