Спасение с курорта

Оказавшиеся в сложной ситуации граждане могут рассчитывать на помощь со стороны государства

Как известно, по мере увеличения угрозы распространения коронавируса в мире российские власти закрывали небо и границы для регулярного авиасообщения сначала для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, затем и для Европы.

Так, в ночь с 31 января на 1 февраля власти закрыли авиасообщение и госграницу с Китаем на Дальнем Востоке. Позже вице-премьер России Татьяна ГОЛИКОВА сообщила, что авиасообщение между Россией и Южной Кореей из-за распространения коронавируса закрывают с 1 марта. С 27 марта Россия прекратила регулярное авиасообщение с другими странами. Исключение сделано для вывоза из-за рубежа российских туристов. 31 марта число вывозных рейсов было сокращено, установлены ограничения на количество прибывающих пассажиров.

Граница на лопате

Однако многие россияне, в том числе и приморцы, у которых особо тесные связи со странами АТР, находившиеся в тот момент в этих государствах, оказались застигнуты врасплох. Кто-то просто не успел купить билеты, чтобы улететь до начала запрета, у кого-то контракты на работу, которые нельзя отменить в одночасье, у кого – учеба или лечение, которое просто так не прервешь. Были и обычные туристы, купившие билеты заранее, уехавшие в страну пребывания до карантинных мер и попавшие в связи с этим в сложную ситуацию.

«Мы покупали билеты на самолет где-то за полтора месяца до поездки, на тот момент коронавирус еще не вышел за пределы Китая. Но за неделю до вылета, когда в Корее уже были зафиксированы случаи заболевания, наши родные стали настаивать, чтобы мы отказались от путешествия. Возможно, мы бы так и сделали, но у нас были безвозвратные билеты, и, если бы мы не полетели, то деньги бы нам не вернули. Поэтому мы рискнули и вылетели в Сеул 22 февраля», - рассказали «Золотому Рогу» Инга СИММУЛЬ и Карина МИХАЙЛОВА, вернувшиеся в начале марта из Южной Кореи.

Своих не бросаем

Так или иначе, по субъективным или объективным причинам, но наши граждане остались за границей. А мы, как известно, своих не бросаем. И власти, понимая ответственность, предприняли все возможные меры по возвращению соотечественников на родину. Отметим, что власти готовы оказывать помощь и поддержку россиянам даже в условиях экстренной обстановки и за пределами России – это и консульская помощь, и финансовая поддержка.

Эти, кстати, и другие гражданские права, обязанности государства напрямую могут быть закреплены в обновленной Конституции Российской Федерации. С ними наше государство станет еще более ответственным перед своими гражданами и еще более социально ориентированным. Для этого нам нужно лишь прийти на участки для голосования и изъявить свою волю. Напомним, жители Приморского края смогут поделиться своим мнением о предлагаемых изменениях в основной день, определенный для проведения плебисцита, - 1 июля, а также досрочно, с 25 по 30 июня. Кроме того, предусмотрена возможность в этот же период выразить свою волю вне помещения для голосования, в том числе бесконтактно на дому. Меры безопасности (маски, санитайзеры, термометрия, дистанция и проч.) во время голосования за поправки в Конституцию России должны соблюдаться всеми участниками процесса неукоснительно и строго.

Поэтому, во исполнение своих обязательств, власти Приморья и, в частности, лично губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО 8 апреля обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ с просьбой оказать содействие в возвращении на родину жителей края, находящихся за рубежом. Предложение организовать специальные рейсы для застрявших в Японии, Южной Корее, Таиланде и других странах приморцах он озвучил в ходе селекторного совещания с главой государства. «Предлагаю разрешить эвакуационные рейсы из Сеула, Токио, Бангкока наших граждан. Многие россияне несколько дней живут в карантинной зоне аэропорта. Они обращаются к нам за помощью, жалуются на условия, у людей заканчиваются деньги. Есть там жители и других регионов нашей страны, поэтому предлагаю наладить более тесную работу представителей авиакомпаний и представителей посольств с нашими пассажирами в аэропортах вылета», - обратился глава региона к президенту.

Владимир Путин согласился с Олегом Кожемяко в том, что необходимо решать вопрос с оставшимися за границей российскими гражданами и всячески способствовать тому, чтобы они как можно скорее оказались на родине.

Таким образом фактически был наведен порядок в мероприятиях по возвращению россиян. Сам процесс возвращения построен следующим образом: граждане регистрируются на портале Госуслуг, затем формируется список из желающих, который проверяется, в том числе по форматно-логическому контролю в МВД и ФСБ, чтобы то, что они пишут, соответствовало действительности. Потом составляются списки фактически вылетающих. Напомним, рейсы организуются по распоряжению правительства РФ в целях возвращения российских граждан.

Работа началась

Поскольку в конце марта – начале апреля Росавиация установила квоту для городов (кроме Москвы) на прилет не более 200 человек в сутки, а граждан за границей оставалось еще сотни тысяч, ситуация стала очень напряженной. Кроме того, нередко рейсы отменялись, и часто по независящим от российской стороны причинам. Ситуация требовала незамедлительного решения.

И уже 9 апреля, после обращения к президенту, за туристами из Владивостока, застрявшими в Корее, отправили самолет «Авроры». Застрявших из-за коронавируса в Сеуле вывезли чартерным рейсом авиакомпании «Аврора». На тот момент в Южной Корее находились около 300 российских туристов, в том числе приморцы.

