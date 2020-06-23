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"Добрые дела": движение, объединяющее бизнесы и людей

23 Июня 2020, 13:30 | Приморье

 

К благотворительной акции «Белуга-Групп» присоединились предприниматели, власть и неравнодушные граждане

 

Любой кризис – это не только проверка на прочность бизнеса. Давно замечено, что сложные времена – это, прежде всего, испытание на человечность. Но пандемия рано или поздно закончится. А вот череда добрых дел должна стать постоянной потребностью, перетекающей от бизнеса к бизнесу и от человека к человеку.  Одним из таких примеров является деятельность группы компаний «Белуга Групп», история меценатства которой началась фактически с момента основания компании - в 1999 году. 

По инициативе собственника холдинга Александра МЕЧЕТИНА «Белуга Групп» регулярно оказывает поддержку многодетным семьям, детским домам и интернатам, адресно помогая больным детям, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Но эту деятельность предпочитает не афишировать, справедливо полагая, что «милосердие любит тишину», а добрые дела должны совершаться не на показ, а идти из глубины сердца.

Однако, ситуация пандемии, когда помощь понадобилась одновременно большому количеству людей, натолкнула менеджмент холдинга на мысль о том, что большие благотворительные проекты вряд ли можно делать силами одной компании. Необходима консолидация вокруг этого процесса всех неравнодушных людей – компаний, частных лиц, волонтеров. Тогда помощь будет не только действенной, но и масштабной.

«ПАО «Белуга-групп» рассматривает благотворительную деятельность как важный элемент стратегии развития компании и общей корпоративной культуры, - говорит заместитель гендиректора «Белуга Групп Восток» Алексей КАБАНЧЕНКО. - Принципиальной позицией всегда было условие не рассказывать о меценатстве широкой публике, однако когда пандемия коронавируса добралась до России, Александр Мечетин обратился к дальневосточному менеджменту своей компании с предложением об оказании финансовой поддержки системе здравоохранения Приморья и Хабаровского края – именно в этих регионах сосредоточены основные дальневосточные активы холдинга. Тогда же и возникла идея о расширении масштабов помощи, но мы понимали, что в одиночку нам не справиться, и решили нарушить собственное «табу», выйдя из информационной тени».  

Пандемия расставила приоритеты 

В сложившейся ситуации Александр Мечетин решил внести свой посильный вклад в оказание финансовой помощи для приобретения необходимого медицинского оборудования и средств защиты в соответствии с реальными потребностями Приморья и Хабаровского края. В результате, 12 млн рублей было выделено для здравоохранения Приморского края и 8 млн рублей - на аналогичные цели для соседнего региона. На эти средства торговая сеть «Винлаб», входящая в состав холдинга «Белуга Групп», приобрела медицинские маски, расходные материалы и герметичные боксы для транспортировки инфекционных больных.   

Однако стремительное развитие пандемии очень быстро вносило коррективы в обычную жизнь людей, и в компании было принято решение расширить масштаб акции и помочь наиболее нуждающимся категориям населения Приморья и Хабаровского края пищевой продукцией собственного производства и другими товарами первой необходимости. Акция получила название «Добрые дела», ее поддержали власти двух регионов, а также информационный холдинг «ПримаМедиа» и волонтерские движения.  

В состав ПАО «Белуга-Групп» входят крупные предприятия пищевой промышленности в Хабаровском и Приморском краях, выпускающие продукцию под брендами «Доброе дело», «Родимая сторонка» и «Сельские мотивы».

«В сотрудничестве с ИА «Прима- Медиа» и правительствами двух дальневосточных регионов мы сформировали списки нуждающихся и совместно с волонтерами организовали адресную доставку продуктовых наборов – более 2 000 в Приморском крае и около 500 в Хабаровском, - рассказывает руководитель пищевого направления группы компаний АО «Белуга Групп» Андрей ПОЛЕНЧУК. - Но «Добрые дела» - это не только помощь продуктовыми наборами. Акция, которая постепенно переросла в движение, фокусируется на совершенно различных направлениях помощи - поддержка медиков, доставка поднаборов ветеранам, поставки воды и продуктов врачам, находящимся в «красной зоне», адресная помощь конкретным людям, спасение от голода животных в сафари-парке и различных приютах и т.д. К нам присоединились люди и организации, которые теперь вместе с нами делают добрые дела.  Это сети ресторанов «Токио» и «Супра», компания «Доброфлот», ООО «Логика», Совет по делам национальностей при главе Находкинского городского округа, волонтеры партии «Единая Россия», социальные работники и сотрудники администраций муниципальных образований по всему Приморскому краю, средства массой информации, паблики, рекламные агентства и т.д.».       

«Нас приятно удивила скорость принятия решений в правительстве Приморского края – губернатор Олег КОЖЕМЯКО оперативно дал необходимые поручения региональному минздраву, чтобы наши средства были задействованы максимально быстро и действительно на нужные цели. Кроме того, хочу поблагодарить вице-губернатора Антона ВОЛОШКО и других сотрудников правительства Приморья, которые помогли с организацией волонтеров фактически по всему краю, ведь проднаборы были адресно доставлены нуждающимся приморцам в 34 муниципальных образованиях» - говорит Алексей Кабанченко.              

Добрые дела продолжаются 

Как говорят в компании, пандемия обнажила не только недостатки и проблемы (нехватку медицинских защитных средств, обвал экономики, падение реальных доходов населения), но и самое лучшее, что есть в каждом из нас - желание делать что-то хорошее и готовность прийти на помощь другим. Поэтому в ПАО «Белуга-Групп» было принято решение расширить движение «Добрые дела», вовлекая в процесс помощи и сотрудников компании, и бизнес-партнеров, и всех, кто хочет и может помогать другим.  

По нашей задумке «Добрые дела» - очень открытое и поистине общественное движение, смысл которого заключается в том, чтобы общими усилиями всех неравнодушных граждан, будь они представители бизнеса или власти, менеджеры крупных компаний или рядовые сотрудники различных организаций, помочь тем, кому это действительно очень нужно – говорит маркетинговый директор холдинга «Белуга Групп Восток» Татьяна КОЗАК.

На фото: Вот такие проднаборы были адресно доставлены нуждающимся приморцам в 34 муниципальных образованиях края.

Фото ИА PrimaMedia

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: Белуга-Групп  благотворительность 



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