В школьных столовых Владивостока на столах появятся сахарницы

Проверки питания прошли в 31 из 78 школ Владивостока

В 31 муниципальной школе Владивостока завершились проверки качества питания, которые проходят по инициативе главы города Олега Гуменюка. Вместе с заместителями главы администрации в рейдах принимают участие депутаты думы Владивостока и советник губернатора Приморского края Ирина Медведева. Помимо этого, в школах работают инициативные родительские группы.



По итогам всех проверок составлены доклады. Вице-мэры предоставляют их главе города, депутаты – спикеру городского парламента, Ирина Медведева – руководителю региона. Цель таких рейдов – выявить недостатки в работе школьных столовых и качестве питания для их устранения.



Параллельно с депутатами и представителями администрации города проверки питания в учебных заведениях проводят родители учащихся. Их задача – выяснить, что едят, а что отказываются есть дети, достаточно ли горячие блюда им подают на завтрак, полдник и обед, как в столовых соблюдают санитарные требования.



«Родители с большим желанием откликнулись на наше предложение принять участие в таких проверках, – рассказала директор школы № 26 Владивостока Татьяна Ульяницкая. – Мы заранее обговариваем с ними дату и время, когда они могут подойти. Обязательно встречаем, показываем меню, дадим попробовать всё, что едят дети. Помимо этого, провели анкетирование среди родителей. В анкетах – простые вопросы: что любит ваш ребенок на завтрак, какие блюда вы бы исключили из школьного меню, что вы готовите ребенку дома и другие. На их основе готовы вносить изменения в свою работу. И уже вносим. Например, часть родителей считает, что чай в нашей столовой недостаточно сладкий, а другие дети любят без сахара. Приняли решение поставить на столы сахарницы, чтобы ребенок сам решал, какой чай ему пить».



Напомним, 14 октября во время селекторного совещания с директорами городских школ глава Владивостока сообщил, что все учебные заведения в октябре проверят на предмет питания. Причиной тому - многочисленные жалобы родителей учащихся. Рейды проводят заместители главы администрации, депутаты думы и представители общественности. По итогам проверки все недостатки будут тщательно изучаться.



После учебных заведений проверки пройдут во всех муниципальных детских садах Владивостока. Сейчас там проходит анкетирование родителей.

Фотографии предоставлены заместителями главы администрации и депутатами думы

Газета "Золотой Рог", Владивосток