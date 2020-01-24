Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье за год намерены сдать более 10 домов-долгостроев
По результатам работы в 2020 году квартиры должны получить более 1300 семей. Об этом сообщили в АО «Корпорация развития Приморского края».
В 2019 году в Приморье были сданы пять домов, благодаря чему более 500 семей дольщиков восстановили свои права.
Как рассказала генеральный директор корпорации и советник Губернатора Приморья по вопросам долевого строительства Ольга Сун-жаю, в 2020 году планируется достроить и ввести в эксплуатацию не менее 10 домов.
«Мы продолжаем заниматься решением проблемы долгостроев. На повестке – 21 дом и ЖСК “Остров”. Более половины объектов будут введены в эксплуатацию в 2020 году. В прошлом году мы выполнили большой пласт юридической и административной работы, создали и наладили работу Фонда поддержки обманутых дольщиков, провели ряд конкурсных процедур, выбрали подрядчиков, и они вышли на строительные площадки. Строительство началось. В 2019 году были сданы пять домов во Владивостоке и в Артеме. На очереди еще минимум 10», – сообщила Ольга Сун-жаю.
Отмечено, что девять домов берет на себя региональный Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края, который финансируется из краевого бюджета. Это дома во Владивостоке: жилой комплекс «Одиссей», жилой комплекс «Лайф» 1 этап (жилые дома №1 и №2), все шесть домов жилого комплекса «Снеговая Падь. Комплекс Д» – с 2019 года объекты в стадии активного строительства.
Кроме этого, в 2020 году будет достроен дом на Грибоедова, 46 (ЖК «Олимп») во Владивостоке и планируется сдать первый проблемный объект в Уссурийске – на улице Выгонная, 7.
Также будет вестись работа по завершению строительства домов на Лазо, 15/1, и Сахалинская, 4, в Артеме – в прошлом году она «затормозилась» на этапе оформления документов. Дополнительно с 2020 года АО «Корпорация развития Приморского края» будет решать проблему ЖСК «Остров».
Ольга Сун-жаю отметила, что еще шесть домов в работе у второго фонда – Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.
«Фонд был учрежден Администрацией Приморья 25 сентября 2019 года в соответствии с 214-ФЗ. Он будет достраивать дома за счет финансирования из федерального и регионального бюджетов в пропорции 88% на 12%. Это касается шести проблемных домов: на улице Крестьянская, 94, в Уссурийске, на улицах Иртышская, Куйбышева-Горького, Хасанская, Пихтовая и Славянская, 17. В этом году по данным объектах уже есть подвижки, от ДОМ.РФ в регионе назначен специалист», – сообщила гендиректор корпорации.
Напомним, что следить за тем, как продвигается работа по завершению строительства домов, можно через официальную страничку в Instagram @fppk.info.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края), АО «Корпорация развития Приморского края»
Новости партнеров
Новости тематики
- В Приморье за год намерены сдать более 10 домов-долгостроев
- Корейцы направились в Славянку
- Проблемная незавершенка испортила статистику по Дальнему Востоку
- "Заброшки" нашего города
- Владивостокская кольцевая подорожала уже вдвое
- Лесу на Патрокле топор пока не грозит
- 340 обманутых членов ЖСК "Остров": Застройщику дали новый срок
- Во Владивостоке на строительство здания-лестницы к пляжу на бухте Федорова вернулись рабочие
- "Патрокл" отхватил кусок Патрокла
- В Приморье в "Надеждинском Полесье" откроется детский сад
Новости раздела
- В Приморье за год намерены сдать более 10 домов-долгостроев
- В Хабаровском крае под видом реформы инвестблока хотят предложить "троянского коня"
- Лучшие цифровые решения конференции Open Innovations Startup Tour поддержат в Приморье
- Второй алмазный завод заработал во Владивостоке
- Рулевой автошколы
- Новые электробусы проходят тест-драйв
- Сын омнибуса, внук кареты
- Любимое место силовиков в УК отредактируют
- Фасадный аврал
- Во Владивостоке благоустроят новую пешеходную зону
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Ипотека под 2% оказалась ловушкой
- Известный приморский бизнесмен расширил свою бизнес-империю
- Медведев не согласился с Путиным!
- Городская недвижимость выставлена на торги
- В Амурской области создан национальный парк
- Около 50 тысяч дзеренов зашли из Монголии в Забайкалье
- Три камчатских мероприятия вошли в "Топ-200 лучших событий года России"
- Корейцы направились в Славянку
- В Приморье на два года закрыли пункт пропуска в Китай
- Три события Приморья вошли в ТОП-200 лучших мероприятий России