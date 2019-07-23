Туры индивидуального спроса

В среднем, индивидуальный тур по Приморью для одного или двух туристов обойдется в сумму около 8 тыс. рублей

Несмотря на то, что въездные туристические потоки в Приморский край растут, индивидуальные туры не получают массового распространения. Подавляющее большинство гостей региона – туристы из Китая, которые пользуются групповыми предложениями. Тем не менее, по мнению экспертов туристического рынка, покупательский запрос на индивидуальные туры сформировался в Приморье еще год назад. Особенно в таких продуктах нуждаются гости из Японии, Кореи, а также сами россияне.

По мнению туроператоров, основная сложность при формировании индивидуального тура сопряжена с высокой себестоимостью конечного продукта. В этом плане, групповой тур привлекательней – их стоимость ниже, и, они, как правило, сопровождаются новыми знакомствами, обменом опытом личных путешествий, общением. Однако ряд туристических продуктов, направленных на индивидуальных туристов, очень востребован у гостей города с ограниченным временем на экскурсионные программы. К таким предложениям можно отнести четырехчасовую обзорную экскурсию по Владивостоку, в ходе которой можно близко познакомиться с городом.

Также популярностью пользуются индивидуальные туры по краю для различных коллективов. Кто-то празднует юбилей, кто-то - выпускной. Любой тур можно просчитать индивидуально под конкретное количество людей. Это может быть как активный тур, предполагающий восхождение на Пидан, так и пляжный отдых на берегу одного из островов Приморья.

Среди иностранной аудитории любовью к индивидуальным турам отличаются корейцы. По словам представителей турфирм, именно интуристы из Южной Кореи отправляются даже в удаленные районы Приморья, чтобы посетить поселения предков, поэтому они с удовольствием ездят в Уссурийск, Хасанский район. Кроме истории древних поселений, они знакомятся с богатой природой края и этнографией – бытом и обычаями удэгейцев. Некоторые иностранцы готовы даже к жестким условиям и остаются в восторге от жизни в охотничьих зимовьях, не нуждаясь в дополнительной инфраструктуре.

В среднем, индивидуальный тур по Приморью для одного или двух туристов обойдется в сумму около 8 тыс. рублей. Кроме различных обзорных экскурсий по Владивостоку и острову Русскому индивидуальный турист, к примеру, за 20 360 рублей может слетать в трехдневный авиатур в Сихотэ-Алинский заповедник, за 21 тыс. рублей – на гору Пидан, за 27 тыс. рублей отправиться в джип-тур, включающий поездку по Шкотовскому плато к водопаду Горбатому, а также к хребту Большой Воробей и к винодельне.

В город-порт Находка турист с помощью туркомпании может съездить за 9 тыс. рублей, при этом весь тур займет всего 12 часов. Конечно же, турфирмы предлагают туристам морскую, а также речную или рыбалку на озере в Приморье: 4 часа обойдутся одному-двум туристам примерно в 14-20 тыс. рублей. Трехчасовая морская прогулка с обедом из морепродуктов будет стоить для индивидуального туриста около 14 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что Приморье обладает огромным потенциалом в развитии индивидуального туризма: краю действительно есть что предложить гостю, предпочитающему обособленный отдых. Благодаря растущему турпотоку в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, спрос на такие турпродукты становится все больше. Однако в регионе остро не хватает предложений для индивидуальных туристов, которые позволяли бы гостю планировать путешествия уже на месте прибытия. Даже имеющиеся предложения продвигаются слабо.

С необходимостью расширять ассортимент индивидуальных предложений согласен и президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров, а также член Общественного экспертного совета по развитию туризма в Приморье Роман ИВАНИЩЕВ.

«Сферу гостеприимства в Приморье, конечно же, необходимо всячески развивать. В том числе это касается и увеличения количества предложений индивидуальных туров. В Приморье едет множество туристов – китайских, корейских, причем некоторые из них приезжают в регион самостоятельно, а не группами. Как раз-таки среди них и пользуются спросом индивидуальные, более дорогие туры. Мемориалы и магазины - не единственное, что хочет посещать сегодня турист в Приморье. Возможно, так было только в самом начале, когда рубль сильно ослабился, и китайцам стало выгодно покупать у нас. Сегодня же, чтобы сохранить потоки, важно предложить туристам локальный оригинальный продукт. Это может быть рыбалка, прокат велосипедов, проживание на ферме, сбор грибов и многое другое», – уверен эксперт.

На фото: У желающих уединиться - свои запросы.

Фото Елены АБАШЕВОЙ