Группы желающих выехать продолжали формироваться, поэтому уже 12 апреля из Южной Кореи удалось эвакуировать 129 дальневосточников, в том числе - 32 жителя Приморья. Жители региона попали домой на борту самолета также авиакомпании «Аврора», следовавшего из Сеула во Владивосток.

Днями позже жителей Приморья эвакуировали также из Таиланда и Японии. Их вывезли в Новосибирск и Иркутск. Поэтому зампред Правительства Приморья Константин ШЕСТАКОВ рассказал тогда, что даже в этой ситуации власти делают все возможное для как можно более комфортного прилета приморцев: «Мы ведем переговоры сейчас с авиакомпанией S7, чтобы дать возможность жителям края улетать напрямую домой, в Приморье». Поэтому S7 Airlines выполнила рейс из Бангкока во Владивосток 18 апреля, после того как сформировались списки на рейс с учетом количественных квот, установленных Правительством РФ. Рейс из Бангкока во Владивосток прибыл в 20.34 по местному времени. На его борту домой вернулись 194 жителя Приморья и один хабаровчанин. Среди пассажиров – 40 детей. По прибытии две недели житель Хабаровска и один приморец, который не смог обеспечить самоизоляцию в домашних условиях, провели на строгом карантине. Жители края могли находиться в это время дома, соблюдая режим самоизоляции.

Следом, 19 апреля, 123 жителя Дальнего Востока и Сибири, в том числе 92 приморца, вернулись на Родину из Страны восходящего солнца. Борт авиакомпании «Аврора» доставил россиян из Токио во Владивосток. Рейс прибыл в столицу Дальнего Востока в 17.55 по местному времени. Среди пассажиров - жители Приморья, а также Хабаровского, Забайкальского, Камчатского краев, Амурской, Магаданской и Иркутской областей, а также Республики Саха (Якутия).

22 апреля во Владивосток прилетел еще один самолёт с россиянами, застрявшими в Королевстве Таиланд из-за пандемии коронавируса. На борту вывозного рейса находились 178 жителей Приморского края, в том числе 30 детей. 42 человека были направлены в обсерватор «Ритм-10» на Садгороде во Владивостоке.

Очередная эвакуация российских граждан из-за рубежа состоялась 24 апреля. Жители Приморья вернулись на родину с острова Бали, бортом из Денпасара во Владивосток. Для этого они также заполняли специальную анкету на сайте Госуслуг. Причем если у гражданина был билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе «Аэрофлота», и он не был сдан, то перелет осуществлялся бесплатно. Во всех остальных случаях перелет - на платной основе.

В ночь на субботу, 25 апреля, в аэропорту Владивостока приземлился самолет из Манилы. На борту находились 107 пассажиров, включая 13 транзитных – в Якутию. Большая часть участников рейса – жители Приморья.

Новый порядок

Мероприятия по эвакуации приморцев из-за рубежа продолжаются и сейчас. Однако нынче граждан, прибывающих в Приморье, с 7 июня освободили от обязательного 14-дневного карантина по коронавирусу COVID-19 при условии, что у них нет признаков вирусной инфекции. При этом ограничения, связанные с помещением в обсерватор или на изоляцию, не отменяются в отношении пассажиров эвакуационных рейсов и прибывающих в Приморье из других регионов страны граждан, привлекаемых для выполнения работ вахтовым методом. Глава региона Олег Кожемяко разъяснил, что новая мера не означает снятие ограничений – контроль на пунктах пропуска и на территории региона будет усилен.

Так, 9 июня в Приморский край прибыли два рейса из-за границы, выполненные авиакомпанией «Аврора». Авиакомпания «Аврора» выполнила вывозные рейсы из Токио (аэропорт Нарита) и Пхукета во Владивосток. Рейс N5481 вылетел из Токио 9 июня в 14:05 местного времени, прибыл во Владивостоке в этот же день в 17:25 местного времени. Рейс N5495 вылетел из аэропорта о. Пхукет в 21:00 местного времени, прилетел 10 июня в 09:15 местного времени. Рейсы выполнены на самолетах Airbus А319. Как сообщили в региональном министерстве транспорта, всего двумя рейсами во Владивосток прибыли 174 человека, в том числе 91 житель Приморского края.

Вечером 14 июня в Приморский край прибыл очередной эвакуационный рейс с россиянами на борту. Самолет компании «Аэрофлот», отправившийся из Сеула, приземлился в международном аэропорту Владивостока. На борту находились 259 человек, большая часть из которых – жители Приморского края. 111 пассажиров транзитом отправились в Москву, еще трое – в Иркутск. 85 человек разместили в обсерваторах Владивостока, остальные в течение двух недель будут соблюдать обязательный карантин по месту жительства.

КСТАТИ

В особом режиме

Как отмечают власти региона, эвакуационные мероприятия будут продолжены и впредь, пока действуют ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день благодаря проведенным эвакуационным мероприятиям домой смогли вернуться сотни приморцев из Республики Корея, Королевства Таиланд, Бали и Японии.

Следует обратить внимание на то, что дата и время рейса могут быть изменены, так как окончательное решение о выполнении вывозных рейсов из предварительного графика определяется по факту формирования загрузки воздушных судов на основании согласованных списков, поступающих от Минкомсвязи РФ.

На фото: Типичная история: «Мы покупали билеты на самолет где-то за полтора месяца до поездки, на тот момент коронавирус еще не вышел за пределы Китая…»

Фото автора

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.