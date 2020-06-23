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Животный мир одним прикосновением
День в компании животных и подводном мире - must-have у иностранных туристов и приморцев
Амурские тигры, рыси, львы, чернохвостые чайки, ларги, гималайские медведи, акулы и древолазы – всех этих природных обитателей можно увидеть в Приморском крае. Туристы из других регионов и стран стремятся в Приморье, чтобы иметь возможность увидеть места обитания таких редких животных, как краснокнижный дальневосточный леопард или даурский журавль. Газета «Золотой Рог» подобрала самые популярные маршруты для общения с живым миром региона.
Приморский Сафари-парк - самый известный из трех, что находятся в России. Такую популярность он обрел благодаря истории дружбы между козлом Тимуром и тигром Амуром. По итогам Национального рейтинга туристских брендов-2018, озвученных на Международной выставке «Интурмаркет-2019» в Москве, Приморский Сафари-парк вошел в ТОП-3 лучших парков развлечений в России. Ранее он был отмечен как один из лучших зоопарков России и вошел в десятку лучших тематических парков России, популярных для развлечений и отдыха с детьми.
Так как в Приморском крае появляется тренд на семейные туры для путешественников с детьми, и активные действия для развития этого направления уже принимаются в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы, такие места становятся центром притяжения для иностранных туристов.
Сафари и зоопарк
Сейчас в парке можно увидеть 70 видов животных и птиц, среди которых амурский тигр, дальневосточный леопард, лилигр, белоплечий орлан и даурский журавль. Дети придут в восторг от кроликов, коз, оленей, енотов, ежей и белок. Парк является ландшафтным, а животные находятся на одной территории с посетителями: никаких решеток, рвов и стекол не предусмотрено. Благодаря этому оленей можно кормить с рук и погладить, а за тиграми и леопардами наблюдать с моста. Любимцев посетителей – гималайских медведей, можно застать в теплое время года. Они с удовольствием играют с гостями.
В планах у директора Приморского Сафари – парка Дмитрия МЕЗЕНЦЕВА создание большого парка белоплечих орланов, строительство парков росомах, красных и серых волков, а также кабанов.
Зоопарк на Садгороде идеально подходит для путешественников с детьми. Здесь можно показать им не только уссурийского тигра, но и экзотических животных, которых они раньше видели только на картинках: крокодилов, игуан, питонов, зебр, лам, верблюдов и яков. Дети могут гладить поросят, кроликов, утят и черепах. Кормить можно почти всех животных, а туристам из других регионов и стран не нужно брать отдельную экскурсию или автомобиль напрокат. Зоопарк находится в зоне доступности общественного транспорта.
Знакомить, учить, изучать
Приморский океанариум в виде ракушки – визитная карточка края. Он уже четвертый год привлекает туристов со всего мира. Его дельфинарий – самый большой в мире, из тех, что находятся под «зимней» крышей. Первыми гостями стали Президент РФ Владимир ПУТИН и премьер-министр Японии Синдзо АБЭ. С тех пор поток именитых гостей из 40 стран не иссякает.
Океанариум может похвастаться 135 аквариумами, общая площадь воды в которых составляет 15 тыс. квадратных метров. Некоторые аквариумы столь большие, что их монтировали до возведения крыши! В экспозициях можно найти представителей всех океанов и климатических зон планеты: дельфины, тюлени, морж, медузы, пингвины, зебровые акулы, древолазы, амурские сомы, австралийские кораллы и многие другие. Благодаря этому ученые могут проводить исследования прямо в стенах океанариума, что делает возможным активное развитие фундаментальных исследований и образовательной деятельности.
Знакомство с миром моря любой юный приморец может начать с пяти лет. Таких малышей тут называют «бельками». Это стало возможно благодаря образовательным проектам «Растем в океанариуме» и «Просветительская среда». Игровые и познавательные экскурсии, а также студийная работа направлены побуждать к изучению и сохранению удивительного мира океана.
Для более тесного общения гостей с обитателями океанариума им предлагают принять участие в кормлении рыб, которые живут в контактном бассейне в экспозиции «Японское море». Камбал, терпугов и окуней можно угостить свежим кальмаром.
