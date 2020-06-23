Воздух требует очистки

Загрязнение воздуха для Приморья не столь актуальная проблема, как для Урала или Кузбасса и ряда крупных промышленных российских городов. Тем не менее она есть, и государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы нацелена на улучшение качества воздушного бассейна над территорией региона.

Этим направлением достаточно плотно занимаются специалисты Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Примгидромет), ответившие на вопросы газеты «Золотой Рог».

- Насколько сильно атмосфера и почвы нашего региона, особенно городов, сегодня загрязнены автомобильным транспортом, и в какой степени это загрязнение вредно?

- В Приморье есть предприятия энергетической отрасли, горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности, машиностроения, транспорта, предприятия сельскохозяйственного и пищевого производства, ЖКХ, а также радиационно-

опасные объекты. Сегодня интенсивно развиваются нефтегазовая и угольная отрасли. Все они имеют риски, связанные с интенсивным загрязнением окружающей среды.

Само расположение Приморского края не исключает негативного химического воздействия на его население в процессе трансграничных вредных атмосферных переносов с территорий близлежащих стран. В результате антропогенной деятельности в атмосферу выбрасывается большое количество загрязняющих веществ - взвешенные вещества, диоксид азота, бензопирен. Зачастую степень загрязнения воздуха в городах превышает санитарно-гигиенические нормативы, что может стать причиной различных заболеваний.

Практически все загрязняющие вещества, попадающие в воздух от автотранспорта, впоследствии оседают на поверхность почвы, затем идет повторное загрязнение атмосферы.

В сельской местности не исключено загрязнение почвы токсикантами промышленного происхождения и пестицидами. Использование химически активных веществ сегодня упрощает и улучшает процесс производства продуктов, увеличивает урожай. Но эти же химикаты становятся опасными и вредоносными для грунта и людей. Чужеродные вещества не разлагаются и не расщепляются в грунте, просачиваются в воду, отравляя и постепенно снижая плодородность и здоровье почвы. Они отравляют растения, вызывают загрязнение и истощение почвы, становятся серьезной угрозой для атмосферы планеты.

Уменьшение концентраций загрязняющих веществ в воздухе при благоприятной ситуации позволяет постепенно стабилизировать и состояние почв естественными процессами.

- Как важна замена автопарка края на электромобили и на машины, использующие в качестве топлива газ?

- Одно из главных преимуществ газового топлива по сравнению с бензином и дизелем - меньший вред для окружающей среды. Выбросы двигателей, работающих на природном газе, содержат низкие уровни вредных веществ: в среднем на 65% меньше выбросов оксидов азота и на 80% - твердых частиц, чем дизельный двигатель, оборудованный окисляющим каталитическим нейтрализатором.

Что касается электромобилей, то многие сравнительные характеристики экологической эффективности показывают явное превосходство электромобилей перед другими видами автотранспорта. В ближайшее время им нет более экологически чистой и недорогой альтернативы. Но имеется и ряд сложностей для их внедрения на территории края - это малое количество заправок, своеобразный климат - зимой сильный холод будет негативно влиять на аккумуляторы, отсутствие инфраструктуры для обслуживания и так далее. При движении электромобиль потребляет энергию, в процессе генерации которой в воздух выбрасывается углекислый газ. Увеличение зарядных станций также может стать источником загрязнения атмосферы, которое связано с выработкой энергии.

Увеличение масштабов загрязнения атмосферы сегодня требует эффективных способов ее защиты. Для улучшения ситуации необходимо строительство объездных магистралей, транспортных развязок, воздушных переходов, стоянок для частного транспорта, проводить озеленение городских территорий.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.