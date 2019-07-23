В Приморье прекращает работу деликатесный рыбзавод

Ханкайские сазаны так и не стали обязательным деликатесом в меню приморцев

Ханкайский рыбозавод подвели браконьеры и непонятный рынок сбыта

«Рыбозавод Ханкайский» лишился квот на добычу рыбы, что практически означает прекращение деятельности предприятия. «Рыбозавод в течение двух лет подряд не вылавливал даже 50% предоставленных ему по историческому принципу квот, в результате чего эти квоты, в соответствии с законодательством, были изъяты в принудительном порядке и реализованы через аукцион более ответственным предприятиям», - пояснил эту ситуацию газете «Золотой Рог» отраслевой чиновник.

У рыбозавода давняя история, но фактически, как завод, это предприятие прекратило свою деятельность много лет назад, когда перестало принадлежать «Приморрыб-

прому». Именно в бытность «Приморрыбпрома» это было полноценное рыбоперерабатыващее производство. На заводе (или комбинате, как тогда называлось предприятие) выпускался большой ассортимент рыбной продукции - консервы, пресервы, рыба копченая и т.д.

Нереализованные намерения

Пришедший на смену прежним владельцам завода новый собственник - известный предприниматель Валентин ЛАБОНИН – заявлял в свое время о планах модернизации предприятия и, по словам бывших сотрудников, кое-что из оборудования успел обновить. Но завод ему достался в таком плохом состоянии после пятилетнего простоя, с большим количеством проблем, как давних (например, связанных с экологией и загрязнением от его работы окружающей среды), так и новых, возникших от долгого отсутствия производственной деятельности, что до кардинальной реконструкции дело так и не дошло.

Следующий собственник «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК) так же, как и предыдущий, планировала возрождение завода, создание на его базе современного рыбоперерабатывающего предприятия. Но успела сделать совсем немного, например, отремонтировать пирс. Затем, оказавшись банкротом, выставила на торги, среди прочих активов, и рыбозавод. Согласно «Единому реестру сведений о банкротстве» в конце зимы 2018 года все имущество, числящееся за «Рыбозаводом Ханкайским», за 12,5 млн рублей купил единственный участник конкурса ООО «Морской базар», учредителем которого, по некоторым данным, является известное в Приморье предприятие «Гранд Марин».

Дальше следы рыбозавода теряются. По указанному телефону предприятия ООО «Морской базар» «Золотому Рогу» ответили, что такой актив у них не числится. Существует ли на самом деле на данный момент предприятие, которое было лишено квот, узнать не удалось. Впрочем, в самом Ханкайском районе полагают, что говорить об окончательном уходе предприятия пока преждевременно, допуская в будущем его возможное неожиданное возрождение. Называют даже имя местного предпринимателя, кто может проявить интерес к этому. Но все эти предположения не подкреплены ничем. По факту, помещения бывшего завода давно простаивают без дела, теряя постепенно остатки своей стоимости.

В руках пользователей

Сегодня общий объем квот на добычу рыбы в озере Ханка составляет порядка 300 тонн в год (в лучшие времена добыча официально доходила до 1300 тонн). К ценным видам относят сазана, карася, верхогляда, сома, конька, горбушку, толстолоба и красноперку. Наибольший улов приходится на сазана, верхогляда и судака.

Почти треть этого объема квот была закреплена за рыбозаводом. На данный момент весь этот объем распределен между 16 рыбаками, большинство из которых являются индивидуальными предпринимателями и имеют совсем небольшую долю. Никто из них не занимается рыбопереработкой, и, самое главное, – никто из тех, кто долгие годы вылавливает свои объемы рыбы даже не пытается что-то сделать для воспроизводства биоресурсов озера. Не делал этого и рыбозавод. «На Ханке нет хозяина, там есть только пользователи», - говорят в Ханкайском районе.

