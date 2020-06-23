Энергообъекты - территории повышенной опасности

Энергетики делают все необходимое, чтобы работа ЛЭП была безопасной и надежной

В преддверии летнего сезона Приморское предприятие МЭС «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») напоминает о простых правилах электробезопасности в охранных зонах ЛЭП. Охранной зоной называют территорию по обе стороны ЛЭП – земельный или водный участок, а также воздушное пространство над ними. Для линий класса напряжения 220 кВ установлена охранная зона шириной 25 метров, для 500 кВ – 30 метров.

Удочка и сети

Наступает пора, когда, даже в условиях самоизоляции, рыболовы-любители (в том числе юные) устремляются к водоемам, вблизи которых проходят воздушные линии электропередачи. Нередко фиксируются случаи смертельного поражения электрическим током даже при забросе снасти.

Порой даже не требуется прямой контакт с токоведущими частями электрооборудования – достаточно просто поднести удочку на недопустимо близкое расстояние. В распоряжении рыбаков сегодня бесчисленное количество снастей, в том числе удилища длиной до 12 метров, выполненные из металла. Если его поднять вверх под воздушной линией электропередачи, можно попасть под напряжение.

Чтобы избежать опасности, нужно вдумчиво выбирать место для рыбалки. И, конечно, во время грозы категорически запрещается не только ловить рыбу под проводами, но и просто плавать вблизи ЛЭП на лодке.

Энергетики обращаются ко всем любителям рыбалки: соблюдайте осторожность! Даже самый богатый улов не стоит человеческой жизни!

Электробезопасность на природе

Принципы электробезопасности в садово-огороднических товариществах и на природе отличаются от тех, которым мы следуем в городских условиях.

Наружные электросети, находящиеся на территории или вблизи участка, приравниваются к особо опасным. Серьезную травму человек может получить при соприкосновении с оборванным или провисшим проводом. Смертельно опасно не только касаться, но и подходить ближе, чем на 8-10 метров к лежащему на земле проводу воздушной линии.

Особенно часто таким образом травмируются дети. Категорически запрещено влезать на опоры ЛЭП, играть под воздушной линией, запускать там бумажного змея или другие летающие игрушки.

При обнаружении оборванных или провисших проводов следует немедленно сообщить об аварии в сетевую организацию и предупредить соседей о возникшей опасности. Телефоны магистральных электросетей указываются на опорах ЛЭП.

Опасность поражения электрическим током может возникнуть и тогда, когда наружные электросети исправны, но расстояние от человека до провода сокращено. Например, если под проводами выполняют работы длинномерными инструментами: с деревьев в саду снимают плоды с применением металлических шестов, производят обрезку крон.

Нередко застройщики и владельцы дачных участков сами монтируют и ремонтируют электропроводку, присоединяют к сети различные аппараты. В большинстве своем они не являются специалистами и электромонтажные работы проводят безграмотно и незаконно, что приводит к несчастному случаю или пожару.





Пожар – общественно опасный фактор

С наступлением теплой сухой погоды усиливается угроза возникновения пожаров и распространения их на большие площади. По статистике, основной причиной пожаров являются несанкционированные сельскохозяйственные палы.

Чтобы подготовить землю к посевной, сжигают копны соломы, стога сена, нескошенную траву и стерню вблизи ЛЭП. А всё это категорически запрещено! Пожары могут нанести электрическим сетям многомиллионный ущерб и оставить без электричества сотни жителей. По всем подобным фактам составляются административные протоколы. Виновные лица получают штрафы, а также привлекаются и к уголовной ответственности.





Человеческий фактор

Надежной работе электрических сетей серьезно угрожают похитители металлических «уголков» с опор ЛЭП. Воздушным линиям в нормальном техническом состоянии ветровые нагрузки не страшны. Однако если с опор срезаны уголки, риск их падения возрастает в десятки раз. Последствия могут быть значительными. В случае падения опоры электричества могут лишиться несколько районов. А это и больницы, и многие другие социальные объекты, предприятия, дома, десятки тысяч людей.

Ради наживы похитители рискуют не только электроснабжением городов, поселков и предприятий, но и собственной жизнью. Их не останавливает ни высота, ни риск поражения электрическим током. Между тем, магистральные сети находятся под напряжением 220 тысяч вольт и выше – в тысячу раз больше, чем в розетке!

Раскрытием подобных преступлений занимается полиция. За повреждение объекта энергетики похитителям грозит до семи лет лишения свободы (статья 158 и 215.2 УК РФ) и штраф до миллиона рублей. Отвечать перед законом придется не только непосредственным исполнителям, но и приемщикам ворованного металла. По статье 175 УК РФ максимальный срок - такой же, как за кражу.

В эксплуатации Приморского предприятия МЭС «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») находятся свыше 3 тыс. километров линий электропередачи напряжением 220–500 кВ. Это огромное хозяйство! Энергетики делают все необходимое, чтобы работа ЛЭП была безопасной и надежной, а электроснабжение потребителей – бесперебойным. Рассчитывают они и на понимание населения, властей, организаций.

Фото автора

Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.