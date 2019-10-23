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Альфа-Банк открыл новое отделение во Владивостоке
Отделение «Владивосток-Золотой Рог» разместилось в бизнес центре «H8» в районе Чуркина
В Владивостоке в бизнес центре «H8» состоялось торжественное открытие нового отделения Альфа-Банка по адресу ул. Харьковская, 8. Рядом расположены крупные торговые центры, «Черёмушки», «Калина Молл» с популярным киноцентром «Киномакс-Сапфир». Для удобства клиентов на территории офиса оборудована парковка.
Пространство обновленного офиса организовано в формате зонированного open space, где расположены комфортные зоны ожидания. Клиентам доступны выход в интернет через wi-fi и зарядные устройства для мобильных гаджетов. Для удобства посетителей с ограниченными возможностями предусмотрен въездной пандус. Для клиентов с детьми организован детский уголок.
В обновленном отделении доступен широкий спектр банковских услуг для физических и юридических лиц. Розничные клиенты смогут оформить вклады и банковские карты, кредиты, получить консультации специалистов по любым финансовым вопросам. Также в офисе оборудована специальная зона обслуживания премиальных клиентов, которым доступно в том числе премиальное финансовое планирование.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут открыть расчетный счет, подключить зарплатный проект, оформить кредит на развитие бизнеса и многое другое. Кроме того, клиентам доступны и востребованные нефинансовые сервисы, такие, как юридическая поддержка при открытии бизнеса, сопровождение в сфере бухгалтерского и налогового учета.
В круглосуточной зоне самообслуживания установлены два банкомата, где можно совершить все необходимые операции - внести или снять наличные, перевести средства с карты на карту или на вклад, оплатить мобильную связь и услуги ЖКХ, и многое другое.
«Основной принцип работы Альфа-Банка - цифровое обслуживание в сочетании с живым общением. Наш клиент самостоятельно выбирает какие вопросы ему комфортнее решать с помощью мобильных сервисов, а какие консультации получить при личном обращении в банк. Оценивая востребованность наших услуг, мы приняли решение об открытии еще одного офиса в Первомайском районе», – отмечает региональный управляющий ОО «Дальневосточный» Юрий ХИТЕЕВ.
Отделение «Владивосток-Золотой Рог» работает - с понедельника по субботу с 09:00 до 20:00 для физических лиц. Обслуживание предпринимателей с понедельника по пятницу. В отделение два современных банкомата, доступные 24/7. Для удобства посетителей с ограниченными возможностями предусмотрен въездной пандус.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.
Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.
По итогам 2018 года, согласно данным финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 3 278,9 млрд рублей, совокупный кредитный портфель - 2 123,8 млрд рублей, совокупный капитал - 500,05 млрд рублей. Чистая прибыль за 2018 год составила 82,8 млрд рублей.
На фото: Открытие нового офиса Альфа-Банка.
Фото автора
Сергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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