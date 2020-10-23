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Дорогу к курорту Шмаковка в Приморье отремонтируют к началу ноября
Первый этап ремонта трассы Кировский–Николо-Михайловка–Яковлевка завершится в ноябре. Второй продолжится в 2021 году
Сотрудники АО «Примавтодор» продолжают ремонт автодороги Кировский–Николо-Михайловка–Яковлевка. Работы завершат в первых числах ноября.
Ремонт подъезда к курорту Шмаковский начался два месяца назад. За это время дорожники выполнили устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеночно-песчаной смеси, уложили основание и покрытие. На данный момент работы выполнены на 80%.
«Сейчас наши специалисты устанавливают бордюры, укладывают завершающий слой асфальтобетона. На следующей неделе приступим к благоустройству, двигаемся в графике», – отметили в Примавтодоре.
Специалисты добавили, что в этом году в Кировском районе проведен ямочный ремонт дорог, в ходе которого расходовано уже более 1200 квадратных метров асфальтобетона. До конца года будет уложено более 5 тысяч «квадратов» асфальта.
Фото – АО «Примавтодор»
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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