Итоги мониторинга воздуха подтвердили эффективность систем пылеподавления АО "Восточный Порт"

За первое полугодие не было выявлено ни одного факта загрязнения атмосферы

АО «Восточный Порт» подвело итоги системного мониторинга качества атмосферного воздуха за первые шесть месяцев 2020 года. Специалисты собственной аккредитованной лаборатории предприятия (СЭЛ) провели анализы проб, взятых в зонах погрузки угля, на границах санитарно-защитных зон предприятия и в зоне возможного влияния на жилой массив микрорайона Врангель. Экологи отмечают – все показатели в первом полугодии 2020 года находятся в пределах нормы.

Всего было отобрано свыше 3 тыс. проб. Из них более одной тысячи – пробы атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон, около 2000 проб воздуха в рабочей зоне и 170 замеров промышленных выбросов (в зонах работы тандемных вагоноопрокидывателей и пересыпных станций). Мониторинг последних до и после очистки в системах аспирации ведётся регулярно для определения эффективности работы пылеулавливающих установок. Результаты исследований показали отсутствие превышения предельно допустимых нормативов.

– В ходе мониторинга воздуха в первой половине текущего года нашими специалистами была определена эффективность очистки модернизированными аспирационными системами. В настоящее время она составляет более 85%, – рассказала директор по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Галина МАСЛАКОВА. – Стоит отметить, что после технического перевооружения аспирационного оборудования в 2019 году и первой половине текущего года в рамках поэтапного перехода на технологии, минимизирующие негативное воздействие на окружающую среду, нам удалось сократить выбросы в атмосферный воздух от стационарных источников более чем в 1,5 раза!

Помимо мониторинга промышленных выбросов, проводился и лабораторный контроль воздуха в местах производственных работ – выгрузки из вагонов, сортировки угля и погрузки на судно для определения эффективности работы пылеподавляющей техники. На объектах терминала, где производятся погрузочно-разгрузочные операции, отбор воздуха проводится 4 раза в течение суток. За первое полугодие не было выявлено фактов загрязнения атмосферы. Проведенный анализ показал эффективность работы систем пылеподавления на комплексах и значительное снижение концентрации углерода пыли в воздухе рабочей зоны почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Санитарно-экологическая лаборатория является структурным подразделением АО «Восточный Порт» и состоит из двух лабораторий: химической (по проведению контроля качества сточных, природных и питьевых вод) и санитарно-промышленной (контроль атмосферного воздуха и условий труда на рабочих местах). СЭЛ аккредитована в профильной государственной службе и подтверждает свою компетентность в сроки, регулируемые федеральным законодательством.

АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2019 году составил 25,51 млн тонн. Предприятие оснащено лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, в частности, крытыми вагоноразмораживателями и вагоноопрокидывателями, стакерами, реклаймерами, крытыми конвейерными линиями и пересыпными станциями, а также судопогрузочными машинами.

АО «Восточный Порт» - первый угольный порт Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, аспирационными системами, системами сухого тумана, водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, а также тепловизорами и снегогенераторами.

В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд рублей налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото: «Восточный Порт».