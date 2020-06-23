Отходы дробятся в доходы

Новая система обращения с ТКО призвана создать в Приморье реальный рынок вторичного сырья с большими объемами переработки

Мусорная реформа создает возможность перейти от почти полного захоронения и уничтожения отходов до максимально эффективного извлечения из них ценного вторсырья, его переработки и получения из него необходимой для региона продукции. Это одна из главных целей осуществляемой государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы.

Одной из главных проблем обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) является сортировка их на полезные фракции. Особенно, когда раздельный сбор по многим причинам еще пробуксовывает.

Комплексов много не бывает

Первый мусоросортировочный комплекс в Приморье был введен в эксплуатацию во Владивостоке в районе полигона отходов на ул. Холмистой,1 и уже около года успешно работает, выделяя из них стекло, бумагу, картон, ПЭТ, пластик, алюминиевые и жестяные банки, извлекая опасные отходы, которые отправляются на утилизацию спецпредприятиями. А то, что остается после сортировки, прессуется и идет на захоронение.

Сжигание ТКО, как вариант решения проблемы городского мусора, на сегодня на какое-то время отпал в связи с закрытием мусоросжигательного завода на ул. Бородинской, против работы которого активно боролась общественность города и местные жители. И пока не ясно, как скоро и где в городе появится новый, более современный мусоросжигательный завод, который бы не вызывал нареканий людей. Если такого производства не будет, то жителям, конечно, избавление от мусора будет обходиться дороже, поскольку захоронение отходов – это более дорогой вариант решения проблемы горючего мусора.

Второй мусоросортировочный комплекс был введен 1 июня в поселке Ярославский Хорольского района. Он будет обслуживать весь этот район и частично - Черниговский и Михайловский. За год через него будет сортироваться до 10 тысяч тонн ТКО. Высокая автоматизация позволяет обслуживать его всего 10 специалистам.

3 июля состоится технический запуск подобного мусоросортировочного комплекса и в Дальнереченском районе. Его мощность составит до 9 тыс. тонн ТКО в год, и он будет заниматься сортировкой отходов, собираемых в этом районе и городе. Сейчас в преддверии сдачи этого комплекса ведутся наладка и опробование работы оборудования.

Директор КГУП «ПЭО» Антон БИБИКОВ сообщил, что до конца этого года в Приморье должны быть введены еще два подобных сортировочных комплекса. Один из них сейчас продолжает строиться в Лучегорске. На нем ведутся монтажные работы. И место расположения еще одного сейчас уточняется. Конструкции и оборудование под него уже есть, а само строительство занимает довольно небольшой срок.

С вводом этих комплексов, как отметила заместитель председателя Правительства Приморья Елена ПАРХОМЕНКО, решение проблемы мусора в отдаленных районах края переходит от свалок, в том числе несанкционированных, к цивилизованному его сбору и утилизации, как это предусмотрено мероприятиями национального проекта «Экология».

Свалкам объявлен бой

Необходимость внедрения комплексов по сортировке мусора связана с тем, что на весь край в настоящее время имеется лишь 13 легальных свалок. Еще 73 существующих не отвечают современным критериям по их организации и эксплуатации. А региональный оператор может работать исключительно с легальными объектами. Было принято решение строить мусоросортировочные комплексы и довести восемь свалок до уровня полигонов, на которых по существующим нормам возможно складирование ТКО. В целом новая система современных полигонов и сортировочных комплексов должна сформироваться в крае в течение ближайших трех лет.

На мероприятия по внедрению новой системы по обращению с ТКО предприятию «Приморский экологический оператор» в рамках нацпроекта «Экология» из регионального бюджета была выделена субсидия в размере 212 млн рублей.

В рамках мусорной реформы в крае начали организовываться и приемные пункты сортированных отходов от населения и компаний. Первый такой пункт начал работать во Владивостоке с октября прошлого года в районе бывшего мусоросжигательного завода на ул. Бородинской, 28. Тогда же представителем единого оператора было озвучено, что в перспективе такие пункты будут открыты и в других городах края - в Артеме, Уссурийске и Находке. При этом единый оператор опирается на поддержку общественного волонтерского движения «Раздельный сбор».

Такой подход позволяет единому оператору получать более качественное, чистое сырье для глубокой переработки, которое привлекательнее для производителей и гарантирует качество их будущей продукции.

Есть определенная заинтересованность и у «производителей мусора», которые, сдавая ТКО на такие пункты, сокращают расходы на их вывоз на полигон.

Новая система обращения с ТКО призвана создать в Приморье реальный рынок вторичного сырья с большими объемами переработки и выпуска востребованной продукции. Компаниям и индивидуальным предпринимателям уже не первый год предлагается на льготных условиях запускать производства по глубокой переработке вторичного сырья, извлекаемого из ТКО. И есть такие, которые взялись за новое для себя дело и сегодня пытаются извлечь свою выгоду из отсортированных отходов.

На встрече с предпринимателями в конце прошлого года Елена Пархоменко отметила, что власти региона рассчитывают, что бизнес-сообщество сможет активно осваивать сырье, добываемое из ТКО для производства разных видов пластика, стекла и изделий из него, бумаги и других материалов. Она обещала, что реальные производители смогут получать серьезную поддержку со стороны руководства Приморья.

Тогда же помощь была обещана и со стороны единого оператора, который предложил инвесторам рассматривать и согласовывать их бизнес-проекты с тем, чтобы они реально поддерживались объемами и качеством сырья, которое можно будет формировать партиями при раздельном сборе мусора и сортировке ТКО.

Вовлечение ценных фракций ТКО в новый хозяйственный оборот должно снизить потребность в новых площадях полигонов для отходов, что для региона довольно болезненно, поскольку с годами на многие десятилетия вперед исключает из хозяйственного оборота десятки и сотни гектаров земель и увеличивает вред экологии и природе края.

Новые проекты

Сегодня мощности большинства полигонов в Приморье на исходе, и надо организовывать новые или расширять имеющиеся, потому что около 95% всех ТКО в крае вывозятся на полигоны, и иного решения пока нет. А опыт зарубежных стран показывает, что большая часть коммунальных отходов, до 90%, может быть вовлечена во вторичный оборот. Кстати, и национальная программа нацеливает на то, чтобы по крайней мере 60% ТКО после сортировки вновь в качестве сырья вовлекалось в производство.

Особые надежды по глубокой переработке отходов сегодня в крае связываются со строительством и налаживанием ряда производств в ТОР «Надеждинская». В первую очередь в технопарке решено наладить переработку пластика и картона, производство удобрений из биоотходов.

Здесь же давно предполагается и утилизировать мусор из Надеждинского района, Владивостока и Артема. Об этом проекте говорится уже несколько лет. Но в мае этого года Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ заключили между собой соглашение и продекларировали свои твердые намерения построить по России не менее 25 крупных заводов для энергетической утилизации ТКО, прошедших сортировку, в крупнейших туристских центрах страны и в агломерациях с населением свыше 500 тыс. человек. То есть, Владивостокская агломерация в этом плане тоже попадает в сферу интереса госкорпораций, собирающихся утилизировать мусор по-крупному.

Одной из серьезных проблем для Приморья остается рекультивация старых и несанкционированных свалок, которые многие годы продолжают отравлять окружающую среду. На рекультивацию свалок во Владивостоке, Артеме, Дальнереченске и Большом Камне в этом году запланировано выделить около 750 млн рублей из краевого и федерального бюджетов.

На фото: Приемные пункты сортированных отходов ждет модернизация.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.