Лучшие цифровые решения конференции Open Innovations Startup Tour поддержат в Приморье

Правительство Приморского края готово поддержать инициативы начинающих бизнесменов по внедрению инновационных цифровых решений в области образования, здравоохранения, ЖКХ и в других социальных сферах. Об этом заявил заместитель председателя Правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук в четверг, 23 января, во время пленарной дискуссии «Регион как точка перехода к цифровой экономике» на конференции Open Innovations Startup Tour.

По словам министра, в крае реализуется множество проектов, связанных с внедрением передовых цифровых решений и призванных сделать еще комфортнее и безопаснее условия для жизни в Приморье. В частности, активно внедряется система «Умный город». Некоторые ее элементы уже действуют в отдельных населенных пунктах. Так, во Владивостоке работает оборудование для энергоэффективного освещения, приборы фото- и видеофиксации, которые следят за нарушениями и превышением скорости. Основная проблема сейчас заключается в том, что все элементы действуют разрозненно, а какие-то и вовсе устарели. В рамках проекта предстоит объединить их и настроить так, чтобы все данные стекались в одно хранилище для анализа. Это позволит, например, обнаруживать и вовремя устранять протечки и аварии в системе ЖКХ, распознавать лица прохожих, в том числе чтобы обнаруживать нарушителей.

«Мы реализуем проект “Умный город”, начинаем с четырех пилотных населенных пунктов – это Владивосток, Артем, Находка и Уссурийск. На первом этапе планируется построить базовую инфраструктуру, при помощи которой в дальнейшем можно будет разворачивать различные цифровые сервисы, разрабатывать инновационные устройства. Кроме того, создается единая платформа для всех существующих IT-систем в управлении в крае. Это задача для недавно открытого учреждения – Цифровой лаборатории Правительства Приморского края, она располагается в Центре цифрового развития ДВФУ», – подчеркнул Сергей Максимчук.

В качестве примера еще одного успешного проекта министр привел портал «Сделай Приморье лучше» – это уникальный инструмент, при помощи которого каждый может поделиться мнением о работе органов власти, оставить просьбу или жалобу, не собирая дополнительных бумаг и не посещая множество кабинетов. Всего за полгода работы свои обращения на нем оставили около 1800 человек. 1467 из них власти уже рассмотрели.

«В Приморье есть целый ряд успешных проектов, возьмем хотя бы портал “Сделай Приморье лучше” – новый способ обратить внимание властей на те или иные существующие проблемы. Карта “Приморец” – за короткий срок удалось охватить более 13 тысяч человек. При этом речь идет о самой незащищенной категории граждан, которым мы через этот проект организовываем скидки, бонусы и программы лояльности от партнеров Правительства Приморского края», – заявил Сергей Максимчук.

О том, что в Приморье активно внедряют цифровые решения, сказал во время пленарной дискуссии и заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков. По его словам, многие из них ориентированы не только на жителей края, но и, конечно, туристов.

«По итогам прошлого года Приморье посетили около миллиона туристов, большинство из них – жители Китая, Южной Кореи и Японии. Это как раз те люди, которые не представляют жизнь без цифровых сервисов. Они все делают при помощи гаджетов: бронируют билеты, оплачивают такси, заказывают столик в ресторане. Электронные услуги для них – что-то естественное, то, что обязательно должно быть. Поэтому мы и должны внедрять их, подстраиваясь под нужды как внешнего, так и внутреннего потребителя. Только так регион будет оставаться интересным и востребованным. Конечно, это не отменяет активной работы и в других отраслях, связанной с подготовкой квалифицированных кадров, улучшением имеющейся инфраструктуры», – подытожил Константин Шестаков.

Напомним, с 23 по 24 января в Приморье проходит масштабная конференция Open Innovations Startup Tour. Участников и гостей ждут два насыщенных дня, в программе мероприятий – конкурс лучших технологических проектов, встреча c членом Экспертного совета Агентства стратегических инициатив, главой фонда «Сколково» Аркадием Дворковичем, лекция миллиардера-инвестора Пекки Вильякайнена, а также семинары экспертов и pitch-сессии. Технологический интенсив проводится при поддержке технопарка «Русский» и центра «Мой бизнес».

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)