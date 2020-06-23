"Газпром": работа в интересах России

Новые рабочие места, заказы для промышленности и социальные проекты

Надежный топливно-энергетический комплекс, без преувеличения, – опора для экономики страны. И газовая отрасль здесь играет особую роль. Ежедневная работа компании «Газпром» помогает не только укреплять энергетическую безопасность России и обеспечивать страну газом на многие десятилетия вперед. Масштабные проекты дают новые рабочие места, увеличивают налоговые поступления и способствуют развитию социальной сферы. Кроме того, благодаря использованию природного газа отечественная энергетика входит в число самых экологически чистых в мире.

Самым важным для «Газпрома» всегда был и остается российский рынок. «Газпром» – основной поставщик газа в стране. Компания обеспечивает голубым топливом все категории потребителей в том объеме, который необходим. В прошлом году – это около 236 млрд кубометров. И речь, конечно, не только о газе на кухне. С помощью газа вырабатываются экологически чистые электричество и тепло, которые идут на предприятия, в дома, школы, детские сады, больницы.

Потребность в газе компания просчитывает на много лет вперед и уже сегодня создает необходимую инфраструктуру. Инвестиционная программа «Газпрома» в 2019 году превысила 1,3 трлн рублей. Это развитие новых центров добычи на Ямале и Востоке России, строительство современных газопроводов и крупных перерабатывающих заводов. Проекты, которые формируют облик отечественной газовой отрасли XXI века. И обеспечивают заказами российских машиностроителей, металлургов, строителей. Отечественные ученые разрабатывают для этих проектов передовое оборудование. Вузы получают новые ориентиры и готовят специалистов, которые будут востребованы. Эффект для экономики от деятельности «Газпрома» получается многогранным. К нему стоит добавить налоги и сборы, перечисляемые компанией вместе с дочерними структурами в бюджет страны. В 2019 году он пополнился на 3 трлн рублей.

Продолжается масштабная работа по газификации. К началу 2020 года в целом по стране она перешагнула уровень в 70%. За прошедший год возможность подключиться к газу получили жители и предприниматели более чем в 300 населенных пунктах. Совместная работа «Газпрома» и властей регионов повышает уровень жизни и комфорта для населения и способствует развитию реального сектора экономики, особенно сельского хозяйства, созданию новых рабочих мест.

Сегодня готовятся программы газификации краев и областей на 2021-2025 годы. Акцент, как и прежде, – на газификации села, а также восточных регионов страны. К этому имеет прямое отношение заметное событие прошлого года – запуск газопровода «Сила Сибири». Он стал ключом к газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока. Дополнительным плюсом будут принципиально новые для этих регионов отрасли промышленности. Здесь стоит отметить строящийся Амурский газоперерабатывающий завод – он станет одним из крупнейших в мире. Поиск специалистов для предприятия ведется по всей стране, постоянную работу получат почти три тысячи человек.

Бок о бок с производством идет социальная политика. «Газпром» поддерживает спортивные федерации, Олимпийскую сборную. Строит по программе «Газпром – детям» спортивные комплексы и площадки – их уже около 1800 по всей России. Они помогают укрепить здоровье и воспитать новых чемпионов, которыми будет гордиться страна. Особое внимание компания уделяет восстановлению исторических памятников, мемориалов с вечным огнем, реставрации произведений искусства, лечению тяжелобольных людей и приобретению медицинского оборудования. В 2019 году «Газпром» профинансировал свыше 3 000 благотворительных проектов и мероприятий.

В конце июня пройдет собрание акционеров ПАО «Газпром», занимающего лидирующие позиции в России по рыночной капитализации. Владельцы акций, среди которых много простых россиян, проголосуют по вопросам повестки. В том числе по дивидендам. Предлагаемый размер – 15,24 руб. на акцию. А всего «Газпром» готов выплатить 360 млрд 784 млн рублей.

Не менее важно, что ждет акционеров «Газпрома» в будущем. По новой дивидендной политике, четкой и максимально простой, компания сейчас выплачивает не менее 30% прибыли. А уже через два года – это будет не менее 50%. Акционером может стать любой человек в нашей стране.

На фото: Потребность в газе «Газпром» просчитывает на много лет вперед и уже сегодня создает необходимую инфраструктуру. Инвестиционная программа «Газпрома» в 2019 году превысила 1,3 трлн рублей.

Фото ПАО «Газпром».

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



