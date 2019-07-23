www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.98 р. 100 JPY: 58.4 р.
EUR: 70.65 р. 10 CNY: 91.54 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Курс на Приморье
Распечатать

Туры индивидуального спроса

23 Июля 2019, 14:38 | Приморье

В среднем, индивидуальный тур по Приморью для одного или двух туристов обойдется в сумму около 8 тыс. рублей

 

Несмотря на то, что въездные туристические потоки в Приморский край растут, индивидуальные туры не получают массового распространения. Подавляющее большинство гостей региона – туристы из Китая, которые пользуются групповыми предложениями. Тем не менее, по мнению экспертов туристического рынка, покупательский запрос на индивидуальные туры сформировался в Приморье еще год назад. Особенно в таких продуктах нуждаются гости из Японии, Кореи, а также сами россияне.

По мнению туроператоров, основная сложность при формировании индивидуального тура сопряжена с высокой себестоимостью конечного продукта. В этом плане, групповой тур привлекательней – их стоимость ниже, и, они, как правило, сопровождаются новыми знакомствами, обменом опытом личных путешествий, общением. Однако ряд туристических продуктов, направленных на индивидуальных туристов, очень востребован у гостей города с ограниченным временем на экскурсионные программы. К таким предложениям можно отнести четырехчасовую обзорную экскурсию по Владивостоку, в ходе которой можно близко познакомиться с городом.

Также популярностью пользуются индивидуальные туры по краю для различных коллективов. Кто-то празднует юбилей, кто-то - выпускной. Любой тур можно просчитать индивидуально под конкретное количество людей. Это может быть как активный тур, предполагающий восхождение на Пидан, так и пляжный отдых на берегу одного из островов Приморья.

Среди иностранной аудитории любовью к индивидуальным турам отличаются корейцы. По словам представителей турфирм, именно интуристы из Южной Кореи отправляются даже в удаленные районы Приморья, чтобы посетить поселения предков, поэтому они с удовольствием ездят в Уссурийск, Хасанский район. Кроме истории древних поселений, они знакомятся с богатой природой края и этнографией – бытом и обычаями удэгейцев. Некоторые иностранцы готовы даже к жестким условиям и остаются в восторге от жизни в охотничьих зимовьях, не нуждаясь в дополнительной инфраструктуре.

В среднем, индивидуальный тур по Приморью для одного или двух туристов обойдется в сумму около 8 тыс. рублей. Кроме различных обзорных экскурсий по Владивостоку и острову Русскому индивидуальный турист, к примеру, за 20 360 рублей может слетать в трехдневный авиатур в Сихотэ-Алинский заповедник, за 21 тыс. рублей – на гору Пидан, за 27 тыс. рублей отправиться в джип-тур, включающий поездку по Шкотовскому плато к водопаду Горбатому, а также к хребту Большой Воробей и к винодельне.

В город-порт Находка турист с помощью туркомпании может съездить за 9 тыс. рублей, при этом весь тур займет всего 12 часов. Конечно же, турфирмы предлагают туристам морскую, а также речную или рыбалку на озере в Приморье: 4 часа обойдутся одному-двум туристам примерно в 14-20 тыс. рублей. Трехчасовая морская прогулка с обедом из морепродуктов будет стоить для индивидуального туриста около 14 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что Приморье обладает огромным потенциалом в развитии индивидуального туризма: краю действительно есть что предложить гостю, предпочитающему обособленный отдых. Благодаря растущему турпотоку в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, спрос на такие турпродукты становится все больше. Однако в регионе остро не хватает предложений для индивидуальных туристов, которые позволяли бы гостю планировать путешествия уже на месте прибытия. Даже имеющиеся предложения продвигаются слабо.

С необходимостью расширять ассортимент индивидуальных предложений согласен и президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров, а также член Общественного экспертного совета по развитию туризма в Приморье Роман ИВАНИЩЕВ.

«Сферу гостеприимства в Приморье, конечно же, необходимо всячески развивать. В том числе это касается и увеличения количества предложений индивидуальных туров. В Приморье едет множество туристов – китайских, корейских, причем некоторые из них приезжают в регион самостоятельно, а не группами. Как раз-таки среди них и пользуются спросом индивидуальные, более дорогие туры. Мемориалы и магазины - не единственное, что хочет посещать сегодня турист в Приморье. Возможно, так было только в самом начале, когда рубль сильно ослабился, и китайцам стало выгодно покупать у нас. Сегодня же, чтобы сохранить потоки, важно предложить туристам локальный оригинальный продукт. Это может быть рыбалка, прокат велосипедов, проживание на ферме, сбор грибов и многое другое», – уверен эксперт.

На фото: У желающих уединиться - свои запросы.

Фото Елены АБАШЕВОЙ

Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: туризм  маршруты 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]