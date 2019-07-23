Во Владивостоке нашли самый дорогой участок земли под жилищное строительство

Пять миллионов рублей за сто квадратных метров - максимальная цена земли, предназначенной для индивидуально-жилищного строительства в Приморье

Самый дорогой участок земли во Владивостоке, предназначенным для индивидуально-жилищного строительства, по данным ООО «Индустрия-Р», во втором квартале этого года предлагался по цене 5 035 971 рублей за 100 квадратных метров на Проспекте Красоты. Участки похуже в этом же районе предлагались в пределах 1,5 миллиона. По цене 3 666 667 рублей за сотку выставлялся участок земли под ИЖС в районе ул. Гоголя, 2,77 миллиона – на БАМе, 2,5 миллиона – на Эгершельде и 2 218 615 рублей в центре города.

При этом разница между минимальными и максимальными ценами сотки под ИЖС по одним и тем же районам Владивостока разнилась до 5-8 раз, и в целом средняя цена участков под индивидуальное строительство в городских районах за второй квартал снизилась на 11,65%, составив 1 094 000 рублей за сотку. За это же время средняя сотка под ИЖС в пригородных районах Владивостока достигла 310 332 рубля , повысившись немногим более, чем на 1%. При этом наиболее дорогими были районы Академгородка, Седанки, Океанской и Черной Речки, где максимально участки предлагали по цене до 1-1,55 миллиона рублей за сотку.

Цена предложения средней дачной сотки в пригородных районах Владивостока во втором квартале повысилась на 2,35% по сравнению с первым кварталом и достигла 199 730 рублей. Дачные участки непосредственно в городских районах, включая островные, оказались в три раза дешевле – в среднем всего 67 574 рублей за сотку, что объясняется их неустойчивым статусом.

В городских районах во втором квартале резко снизилась средняя цена предложения участков под садоводство и огородничество – на 24%. Если в начале года сотка предлагалась по 433 662 рубля, то весной и в начале лета – уже за 329 791 рубль. Примерно в два раза дешевле были участки этого же назначения в пригородной зоне, однако они во втором квартале подорожали на 10,13%.

Эксперты ООО «Индустрия-Р» отмечают, что в сегменте рынка продаж земельных участков для индивидуального использования во Владивостоке сохраняется тенденция снижение цен предложения или же намечается незначительный рост.