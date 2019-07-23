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Гости Приморья отправляются в Парк Драконов
В шести часах езды от Владивостока в Лазовском районе Приморского края расположился загадочный парк каменных скульптур. Огромные глыбы с легкой руки природы и времени сложились в удивительные формы: драконов, черепах, крокодилов, размеры которых колеблются от восьми до тысячи метров. На скалы нанесены тайные знаки, которые безуспешно пытается разгадать уже не первое поколение туристов. Считается, что каменный комплекс образовался в результате многолетнего выветривания, но есть версии, что он появился благодаря древней цивилизации и даже инопланетному разуму. Это загадочное место – Парк Драконов.
Парк Драконов состоит из нескольких частей, в которые туристические компании Приморья организуют туры. Благодаря действиям государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, прикоснуться к тайнам загадочного места могут и многочисленные иностранные туристы.
Прогуляться по затерянному городу
Белый город – один из трех объектов приморского Парка Драконов, расположенный в Лазовском районе Приморского края, в пади Синегорная. Конечно же, в буквальном смысле, городом это место назвать нельзя, ведь в нем не живут люди. Скорее, это – нагромождения из камня светлого цвета, в очертаниях которых человек с фантазией может разглядеть черепах, воинов, шаманов. Не известно точно, к какому времени относится возникновение этого скального парка с его монументальными каменными образованиями.
Чтобы побывать в Белом городе и успеть осмотреть все достопримечательности, а также насладиться местной природой, вполне хватит двух дней. Посмотреть здесь стоит на камни в форме Черепахи с жертвенными чашами, на скульптурные композиции «Большого воина», «Глашатая» со всевидящим оком, «Трех богатырей», на черепаху с изогнутой шеей, фигуру «Шаманка» и многое другое. Те, кто уже бывал в Белом городе, отмечают невероятную энергетику этого места, пропитанную тайной. Если воспользоваться услугами экскурсовода, то можно услышать подробную историю версий о появлении этого загадочного места.
Побывать в Долине Атлантов
Долина Атлантов также относится к Парку Драконов, только находится она за поселком Врангель, по дороге на базу отдыха Триозерье. В Долине Атлантов основные достопримечательности представляют собой уходящие ввысь огромные каменные глыбы самых неожиданных форм. Порой кажется, что эти формы противоречат законам физики. По одной из версий, они появились в результате климатических изменений – свою невидимую руку приложили солнце, ветер и осадки. Но любителям тайн больше нравится другая версия, по которой Долину Атлантов построили инопланетяне десятки тысяч лет назад, именно поэтому природный парк считается местом огромной энергетической силы.
В центре Долины Атлантов – мегалит «Замок». Так называл скалы на вершине бухты Спокойной адмирал Степан Макаров. Со стороны моря горная гряда похожа на средневековую крепость. Другие камни в долине также имеют свои названия – «Голова тролля», «Яйцо дракона», «Сердце воина». На некоторых из них можно даже обнаружить надписи, напоминающие руны.
Прикоснуться к каменным драконам
Но настоящая магия скрыта в самом Парке драконов, который расположился рядом с селом Чистоводное. Здесь, в распадках, между сопок и на склонах высятся исполинские камни, напоминающие древних ящеров, именно поэтому место так и назвали. В этой точке путешествия - более двадцати объектов. Есть здесь и несколько драконов – «Малый дракон», «Большой дракон», «Царь-дракон», а также «Три змеиные головы», «Скульптура лица человека» и многое другое. Некоторые объекты как будто бы действительно созданы руками древнего человека, ведь слабо верится, что природа способна на такой творческий акт.
Весь «Парк Драконов», кстати, входит в двадцатку «Чудес Приморья». Поход в Парк туристические компании Приморья нередко сопровождают посещением радонового источника. Спектр лечебных воздействий у радоновых вод достаточно широк: от сердечно-сосудистых заболеваний до болезней опорно-двигательного аппарата.
На фото: Природный парк недаром считается местом огромной энергетической силы.
Фото Анны МАЦОВСКОЙ
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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