Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке нашли самый дорогой участок земли под жилищное строительство
Пять миллионов рублей за сто квадратных метров - максимальная цена земли, предназначенной для индивидуально-жилищного строительства в Приморье
Самый дорогой участок земли во Владивостоке, предназначенным для индивидуально-жилищного строительства, по данным ООО «Индустрия-Р», во втором квартале этого года предлагался по цене 5 035 971 рублей за 100 квадратных метров на Проспекте Красоты. Участки похуже в этом же районе предлагались в пределах 1,5 миллиона. По цене 3 666 667 рублей за сотку выставлялся участок земли под ИЖС в районе ул. Гоголя, 2,77 миллиона – на БАМе, 2,5 миллиона – на Эгершельде и 2 218 615 рублей в центре города.
При этом разница между минимальными и максимальными ценами сотки под ИЖС по одним и тем же районам Владивостока разнилась до 5-8 раз, и в целом средняя цена участков под индивидуальное строительство в городских районах за второй квартал снизилась на 11,65%, составив 1 094 000 рублей за сотку. За это же время средняя сотка под ИЖС в пригородных районах Владивостока достигла 310 332 рубля , повысившись немногим более, чем на 1%. При этом наиболее дорогими были районы Академгородка, Седанки, Океанской и Черной Речки, где максимально участки предлагали по цене до 1-1,55 миллиона рублей за сотку.
Цена предложения средней дачной сотки в пригородных районах Владивостока во втором квартале повысилась на 2,35% по сравнению с первым кварталом и достигла 199 730 рублей. Дачные участки непосредственно в городских районах, включая островные, оказались в три раза дешевле – в среднем всего 67 574 рублей за сотку, что объясняется их неустойчивым статусом.
В городских районах во втором квартале резко снизилась средняя цена предложения участков под садоводство и огородничество – на 24%. Если в начале года сотка предлагалась по 433 662 рубля, то весной и в начале лета – уже за 329 791 рубль. Примерно в два раза дешевле были участки этого же назначения в пригородной зоне, однако они во втором квартале подорожали на 10,13%.
Эксперты ООО «Индустрия-Р» отмечают, что в сегменте рынка продаж земельных участков для индивидуального использования во Владивостоке сохраняется тенденция снижение цен предложения или же намечается незначительный рост.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке нашли самый дорогой участок земли под жилищное строительство
- Проектное финансирование: куда пойдет рынок
- Приморская стройка меняет правила
- В ситуации с долгостроями в Приморье замалчивалась очень серьезная проблема
- Сразу четыре детсада возводят во Владивостоке
- Доступное жилье – это свой дом
- Евгений Пименов: Добрые дела необязательно должны быть масштабными...
- Шесть долгостроев Приморья удостоились "чести" попасть в общероссийский реестр
- Зачем нам, застройщик, чужая земля?
- Жилье "по формату": DNS осваивает новые территории
Новости раздела
- Туры индивидуального спроса
- Во Владивостоке нашли самый дорогой участок земли под жилищное строительство
- Что нам стоит дом построить?
- Гости Приморья отправляются в Парк Драконов
- Хостелы дождались корейцев
- Приморцам сказали: от винта!
- В Приморье прекращает работу деликатесный рыбзавод
- 78 свободных нежилых помещений во Владивостоке ищут своих арендаторов
- В Приморье появятся парки белоплечих орланов, росомах, красных и серых волков
- У приморского бизнес-омбудсмена своего бизнеса нет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Крупный дальневосточный холдинг едва не разорили по просьбе Генпрокуратуры
- На открытии нового супермаркета во Владивостоке посетителям дарят подарки
- В "деле Пушкарёва" забрезжил просвет
- Для Камчатского края разработают программу развития туризма
- В ситуации с долгостроями в Приморье замалчивалась очень серьезная проблема
- В игорной зоне "Приморье" количество туристов увеличат до 1,2 млн в год
- Авиаполис "Янковский" утроит потенциал
- Скромные успехи опережающего развития
- Во Владивостоке стало бессмысленно покупать квартиры для сдачи их в наём
- Приморье выдает на-гора