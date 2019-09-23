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В детсадах Приморья нашли много старой мебели и ненужных вещей
23 Сентября 2019, 11:35 | Приморье
Заведующих детских садов призывают купить новую мебель и освободить полезное пространство
Врио вице-губернатора – директор департамента образования и науки Приморского края Наталья Бондаренко посетила образовательные учреждения Артемовского городского округа в пятницу, 20 сентября. Замглавы края ответила на вопросы педагогов и рассказала о векторах развития школ и детских садов.
Наталья Бондаренко отметила, что задача ее поездок в муниципалитеты – помочь руководителям учреждений образования выстроить эффективную работу.
Так, по итогам осмотра детского сада №34 врио вице-губернатора напомнила, что на приобретение новой мебели в дошкольные учреждения образования сегодня выделяются субвенции из краевого бюджета. Только в 2019 году на эти цели предусмотрели 241,6 миллиона рублей.
«Призываю заведующих детских садов закупать новую мебель и избавляться от старой, а заодно и от ненужных и неиспользуемых вещей, которые занимают полезное пространство в групповых помещениях», – обозначила она.
В школе №11 вместе с директором Александром Самсоновым замглавы края осмотрела учебные кабинеты, библиотеку, столовую и физкультурный зал. Затронули вопрос корректировки школьных программ по физическому воспитанию. Отметим, что ранее поручение сделать уроки физкультуры более современными дал Губернатор Приморья Олег Кожемяко.
«Мы понимаем, что уроки физкультуры должны быть интересными и полезными, поэтому обустраиваем спортивный зал для занятий самбо. Планируем также сделать шахматную зону. Разнообразие учебных программ особенно важно для школ с большим количеством учащихся, как наша: в начальных классах у нас обучаются около 700 детей, более 1000 – в средних и старших», – доложил директор учреждения.
В ходе встречи с руководителями образовательных учреждений муниципалитета Наталья Бондаренко подробно рассказала о системе оплаты труда учителей в связи с новым постановлением о районном коэффициенте и дала рекомендации для формирования учебных планов в соответствии с запросами учащихся, а также ответила на вопросы педагогов.
С главой города Александром Авдеевым обсудили планы по строительству дошкольных учреждений образования, привлечения предпринимателей для открытия частных садов. Наталья Бондаренко напомнила, что сегодня одна из ключевых задач в сфере – обеспечить местами в детских садах малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Мероприятия по ее достижению предусмотрены национальным проектом «Демография».
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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