В Приморье страховаться стали реже...

При этом, средний чек за страховку вырос

На страховом рынке Приморья в первом полугодии произошло снижение числа заключённых договоров по всем ключевым сегментам. Граждане оформили 631 тыс. сделок, что на 31% меньше аналогичного показателя 2019 года, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.

Наиболее заметное снижение наблюдалось в сегменте добровольного страхования от несчастных случаев и болезней — на 45% или до 87 тыс. договоров. На 34% или до 35 тыс. сократилось число договоров ДМС. Однако если во втором случае на 25% снизилась и сумма собранных премий, то в первом, напротив, произошёл рост собранных премий до 766,4 млн рублей или на 67%. Средний чек за страховку от несчастных случаев и болезней вырос с 2,8 тыс. до 8,7 тыс. рублей.

Количество договоров ОСАГО и каско увеличилось на 7% и превысило 299 тыс. Основная их масса приходится на договоры обязательного страхования автогражданской ответственности, однако в целом рост сегмента обеспечен добровольным страхованием транспортных средств, где по сравнению с прошлым годом число сделок удвоилось.

Объём собранных страховщиками премий по сравнению с прошлым годом увеличился на 16% и превысил 5,6 млрд рублей. Объём выплат вырос всего на 2,5%, составив менее 3,5 млрд рублей.

Как отметила отметила советник Аппарата Дальневосточного ГУ Банка России Елена ШВЕЦОВА, положительная динамика выплат обеспечена ростом в 92% или до 1,2 миллиардов рублей выплат в сегменте добровольного страхования жизни. «Это связано с окончанием срока действия договоров,

заключённых в период активной реализации полисов страхования жизни. При этом на 58% или до 481 миллионов уменьшился объём выплат по договорам добровольного страхования имущества», - подчеркнула эксперт.

В целом, в Приморье наблюдается общероссийская тенденция к снижению числа жалоб на представителей страхового рынка: по сравнению с первой половиной 2019 года их стало на 32% меньше. Среди 245 обращений основная масса традиционно приходится на ОСАГО — 218 сигналов от автолюбителей. Кроме того, приморцы сообщали о проблемах в сегментах страхования от несчастных случаев и болезней, страхования жизни, каско, а также имущественного страхования.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.