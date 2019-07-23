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Владельцы газового терминала в Приморье отыграли назад
Они готовы учесть мнение общественности, но приморцы не желают портить красоты Хасанщины
ООО «Восток ЛПГ», планирующее построить в районе бухты Перевозная Приморского края морской терминал для поставок сжиженного углеводородного газа (СУГ) в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, отступилось от первоначальных планов под натиском общественности и экологов. Терминал мог затронуть санитарно-защитную зону уникального заповедника «Кедровая Падь».
Как стало известно газете «Золотой Рог», резидент Свободного порта Владивосток объявил об отмене общественных слушаний по материалам предварительной оценки воздействия на окружающую среду планируемого объекта – «в связи с необходимостью доработки материалов оценки воздействия на окружающую среду». Слушания должны были пройти в пгт. Приморский в здание администрации Приморского городского поселения Хасанского района.
Как сообщалось, ООО «Восток ЛПГ» (создано в 2016 году, принадлежит казахстанскому ТОО «Energo Invest») планирует завершить строительство морского терминала и инфраструктуры для поставок СУГ к 2021 году. Проектная мощность - 1 млн тонн продукции в год с потенциалом для расширения. Выбранный участок под строительство терминала уже имеет подъездные железнодорожные пути, что облегчает реализацию проекта.
В апреле 2017 года инвестор заключил договор на выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий на участке общей площадью 24 га. В июле 2017 года была подписана ДОН (декларация о намерении реализации инвестиционного проекта).
В апреле текущего года проект «Восток ЛПГ» был включен в схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на сайте Кабмина. Согласно документу, в схему территориального планирования внесены изменения с целью реализации этого проекта.
«Терминал будет являться уникальным технологическим объектом для Дальнего Востока России и расширит рынки сбыта российских производителей СУГ благодаря оптимизации затрат по логистике и диверсификации маршрутов для доставки газа в ближайшие регионы потребления: Японии, Южной Кореи, Китая, США, Юго-Восточной Азии и др. Терминал будет оснащен по последнему слову техники и будет использовать передовые технологии в области перевалки СУГ с привлечением мировых лидеров по производству оборудования», - говорится на сайте «Восток ЛПГ».
Предполагается, что терминал будет иметь техническую возможность получать два вида СУГ от производителей ж/д транспортом, выгружать СУГ в резервуарный парк и закачивать через систему газопроводов на суда-газовозы объемом до 20 тыс. тонн через специально оборудованные выносные буи.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Фото с сайта "Восток ЛПГ"
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