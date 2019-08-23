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В Приморье подешевели яблоки
Специалисты департамента и торговли Приморья провели мониторинг цен на социально значимые продукты. В магазинах наблюдается снижение цен на яблоки.
На сегодняшний день самые доступные цены на свинину, яйца и сахар предлагает супермаркет «Реми».
«Свинина здесь стоит 199 рублей, десяток яиц – 63 рубля, сахар – 40 рублей. Наблюдается снижение цен на яблоки – до 103 рублей за килограмм», – отметили специалисты.
Курицу, растительное масло, молоко, рис и муку выгоднее всего покупать во «Фреш 25».
«Килограмм курицы здесь продается по 110 рублей, бутылка растительного масла стоит 66 рублей, литр молока – 60 рублей. Килограмм муки и риса можно приобрести за 30 и 55 рублей соответственно», – добавили они.
Картошка в этих магазинах сейчас продается по 36 рублей за килограмм.
Напомним, по инициативе Губернатора края Олега Кожемяко разрабатывается программа «Покупай Приморское». Продукция местных производителей обозначена в магазинах зелеными ценниками.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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