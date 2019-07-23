Хостелы дождались корейцев

Количество мини-отелей и хостелов в Приморье растет пропорционально турпотоку из Азии

Создание коллективных средств размещения – залог развития туристической сферы. Тем не менее, количество крупных инвесторов, желающих построить большие гостиничные комплексы, достаточно ограничено. Специ-фика региона накладывает свои особенности и на туристический поток: его структура неравномерно меняется в течение года, достигая пика к августу. За резким всплес-ком активности следует спад, и добиться экономической эффективности гостиниц чрезвычайно сложно. Зато малым средствам размещения балансировать в условиях нестабильного туристического потока намного проще.

Развитие гостиничной сферы – одно из обязательных условий становления туристической индустрии. Приморский край, как туристическая дестинация, сегодня активно наращивает турпотоки, вместе с ними толчок к росту получает и сфера обслуживания. Активно разрастаются новые малые форматы, что дает столице Приморья разно-

образие предложений, столь желанное для туристов.

Как отмечает президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров, член Общественного экспертного совета по развитию туризма Роман ИВАНИЩЕВ, для крупного бизнеса четкая сезонность – это достаточно большая проблема. Большие гостиницы вынуждены нести серьезные расходы во время спада туристической активности: содержать персонал, оплачивать счета за электричество и воду, приобретать новое оборудование. Именно поэтому они вынуждены держать высокие цены в пик сезона, чтобы в течение года нивелировать этот простой. И в этой ситуации малые средства размещения в Приморье выступают стабилизаторами цен на рынке.

Динамичное ценообразование – не панацея

«Упрощенный визовый режим и рост количества хостелов должны были развеять стереотип о том, что путешествовать по России дорого. Малые средства размещения сегодня несут большую нагрузку в туристический сезон: через них проходит более 30% всего потока гостей в крае. А это значит, что их услуги пользуются спросом, – считает Роман Иванищев. – Во всем мире средний, малый и микробизнес содержит примерно 50% средств размещения. Такая распространенность связана, во-первых, с небольшими суммами инвестирования, а во-вторых, владелец такого средства размещения может просто закрывать его в низкий сезон и не нести никаких расходов. Они выступают стабилизатором цен. Поэтому, поддерживая малый и средний бизнес на таких территориях, как наша, где туризм – это достаточно серьезная сфера экономики, мы помогаем гостям нашего региона получать более адекватную цену и достаточное количество предложений».

Как показывают исследования, в 2017 году загрузка малых средств размещения в трех городах Приморья - Владивостоке, Уссурийске и Находке - колебалась в районе 60%, а в 2018 году она еще больше увеличилась. Данные показатели внушительны для регионов России. Средняя стоимость номера в начале сезона в 2017 г. колебалась в районе 1200 рублей за номер в сутки, а в 2018 году это значение возросло до 1800 руб./сутки, а в пик сезона доходит до отметки 3400 руб./сутки.

Однако, как отмечают сами хостельеры, вопреки распространенному мнению, гибкое ценообразование не является панацеей от убытков.

«Каждый бизнес имеет свой уровень рентабельности, и когда в низкий сезон все отельеры начинают повально сбивать цены, не зарабатывает никто. Например, продавая номер за 1500 рублей, при норме рентабельности в 2500, предприниматель все равно остается в минусе. И если при маленьком номерном фонде эти потери не так критичны, то у владельца более 100 номеров они достигают уже внушительных масштабов. Отсюда и такие высокие цены в летний период – пока есть туристический поток, отельеры стремятся покрыть расходы в менее активные месяцы. На мой взгляд, единственный способ избежать этого дисбаланса – это специальные предложения, которые направлены на особую аудиторию клиентов. Они позволят сохранить не только интерес к средству размещения, но и достаточно высокую стоимость проживания. А вот какими эти предложения будут – каждый отель должен решать самостоятельно», – поделился хостельер Владивостока.

Рынок на этапе становления

Как показывает аналитика рынка, количество малых средств размещения в Приморском крае за последний год выросло почти в два раза. Представителей малого бизнеса на платформе Booking.com теперь 500, в то время как в прошлом году сфера МСР была представлена лишь 300 объектами. Впрочем, по прогнозам экспертов, данный сегмент рынка еще долго будет расширяться: Владивосток, благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы связали прямые рейсы с Тайванем, дополнительными городами Кореи и Японии, Вьетнама.

