Съездил к своим

Приморье и Республика Беларусь будут активнее развивать торгово-экономические отношения

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО отправился с рабочим визитом в Республику Беларусь. В воскресенье, 20 сентября, глава региона провел двухстороннюю встречу с Председателем Могилевского областного исполнительного комитета Республики Леонидом ЗАЙЦЕМ.

Главной темой обсуждения стали возможности для развития и укрепления торгово-экономических отношений между территориями. В частности, как отметил Олег Кожемяко, сторонам удалось заключить предварительные соглашения о поставке оборудования, продуктов питания и непродовольственных товаров из Республики Беларусь в Приморский край.

«Все знают качество белорусских продуктов, их делают строго по ГОСТ. Для нас важно, чтобы в рационе у приморцев была только качественная и полезная пища и поменьше провизии иностранного производства с непонятным качеством и составом. Думаю, приморцы по достоинству оценят белорусскую продукцию», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Кроме того, во время встречи речь шла о покупке коммунальной и строительной техники, а также обмене опытом в обозначенных отраслях между территориями.

«В области работает предприятие “Могилевлифтмаш”- это завод, который делает лифты, возводит ротерные стоянки. Этот опыт очень интересен для нас, в том числе из-за возможности для поставки коммунальной техники, которая, кстати, уже работает во Владивостоке и ряде других городов Приморья и хорошо себя зарекомендовала», - заявил губернатор.

Председатель областного исполкома с губернатором согласился, напомнив, что товарооборот между Могилевом и Приморьем составил 9,1 миллиона долларов за семь месяцев текущего года. И, хотя показатель вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019-ого, его можно и нужно увеличивать.

«Возможности Республики Беларусь, в частности Могилевской области, и Приморского края говорят о том, что товарооборот, существующий между нашими территориями, можно и нужно увеличивать. Поэтому особенно приятно, что мы можем принимать сегодня здесь авторитетную делегацию во главе с губернатором Олегом Николаевичем Кожемяко, прибывшую для укрепления сотрудничества. Наша задача – показать все возможности области в строительстве социальных и промышленных объектов, дорог, выпуска продукции различного характера. Мы нацелены на то, чтобы еще шире представлять свои услуги и товары на Дальнем Востоке России, развивать существующие торгово-экономические отношения», – отметил Леонид Заяц.

Он также уточнил, что уже сейчас делегации прорабатывают предметно возможные направления для сотрудничества, чтобы скорее перейти от разговоров к реальным действиям.

«У нас достаточно ржаной муки, комбинаты построены. Мы могли бы доставлять ее в Приморский край по приемлемым ценам. Кроме того, на месте, по нашим технологиям можно организовать хлебопечение. Таких направлений работы немало, где возможно так, комплексно посотрудничать. В ноябре мы планируем отправить с ответным визитом группу ответственных лиц от исполкома и других организаций в Приморский край, чтобы материализовать то, чему положили начало сегодня – я говорю о плане совместных мероприятий в области развития торгово-экономических отношений», – обозначил Леонид Заяц.

Для того, чтобы привлечь внимание местных жителей к продуктам питания и непродовольственным товарам, производимым на дружественной территории, можно организовывать тематические мероприятия, включающие выставки и фестивали, акцентировал Председатель.

«Мы могли бы проводить Дни Приморского края в Республике Беларусь и Дни Республики Беларусь в Приморском крае, чтобы повысить интерес местных жителей к продукции, производимой на дружественной территории», – заметил Леонид Заяц.

Отметим, цель рабочего визита Олега Кожемяко в Республику Беларусь – дальнейшее укрепление и развитие экономического, делового и культурного сотрудничества между Могилевской областью и Приморьем.

Вместе с главой Приморья в Республику прибыла делегация руководителей профильных ведомств Правительства края и мэр Владивостока Олег ГУМЕНЮК. В ближайшее время Олег Кожемяко посетит ряд предприятий машиностроения, в том числе предприятия по производству сельскохозяйственной, коммунальной техники и общественного транспорта «Бобруйскагромаш», «Могилевтрансмаш» и «Могилевлифтмаш», объекты социальной инфраструктуры и пищевой промышленности, среди которых – знаменитая молочная компания «Бабушкина крынка».

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.