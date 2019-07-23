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Островное ожерелье Приморья
Пляжный отдых – одно из самых популярных направлений туристической активности Приморья. Для многих путешественников точкой притяжения становятся не только пляжи, но и многочисленные острова. Их изолированность и уникальные ландшафты привлекают своей экзотичностью путешественников со всего света – насладиться их красотой приезжают российские и иностранные туристы. Газета «Золотой Рог» предлагает подборку самых популярных островов региона.
Японское море, наполненное живописными бухтами с песками самых разнообразных оттенков: от черных вулканических до кристально белых и даже стеклянных, уже давно признано мощнейшим туристическим магнитом Приморского края. Впрочем, некоторые уголки акватории до недавнего времени оставались недоступными для туристов – островные территории. Благодаря мерам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, островные жемчужины Японского моря становятся ближе туристам.
Дайверский рай на острове Рейнеке
Жемчужиной Приморья является остров Рейнеке. Отдых в этом уголке региона придется по душе дайверам: богатый подводный мир, а также живописные скалы привлекают любителей морской фотоохоты. На побережье острова обитают тюлени-ларги, иногда в его воды заплывают киты и дельфины. В акватории Рейнеке обитают 278 видов рыб, а общее количество видов морских обитателей достигает двух тысяч. Среди наиболее интересных подводных жителей острова – гигантский осьминог Дофлейна, вес которого достигает от 10 до 30 кг. Рейнеке может порадовать не только богатством подводного мира, но и живописными природными ландшафтами. Туристы здесь посвящают свои выходные пляжному отдыху или долгим прогулкам в сопровождении экскурсовода.
История Аскольда
Не менее популярен у туристов и остров Аскольд, который привлекает туристов не только скалистыми ландшафтами, но и богатой историей. Так, туристы с удовольствием посещают маяк на мысе Елагина, который был построен еще до революции 1917 года и представляет собой неповторимое сооружение, гармонично вписывающееся в ландшафт самого острова. Постройки маяка сооружены из кирпича, который производился на кирпичном заводе на соседнем острове, принадлежавшем купцу Путятину.
Также на острове сохранилась артиллерийская батарея №26 периода Второй мировой войны, время постройки которой относится к 1936 году. Долгие годы Аскольд был закрытым объектом Министерства обороны. В период перед началом Второй мировой воны и при строительстве батареи №26 в 1936 году здесь дислоцировались два строительных батальона. Сейчас сохранились остатки нескольких военных городков. Жителей в настоящее время на острове нет, за исключением смотрителей маяка.
Живописный остров Путятина
Остров Путятина – один из самых красивых островов залива Петра Великого, и главным туристическим магнитом выступает его удивительная природа. Причудливые скалы, напоминающие зверей, дали названия бухтам с великолепными песчаными пляжами и чистой водой. Туристы могут путешествовать вдоль 13 бухт и лагун острова, исследуя уникальную дальневосточную природу и наслаждаясь ее красотой. На Путятине также расположено озеро (одно из трех в Приморье), где в августе цветут занесенные в Красную книгу России лотосы Комарова.
«Дикий» остров Рикорда
Большая часть острова Рикорда поросла густым и местами непроходимым лиственным лесом, состоящим преимущественно из дуба и липы. Лес перемежается с полянами, густо заросшими кустарником. На изрезанном восточном побережье острова есть целые участки скальных массивов красных и черных оттенков. Эти скалы становятся птичьими базарами, на которых гнездятся удод и овсянка, стрижи и синица, бакланы и чайки.
Остров Рикорда необитаем, поэтому становится прекрасным местом отдыха для любителей нетронутой природы, чистой морской воды и великолепных пляжей. В летний сезон на острове Рикорда работает палаточный городок, детский лагерь. Подводный мир острова Рикорда очень богат. В прибрежных водах можно встретить тюленя-ларгу и дельфина, и даже кита. В этой части залива Петра Великого обитает огромное количество рыб разных пород, мидия и гребешок, кукумария и трепанг.
На фото: Чистейшее море приморских островов.
Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ
Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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