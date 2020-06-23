Реальная выгода и экономия

Поверку счетчика можно отложить, а с оплатой начислений лучше не затягивать

Подавляющее большинство собственников жилья в Приморье уже давно имеет в своем жилище приборы учета электроэнергии, холодной и горячей воды; а в новых домах, как правило, устанавливаются еще и счетчики тепловой энергии. Это позволяет жильцам платить за фактическое потребление ресурсов, лишь изредка меняя приборы учета. К слову, в 2020 году в связи с пандемией коронавируса действуют особые правила начислений по приборам учета, срок поверки которых истекает.

Счетчики учета горячей и холодной воды необходимо периодически поверять вне зависимости от того, используется ли вода или нет. Межповерочный интервал указан в техническом паспорте водосчетчика. Поверка счетчика осуществляется либо на базе стационарной поверочной установки учреждения, для чего необходим демонтаж водосчетчика и доставка его в специализированное учреждение, либо на месте его эксплуатации (поверка осуществляется при наличии воды в системе).

«Просроченные» счетчики в 2020 году: особые правила

Приморцы за поверкой водомерных счетчиков, как правило, обращаются в уполномоченную на то организацию – Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае» (Приморский ЦСМ).

Однако в 2020 году срок поверки приборов учета горячей и холодной воды в связи с пандемией коронавируса был продлен по решению правительства РФ. Ресурсоснабжающие организации обязали принимать показания даже тех счетчиков, срок поверки которых истек. Напомним, что в обычных условиях после пропуска срока поверки счетчика начисления сначала рассчитываются, исходя из среднемесячного потребления, а затем – исходя из норматива с повышающим коэффициентом. Важное уточнение: до конца 2020 года продлен прием показаний только для приборов учета, у которых межповерочный интервал истек после 6 апреля. И, само собой, начисления по «просроченному» прибору учета тоже необходимо оплачивать в срок – от своевременности платежей зависит выполнение ремонтных программ и решение ряда задач государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

При этом Росстандарт и Росаккредитация обращают внимание граждан на возможные мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых приборов учета: вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности. Все необходимые разъяснения о том, что показания приборов даже с истекшим сроком поверки будут приниматься до 1 января 2021 года, были направлены компаниям, оказывающим услуги по поверке счетчика.

Порядок проведения проверок приборов учета и правильности снятия их показаний определены Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением правительства РФ №354 в 2011 году. Правилами предусмотрено, что оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения. Однако поверка средств измерений могут осуществлять только аккредитованные в соответствии с действующим законодательством на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Если нужна замена

Понятно, что рано или поздно ограничения, связанные с пандемией, будут сняты, и ресурсоснабжающие компании вместе с собственниками жилья вернутся к «обычному» порядку поверки и замены приборов учета. А значит, полезно будет напомнить об общих правилах для данной процедуры.

Итак, после проведения поверки счетчик ГВС или ХВС может быть признан годным к дальнейшей эксплуатации или забракован, как не соответствующий предписанным требованиям. При положительном результате поверки в технической документации специалист ставит отметку о проведении поверочных работ, после чего собственник жилья должен обратиться с результатами поверки в Вычислительный центр по коммунальным платежам и водомерную инспекцию. При отрицательном результате поверки заказчику выдается извещение о непригодности счетчика, после чего он подлежит замене на новый.

Добавим, что у частных лиц стоимость услуг по установке приборов учета будет немного ниже, зато ряд магазинов предлагает смонтировать приобретенный у них счетчик силами своих сотрудников. В любом случае, при покупке специалисты советуют уделить внимание комплектации счетчика, особенно наличию присоединительного комплекта, который будет необходим для монтажа прибора. Другим неотъемлемым условием при опломбировке счетчиков является наличие технического паспорта на прибор учета.

Что касается счетчиков электроэнергии, то для их установки или замены необходимо будет приобрести прибор учета, согласовать в обслуживающем подразделении филиала «Дальэнергосбыт» порядок замены прибора, после чего обратиться к электрику организации, обслуживающей ваш дом, либо в любую специализированную организацию, производящую электромонтажные работы. Демонтаж прибора учета и последующий монтаж производится в присутствии представителей УК или ТСЖ, либо представителей ресурсоснабжающей организации (при непосредственной форме управления МКД или не выбранной форме управления в МКД) или представителя сетевой организации (в индивидуальных жилых домах). В индивидуальном жилом доме установка счетчика производится во время выполнения проекта по подключению дома к энергоснабжению. Для реализации проекта энергоснабжения можно обратиться в лицензированную организацию, занимающуюся разработкой проектов электроустановок.

Теплосчетчик – это выгодно

Наиболее затратной для собственников жилья, как правило, является услуга отопления, и естественно, что многие граждане ищут способы оптимизировать расходы на тепло в своем жилище. Однако вплоть до 2019 года рассчитываться за тепло по индивидуальному прибору учета в квартире можно было только в том случае, если все помещения в многоквартирном доме были оборудованы такими счетчиками, а сами приборы – исправны. Однако в прошлом году эта несправедливость была исправлена, а в постановление правительства, регулирующее правила предоставления коммунальных услуг, внесены необходимые изменения.

В общем, формула, позволяющая рассчитать «индивидуальный» платеж за отопление по индивидуальному прибору учета, выглядит следующим образом. Общая сумма оплаты для владельцев квартир, оборудованных теплосчетчиками, будет складываться из объема тепловой энергии, потребленной внутри квартиры; а также объема тепловой энергии, потраченной на общедомовые нужды, рассчитанного для каждой квартиры пропорционально ее площади.

Таким образом, теперь, даже если хотя бы одна квартира в МКД имеет теплосчетчик, для нее платеж посчитают по счетчику. Считается, что индивидуальные счетчики тепла выгодны жильцам домов, находящихся далеко от котельной – по мере удаления от источника температура теплоносителя, поступающего в МКД, снижается. Единственное условие для расчета платы за тепло в квартире по индивидуальному прибору – дом должен быть также оборудован коллективным прибором учета теплоэнергии. К настоящему моменту ОДПУ имеются практически во всех домах. Добавим, что в домах, где нет ни коллективного, ни индивидуальных приборов учета, платеж за тепло по-прежнему рассчитывается исходя из площади помещения, норматива потребления тепловой энергии и тарифа. С 2016 года к начислениям также применяется повышающий коэффициент.

Технически установка счетчика тепловой энергии довольно проста. Прибор монтируется непосредственно на трубу, после чего проходит поверку и регистрацию в установленном порядке. Прибор индивидуального пользования сдается в эксплуатацию фирме-поставщику тепла и обслуживается его работниками. Работы по ремонту, поверке или замене теплосчетчика проводятся за средства владельца квартиры.

Стоимость индивидуальных приборов учета тепловой энергии в квартирах стартует от 4 тыс. рублей. Но к самым простым моделям, как правило, требуются дополнительные расходы на фильтры для воды. В связи с этим собственники жилья чаще отдают предпочтение более дорогим, но более точным и надежным ультразвуковым счетчикам. Кстати, современные квартирные счетчики тепла имеют возможность сохранять данные о ежемесячном потреблении тепла на протяжении продолжительного периода, обычно до 10 лет. Некоторые приборы отличаются дополнительной опцией, которая позволяет подключить счетчик к компьютеру и передавать показания через интернет.

На фото: Счетчики учета горячей и холодной воды необходимо периодически поверять вне зависимости от того, используется ли вода или нет.

Фото автора

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