Еще в прошлом году, когда квоты распределялись сроком на 15 лет, руководители отрасли в крае рассчитывали, что столь долгий период даст возможность строить долгосрочные планы рыбакам на Ханке и послужит стимулом для привлечения инвестиций. Но пока никто из них о подобном не заявлял. Единственный заявленный в прошлом году проект строительства нового рыбоперерабатывающего комплекса с мощностью переработки 150 тонн сырья в сутки резидента СПВ компании ООО «Конкорд» сейчас находится на стадии проектирования. Проект будет реализован при участии китайского инвестора. Запуск производства запланирован на конец 2021 года. По словам ханкайских специалистов, участок под это строительство уже определен. Никаких работ там еще не начиналось.

Нелегальный поток

Настоящей бедой озера, по словам местных жителей, стало не прекращавшееся ни на один год браконьерство. «Ханка управляется браконьерами и связанными с ними лицами», - уверены в самом Ханкайском районе. Правда, ситуация не так давно стала меняться. Как известно, три четверти Ханки – это российская акватория, оставшаяся часть – китайская. Если в предыдущие годы наравне с российскими браконьерами сети на российской стороне озера активно ставили китайские браконьеры, то в последние годы китайцев там явно поубавилось.

В самом районе объясняют это двумя причинами. С одной стороны, у российских пограничников, инспекторов надзорных органов, контролирующих ситуацию на Ханке, заметно улучшилось техническое оснащение. С другой стороны, Китай стал строже контролировать деятельность своих рыбаков, введя определенные ограничения для них. Браконьерские сети инспектора, конечно, по-прежнему находят на озере, и иногда их протяженность доходит до нескольких километров, но в основном это сети наших нелегальных рыбаков.

Стоит отметить, что китайцы регулярно, начиная с 80-х, уделяют внимание запасам рыбы в озере, прежде всего, ценного для них верхогляда, пополняя их периодически мальками. Специалисты рассказывают, что в КНР воспроизводством этой рыбы занимается предприятие, расположенное недалеко от Турьего Рога – в поселке Данбиджень. У нас такой технологии нет, хотя основные нерестилища находятся в наших водах.

Собственно, в Китай и уходит основной улов этой рыбы, уверяют местные жители. «Если бы весь этот объем добычи в 300 тонн реализовывался в Приморском крае, то Владивосток был бы завален ханкайской рыбой», - прокомментировал газете «Золотой Рог» ситуацию один из бывших директоров «Рыбозавода Ханкайского». По его словам, для легальной реализации выловленной рыбы в Китай нужны специальные разрешительные документы. Их ни у кого нет, поскольку для этого нужно выполнить ряд условий, например, установить холодильники, и некоторые другие. Холодильников ни у кого из мелких рыбаков нет. В итоге рыба уходит в Китай нелегально, так называемым «помогаечным» способом. Вывоз этой продукции разрешен частным порядком в размере 5 кг на одного человека. Вот и идет в приграничном районе ежедневный поток «туристов» с этими килограммами ценного продукта.

«Борьба с браконьерством – это, в первую очередь, пресечение реализации улова. Не будет рынка сбыта – не будет и браконьерства» - цитируют слова госконтролера районные СМИ.

Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

ЕСТЬ ДАННЫЕ

Ни денег, ни хозяина

ООО «Рыбозавод Ханкайский» было зарегистрировано в июне 2002 год в селе Астраханка Ханкайского района. Уставный капитал компании на данный момент составляет 49,583 млн рублей. С июля 2002 года предприятие принадлежит ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК), ныне находящемуся в стадии ликвидации.

Последний раз прибыль ООО «Рыбозавод Ханкайский» получило в 2015 году – 2,887 млн рублей при выручке в 3,084 млн рублей. В 2016 году предприятие ушло в пике - 185 тыс. рублей чистого убытка по итогам года при выручке в 985 тыс. рублей. В 2017 году рыбозавод практически остановился – 97 тыс. рублей выручки и чистый убыток в 808 тыс. рублей. Данных за 2018 год пока нет.

Отметим, что предприятие, изначально занимавшееся традиционным рыболовством, в последнее время намеренно уходило от торговли просто рыбой и увеличивало выпуск продукции переработки. Для этого в 2007-2008 гг. были приобретены несколько установок по копчению и вялению, и для озерной рыбы разработаны специальные стандарты таких продуктов. Поэтому на приморском рынке впервые появились сазан и щука холодного копчения, вяленный верхогляд и многое другое.