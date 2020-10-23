Дорогу к курорту Шмаковка в Приморье отремонтируют к началу ноября

Первый этап ремонта трассы Кировский–Николо-Михайловка–Яковлевка завершится в ноябре. Второй продолжится в 2021 году

Сотрудники АО «Примавтодор» продолжают ремонт автодороги Кировский–Николо-Михайловка–Яковлевка. Работы завершат в первых числах ноября.



Ремонт подъезда к курорту Шмаковский начался два месяца назад. За это время дорожники выполнили устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеночно-песчаной смеси, уложили основание и покрытие. На данный момент работы выполнены на 80%.

«Сейчас наши специалисты устанавливают бордюры, укладывают завершающий слой асфальтобетона. На следующей неделе приступим к благоустройству, двигаемся в графике», – отметили в Примавтодоре.



Специалисты добавили, что в этом году в Кировском районе проведен ямочный ремонт дорог, в ходе которого расходовано уже более 1200 квадратных метров асфальтобетона. До конца года будет уложено более 5 тысяч «квадратов» асфальта.

Фото – АО «Примавтодор»

Газета "Золотой Рог", Владивосток