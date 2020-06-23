www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.48 р. 100 JPY: 64.99 р.
EUR: 77.83 р. 10 CNY: 98.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Время экологии
Распечатать

Воздух требует очистки

23 Июня 2020, 18:20 | Приморье

Загрязнение воздуха для Приморья не столь актуальная проблема, как для Урала или Кузбасса и ряда крупных промышленных российских городов. Тем не менее она есть, и государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы нацелена на улучшение качества воздушного бассейна над территорией региона.

Этим направлением достаточно плотно занимаются специалисты Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Примгидромет), ответившие на вопросы газеты «Золотой Рог».

- Насколько сильно атмосфера и почвы нашего региона, особенно городов, сегодня загрязнены автомобильным транспортом, и в какой степени это загрязнение вредно?

- В Приморье есть предприятия энергетической отрасли, горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности, машиностроения, транспорта, предприятия сельскохозяйственного и пищевого производства, ЖКХ, а также радиационно-
опасные объекты. Сегодня интенсивно развиваются нефтегазовая и угольная отрасли. Все они имеют риски, связанные с интенсивным загрязнением окружающей среды.

Само расположение Приморского края не исключает негативного химического воздействия на его население в процессе трансграничных вредных атмосферных переносов с территорий близлежащих стран. В результате антропогенной деятельности в атмосферу выбрасывается большое количество загрязняющих веществ - взвешенные вещества, диоксид азота, бензопирен. Зачастую степень загрязнения воздуха в городах превышает санитарно-гигиенические нормативы, что может стать причиной различных заболеваний.

Практически все загрязняющие вещества, попадающие в воздух от автотранспорта, впоследствии оседают на поверхность почвы, затем идет повторное загрязнение атмосферы.

В сельской местности не исключено загрязнение почвы токсикантами промышленного происхождения и пестицидами. Использование химически активных веществ сегодня упрощает и улучшает процесс производства продуктов, увеличивает урожай. Но эти же химикаты становятся опасными и вредоносными для грунта и людей. Чужеродные вещества не разлагаются и не расщепляются в грунте, просачиваются в воду, отравляя и постепенно снижая плодородность и здоровье почвы. Они отравляют растения, вызывают загрязнение и истощение почвы, становятся серьезной угрозой для атмосферы планеты.

Уменьшение концентраций загрязняющих веществ в воздухе при благоприятной ситуации позволяет постепенно стабилизировать и состояние почв естественными процессами. 

- Как важна замена автопарка края на электромобили и на машины, использующие в качестве топлива газ?  

- Одно из главных преимуществ газового топлива по сравнению с бензином и дизелем - меньший вред для окружающей среды. Выбросы двигателей, работающих на природном газе, содержат низкие уровни вредных веществ: в среднем на 65% меньше выбросов оксидов азота и на 80% - твердых частиц, чем дизельный двигатель, оборудованный окисляющим каталитическим нейтрализатором.

Что касается электромобилей, то многие сравнительные характеристики экологической эффективности показывают явное превосходство электромобилей перед другими видами автотранспорта. В ближайшее время им нет более экологически чистой и недорогой альтернативы. Но имеется и ряд сложностей для их внедрения на территории края - это малое количество заправок, своеобразный климат - зимой сильный холод будет негативно влиять на аккумуляторы, отсутствие инфраструктуры для обслуживания и так далее. При движении электромобиль потребляет энергию, в процессе генерации которой в воздух выбрасывается углекислый газ. Увеличение зарядных станций также может стать источником загрязнения атмосферы, которое связано с выработкой энергии.

Увеличение масштабов загрязнения атмосферы сегодня требует эффективных способов ее защиты. Для улучшения ситуации необходимо строительство объездных магистралей, транспортных развязок, воздушных переходов, стоянок для частного транспорта, проводить озеленение городских территорий.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: экология  воздух 



Новости партнеров














Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]