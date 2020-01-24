В Приморье за год намерены сдать более 10 домов-долгостроев

По результатам работы в 2020 году квартиры должны получить более 1300 семей. Об этом сообщили в АО «Корпорация развития Приморского края».

В 2019 году в Приморье были сданы пять домов, благодаря чему более 500 семей дольщиков восстановили свои права.



Как рассказала генеральный директор корпорации и советник Губернатора Приморья по вопросам долевого строительства Ольга Сун-жаю, в 2020 году планируется достроить и ввести в эксплуатацию не менее 10 домов.



«Мы продолжаем заниматься решением проблемы долгостроев. На повестке – 21 дом и ЖСК “Остров”. Более половины объектов будут введены в эксплуатацию в 2020 году. В прошлом году мы выполнили большой пласт юридической и административной работы, создали и наладили работу Фонда поддержки обманутых дольщиков, провели ряд конкурсных процедур, выбрали подрядчиков, и они вышли на строительные площадки. Строительство началось. В 2019 году были сданы пять домов во Владивостоке и в Артеме. На очереди еще минимум 10», – сообщила Ольга Сун-жаю.



Отмечено, что девять домов берет на себя региональный Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края, который финансируется из краевого бюджета. Это дома во Владивостоке: жилой комплекс «Одиссей», жилой комплекс «Лайф» 1 этап (жилые дома №1 и №2), все шесть домов жилого комплекса «Снеговая Падь. Комплекс Д» – с 2019 года объекты в стадии активного строительства.



Кроме этого, в 2020 году будет достроен дом на Грибоедова, 46 (ЖК «Олимп») во Владивостоке и планируется сдать первый проблемный объект в Уссурийске – на улице Выгонная, 7.



Также будет вестись работа по завершению строительства домов на Лазо, 15/1, и Сахалинская, 4, в Артеме – в прошлом году она «затормозилась» на этапе оформления документов. Дополнительно с 2020 года АО «Корпорация развития Приморского края» будет решать проблему ЖСК «Остров».



Ольга Сун-жаю отметила, что еще шесть домов в работе у второго фонда – Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.



«Фонд был учрежден Администрацией Приморья 25 сентября 2019 года в соответствии с 214-ФЗ. Он будет достраивать дома за счет финансирования из федерального и регионального бюджетов в пропорции 88% на 12%. Это касается шести проблемных домов: на улице Крестьянская, 94, в Уссурийске, на улицах Иртышская, Куйбышева-Горького, Хасанская, Пихтовая и Славянская, 17. В этом году по данным объектах уже есть подвижки, от ДОМ.РФ в регионе назначен специалист», – сообщила гендиректор корпорации.



Напомним, что следить за тем, как продвигается работа по завершению строительства домов, можно через официальную страничку в Instagram @fppk.info.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края), АО «Корпорация развития Приморского края»

Газета «Золотой Рог», Владивосток.