Также, из Приморского океанариума можно отправиться прямиком в Антарктиду и Арктику. Экскурсия по северным берегам проходит в формате 5D и называется «Путешествие в батискафе». Если мерзнуть в батискафе не хочется, то стоит отправиться на коралловый риф. Двадцатиминутный фильм «Последний риф» знакомит гостей с устройством экосистемы, ее обитателями, и главное - с тем, как человек влияет на рифы.
В 2019 году изучать экспозиции стало еще удобнее – теперь гости могут воспользоваться аудио-
гидом. Это – аналог обзорной экскурсии, только более подробный и свободный по формату. Прослушать информацию можно как на русском, так и на английском языках.
Дом бабочек
Именно так называется место, где можно увидеть крылатых красавиц. Туристы оставляют восторженные отзывы, а дети, до этого видевшие бабочек только летними вечерами, рады тому, что порхающие красавицы сами садятся на них. Всем посетителям будет интересно посмотреть на «роддом» бабочек: там они вылупляются из своих куколок. Правда, не стоит забывать, что эти красотки привыкли к теплу и влажности, потому одеваться на такую экскурсию стоит соответствующе.
Уникальный заповедник
Некоторых животных и птиц можно увидеть в их естественной среде обитания. Например, благодаря экскурсии в единственный в России Дальневосточный морской биосферный заповедник можно познакомиться с уникальными видами. В его пределах гармонично сосуществуют представители субтропиков и холодных северных морей. На суше гнездится около 100 видов птиц, и еще не менее этого - видов, которые останавливаются здесь как перелетные. В заповеднике «гостят» японский и даурский журавли, нырок Бэра, гусь-сухонос, белый гусь, малая колпица. Заповедные острова – родина тюленей ларга, и тут же можно встретить северного сивуча. Они крайне дружелюбны и с удовольствием дадут себя сфотографировать.
Также в морских просторах заповедника обитают гигантский осьминог, дальневосточный трепанг, камчатский краб, кит-полосатик, дельфины и косатки, некоторые виды акул, иногда встречаются теплолюбивая и опасная собака-рыба, саргассовый морской клоун, южные морские змеи. Здесь же – большое разнообразие водорослей и богатый морской микромир.
Благодаря разнообразным экскурсиям по Восточному и Южному районам заповедника, туристы могут наблюдать за жизнью животных в их естественной среде обитания.
Дом хищника
Увидеть леопарда в дикой природе – удовольствие очень опасное, но всегда можно познакомиться с местами его обитания при помощи пешеходных экскурсий в национальном парке «Земля леопарда». Помимо пятнистых хищников, на территории нацпарка живут еще три вида диких кошек: рысь, тигр и лесной кот. Пройдя по маршруту «Логово леопарда», можно увидеть пещеру, так похожую на те, в которых эти пятнистые красавцы выращивают свое потомство. После туристы отправляются на гору Скалистую, где еще в советские годы были обнаружены 11 пещер, в которых иногда укрываются леопарды. Самая известная и крупная из них - Барабашевская. Здесь экскурсовод проверяет фотоловушку и показывает последние изображения леопардов, которые были сняты на нее. Маршрут «Тропа леопарда» познакомит туристов с растительным и животным миром заповедных территорий, а стенды и указатель помогут узнать современные методы учета млекопитающих.
В дальнейшем, в еще одном заповеднике Приморья – Лазовском, появится Центр разведения и реинтродукции дальневосточного леопарда. Этот проект был представлен в марте текущего года на заседании по вопросу создания в России питомников и центров реинтродукции отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира.
КСТАТИ
В африканском стиле
Сафари на машинах, как в африканской саванне, можно будет попробовать после снятия ограничительных мер из-за коронавируса. Зоопарк «Садгород» и приют медведей «Кипарисово» организуют самый масштабный на Дальнем Востоке парк с дикими кошками. В Надеждинском районе уже построен вольер на 1 га для кошачьих. В нем будут жить восемь львов, три тигра, дальневосточные и черные африканские леопарды. Покормить животных и посмотреть на них можно будет из специализированного автомобиля. Главное – безопасность.
На фото: Дельфинарий Приморского океанариума – самый большой в мире, из тех, что находятся под теплой крышей.
Фото автора
Диана БЕЛАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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