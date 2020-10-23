Более 200 товаропроизводителей и фермеров объединит фестиваль "Приморский урожай"

Фестиваль «Приморский урожай» развернется в предстоящие выходные дни, 24 и 25 октября, на центральной площади Владивостока. Здесь представят свою продукцию более 200 товаропроизводителей и фермеров. Время работы фестиваля – с 9:00 до 18:00.



Как сообщили в городском управлении экономического развития, участники фестиваля представят овощи, ягоды, фрукты нового урожая, а также различные продукты по доступным ценам.



«Торговля будет организована с соблюдением социальной дистанции и масочного режима, - подчеркнули в управлении. – Об этом проинформированы все участники».



В субботу, 24 октября, и в воскресенье, 25 октября, работа торговой площадки продлится с 9 до 18 часов.

Фото Анастасии Котляровой

Газета "Золотой Рог", Владивосток