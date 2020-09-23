У РРПК не получилось плыть против течения

Попытки фактически вытеснить из рыболовецкого бизнеса мелкие и средние компании, предпринятые Глебом Франком, весьма плачевно закончились для возглавляемой им корпорации

Дальневосточная Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) на общем собрании 15 сентября большинством голосов исключила из объединения шесть рыболовных компаний, входящих в принадлежащую Глебу ФРАНКУ группу «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК). Исключение холдинга Франка из авторитетной не только в России, но и на мировом рынке отраслевой бизнес-ассоциации стало следствием неоднозначной инициативы РРПК. Напомним, в июле текущего года «Русская рыбопромышленная компания» в лице руководителя Глеба Франка направила письмо премьер-министру Михаилу МИШУСТИНУ с предложениями по дальнейшей реформе рыбохозяйственного комплекса России.

Однако крупнейшие представители российской рыбопромышленной отрасли и бизнес-сообщества – АДМ, Всероссийская ассоциация рыбопромышленников, Опора России, Торгово-промышленная палата РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей - считают, что реализация инициативы ООО «РРПК» не только не способствует развитию, но приведет к крайне негативным последствиям в работе рыбного хозяйства России. Возмутило рыбацкое сообщество и то, что текст документа с участниками рынка не обсуждался.

В частности, в обращении подчеркивается необходимость увеличения инвестиционных квот до 100%, апеллируя к тому, что выделенных инвестквот хватает на загрузку не более 50% мощностей новых рыбопромысловых судов и заводов, которые строятся по этой программе.

Далее Глеб Франк заявляет о необходимости передачи оставшихся 50% квот на краба на такие же аукционы с инвестиционными обязательствами. По такому же принципу, считает руководитель РРПК, должно быть перераспределение добычи креветки, трубача, морского ежа и других ценных видов биоресурсов.

Основная добавка квот при таком раскладе досталась бы самой РРПК, поскольку холдинг заявился на строительство под инвестквоты 10 супертраулеров (правда, ни один пока не построен). В итоге предложения РРПК получили отрицательные отзывы в Минсельхозе РФ и Росрыболовстве, против также выступили крупнейшие бизнес-объединения страны – РСПП, «Опора России», Торгово-промышленная палата России, а также рыбацкое сообщество.

Эксперты единодушны: при новом подходе пострадают прежде всего поселково- и градообразующие предприятия, рыболовецкие колхозы и артели, которые лишатся ресурсов закрепленных за ними с 2018 года, когда они уже лишились 20% квот, перешедших в разряд инвестиционных. Отмечается, что предлагаемая РРПК инициатива перераспределения квот в пользу инвестиционных проектов снизит возможности небольших рыбопромышленных организаций в обновлении средне- и малотоннажного флота.

Поэтому, как сообщили в Ассоциации добытчиков минтая, вопрос об обсуждении инициатив «Русской рыбопромышленной компании» был включен в повестку Общего собрания участников АДМ 15 сентября. До этого Ассоциация со своей оценкой инициатив не выступала, поскольку не считала это возможным без общего обсуждения и выработки консолидированной позиции. О результатах собрания сообщил президент АДМ Алексей БУГЛАК: «Сегодня предприятия-участники Ассоциации обсудили предложения руководства РРПК, вопрос был заранее включен в повестку, о которой были заблаговременно проинформированы все члены АДМ. В ходе обсуждения на рассмотрение собрания от ряда участников поступило предложение об исключении из состава Ассоциации шести компаний, входящих в группу РРПК. Основание - нарушение п.3.6 Устава Ассоциации. В итоге большинство участников Ассоциации проголосовали за это предложение, что, по Уставу АДМ, означает его однозначное принятие».

В соответствии с Уставом Ассоциации добытчиков минтая «любой участник Ассоциации может быть исключен из ее состава за совершение действий, противоречащих целям и (или) задачам Ассоциации». К основным целям Ассоциации п.2.1 устава относит «обеспечение экономических и правовых гарантий деятельности рыбохозяйственных предприятий». Предложение руководства РРПК о сокращении объема промышленной и прибрежной квоты неизбежно приведет к изъятию у предприятий-членов АДМ значительной части ресурсов.

Также члены Ассоциации подвергли критике сам текст письма Мишустину, указав, в частности, что утверждения о том, что российские рыбаки якобы не хотят производить высокопереработанную продукцию из рыбы, не соответствуют действительности. При этом ряд участников АДМ уже сегодня производят продукции глубокой переработки больше, чем предприятия РРПК. Некорректным доводом в пользу еще одного передела в рыбной отрасли в отраслевом сообществе считают и заверения РРПК о том, что программа «инвестиционных квот» уже показала свою эффективность.

- Трудно судить об эффективности того, чего еще нет. Новые суда – кроме трех среднетоннажных для камчатского РК им. В.И.Ленина - еще не введены в строй. В любом случае, только время покажет, что эффективно, а что просто сделано для перераспределения квот, - поделился своим видением один из участников АДМ.

В федеральных СМИ уже появилась информация о том, что «Русская рыбопромышленная компания» собирается оспаривать решение Общего собрания АДМ в Федеральной антимонопольной службе и суде. В АДМ уверены в правильности принятого решения и также готовы его защищать.

На фото: Крабовые квоты не дают покоя некоторым рыбопромышленникам.

Фото РИА «Новости»

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.