Новые туристы – это новые возможности для рынка малых средств размещения. Это естественная мировая тенденция – в любом туристическом городе данный бизнес процветает. И во Владивостоке, к счастью, этот рынок динамично развивается. Нехватку средств размещения город остро ощущает всего лишь несколько дней в году, во время таких масштабных мероприятий, как Восточный экономический форум. Но среднестатистический поток туристов из России, Китая, Кореи и Японии Владивосток вполне успешно ассимилирует.

«Рынок средств размещения Приморского края находится на этапе становления, а наиболее четкие концепции, поддающиеся систематизации, до сих пор наблюдаются только в сегменте загородных отелей. У данного сегмента есть понятная целевая аудитория – чаще всего, семьи с детьми, – которая сформировалась достаточно давно, а предложение подстроилось под стабильный спрос, – уверен гостиничный девелопер консалтинговой компании «Агата» Артур ГУАЦАЕВ. – Что же касается городских отелей, которые принимают гостей города, то здесь до сих пор ощущается хаос. Крупных средств размещения по-прежнему не хватает, поэтому и процветают малые средства размещения, а также разрозненные апартаменты. И если мини-отели и хостелы стараются внедрять стандарты обслуживания, то люди, которые сдают апартаменты, о сервисе думают в последнюю очередь. Для них важно быстрее сдать квартиру и получить деньги, а комфорт туристов уходит на задний план. В таких условиях я пока не вижу тренда на улучшение сервиса. Думаю, должно пройти какое-то время, чтобы рынок стабилизировался и начал качественно меняться».

Как подчеркивают участники рынка, нашумевший закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах этот дисбаланс в сервисе только увеличит. По данным администрации Приморского края, в регионе зарегистрировано около 50 малых средств размещения. Подавляющее большинство из этих хостелов базируется во Владивостоке, и многие игроки подпадают под действие закона. Как отметил владелец одного из хостелов Владивостока, все участники рынка, которые формально должны будут закрыться, просто уйдут в подполье, ведь пока требования к людям, сдающим квартиры, более лояльные.

Остальным участникам рынка, желающим остаться в легальном поле, придется соответствовать новым требованиям. Как подчеркивают хостельеры, все больше мер контролирующих органов призваны урегулировать рынок, и работать вне закона средствам размещения становится все сложнее. В частности, площадка для бронирования номеров Booking.com анонсировала, что к сентябрю выпустит ряд поправок работы сайта, в которых должна отразиться классификация средств размещения.

Каждое средство размещения будет обязано пройти классификацию, получить соответствующие документы и предоставить их платформе заказов. В случае если сертификат не будет предоставлен или признается недействительным, у объекта удалят аккаунты, и туристы больше не смогут воспользоваться услугами данного хостела или отеля.

Однако многие участники рынка относятся к изменениям благосклонно. «Конечно, уже сегодня конкуренция в данном сегменте велика, и каждый новый отель становится соперником в борьбе за клиента. Но, как показывает практика туристических столиц, проходят годы, и на этом рынке остаются лучшие. Туристы умеют читать, и они активно мониторят интернет-ресурсы с отзывами об отелях. И если у средства размещения низкий рейтинг или оно работает незаконно, путешественники будут избегать его, пользуясь альтернативными, более дешевыми и качественными предложениями», – уверен хостельер Владивостока.

Досье "Золотого Рога": Хостел (англ. hostel «общежитие») - система размещения, предоставляющая своим постояльцам на короткий или длительный срок жильё, представляющее собой, как правило, спальное место без дополнительных удобств в комнате. По данным справочника Vl.ru, во Владивостоке работают 46 хостелов. На популярном сайте бронирования в столице Дальнего Востока еще 30 средств размещения позиционируют себя как бутик-отели, мини-отели или апарт-отели. В 2018 году малые средства размещения дали прирост номерному фонду Владивостока почти на 5 тыс. единиц.

На фото: Стоимость койко-места в популярном хостеле в пик сезона доходит до отметки 3,4 тыс. рублей в сутки.

Фото Дианы БЕЛОЙ.