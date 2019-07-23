Во Владивостоке земля с постройками возле памятника Ленину выставлена на продажу за 270 млн рублей

Раритетный участок в исторической части Владивостока в ближайшее время поменяет своего собственника



Два в прошлом невзрачных строения детского сада, принадлежавшего ДВМП, общей площадью 1 051 кв. метра находятся в районе привокзальной площади Владивостока на ул. 1-й Морской, 1, прямо по-соседству с памятником Владимиру ЛЕНИНУ. Огороженная территория 2166 кв. метров и оба здания много лет назад попали в частные руки в результате распродажи непрофильных активов предприятия и после серьезного ремонта сменили свое назначение.



Теперь здесь расположен небольшой уютный гостинично-ресторанный комплекс, пользующийся популярностью у определенного круга приезжих. Залы ресторана одновременно могут принимать до 150-170 человек, а гостиница предлагает 26 двух-трех-местных номеров. Все помещения отлично оборудованы, обставлены мебелью и имеют высокий уровень отделки.



Предполагается, что новый собственник без проблем сможет продолжить использовать этот комплекс и дальше таким же образом – сдавая его в аренду постоянному арендатору, который ведет здесь свой бизнес уже около 15 лет, и это владельцу сулит стабильный доход. Но возможны и иные варианты. В частности предлагается «реконструировать» меньше здание площадью всего в 245 кв. метров в крупный бизнес-центр или гостиницу.



При высотном решении инвестор, вероятно, мог бы получить здесь здание общей площадью в 15-20 тысяч кв. метров. Вероятность согласования такого проекта городской архитектурой относительно невелика, но имеется. Известно, что ранее по-соседству, рядом со зданием поликлиники за памятником вождю было остановлено и запрещено строительство крупного многофункционального здания. Тем не менее, теперь предполагается, что в этом месте будет построена большая многоуровневая парковка.



Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.







